No necesitas una PC de gama alta para divertirte: estos juegos funcionan con solo 8 GB de RAM o menos

Todos los títulos seleccionados funcionan con especificaciones técnicas que eran el estándar hace más de una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era actual, donde los grandes estudios de videojuegos parecen haber olvidado el arte de la optimización, el usuario promedio de PC se siente bombardeado por especificaciones técnicas que parecen inalcanzables. Esta situación se torna aún más abrumadora teniendo en cuenta la subida estrepitosa de los precios de memoria RAM en los últimos meses.

Es por ello que hemos elaborado una lista de títulos de alta calidad que no requieren más de 8 GB de RAM, que era el estándar de las PC gamer hace más de una década.

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1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Considerado por muchos como el mejor RPG de la historia, la obra de CD Projekt Red es un ejemplo de cómo construir un mundo abierto masivo sin castigar el hardware del usuario. Encarnas a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos en un mundo oscuro inspirado en la mitología eslava.

Procesador: Intel Core i5-2500K 3.3GHz o AMD Phenom II X4 940.

Memoria RAM: Requiere un mínimo de 6 GB, pero alcanza su estabilidad ideal con 8 GB .

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870.

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 35 GB de espacio disponible.

The Witcher 3 demuestra que un mundo abierto masivo puede correr con apenas 8 GB de RAM. (CD Projekt RED)

2. DOOM (2016)

id Software regresó a sus raíces con este título, demostrando que la acción frenética y la sangre no están peleadas con un rendimiento técnico impecable, permitiendo que hordas de demonios en Marte se muevan a velocidades de vértigo sin caídas de cuadros, incluso en sistemas de gama media.

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Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

Memoria RAM: 8 GB .

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 670 2GB o AMD Radeon HD 7870 2GB.

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 55 GB (necesarios para sus texturas de alta resolución).

3. Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Capcom dio un golpe de timón a su franquicia más famosa, abandonando la acción por el terror psicológico puro en primera persona. Al explorar la ruinosa plantación de la familia Baker, el jugador experimenta un nivel de detalle en texturas e iluminación que parece de próxima generación, todo mientras mantiene el consumo de RAM bajo control.

Procesador: Intel Core i5-4460 2.70GHz o AMD FX-6300.

Memoria RAM: 8 GB .

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2GB de VRAM.

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 24 GB.

Resident Evil 7 combina terror y detalle visual sin sobrepasar el consumo de memoria. (Capcom)

4. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

La despedida de Hideo Kojima de su saga estrella es una joya de la ingeniería. Su motor, el Fox Engine, fue diseñado específicamente para lograr un realismo visual impactante con una carga de procesamiento mínima. El juego ofrece un mundo abierto táctico en Afganistán y África donde el sigilo y la libertad de acción son totales, funcionando perfectamente en laptops y PCs con recursos moderados.

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Procesador: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) o superior; Quad-core o superior.

Memoria RAM: 8 GB .

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) o superior (Compatible con DirectX 11).

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 28 GB.

5. Rise of the Tomb Raider (2015)

La evolución de Lara Croft como superviviente alcanzó un pico visual en esta entrega. Desde los densos bosques de Siria hasta los picos nevados de Siberia, el juego gestiona la memoria de manera excelente para ofrecer entornos semi-abiertos llenos de rompecabezas y combate intenso sin requerir una inversión masiva en hardware.

Procesador: Intel Core i3-2100 o equivalente en AMD.

Memoria RAM: 8 GB .

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GTX 650 2GB o AMD HD 7770 2GB.

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 25 GB.

Rise of the Tomb Raider gestiona entornos semi-abiertos de forma eficiente y accesible. (Crystal Dynamic)

6. Alien: Isolation (2014)

Este juego es un milagro técnico. Creative Assembly logró replicar la estética visual de la película original de 1979 de Ridley Scott con una fidelidad asombrosa. Lo más impresionante es que su atmósfera de terror, basada en luces parpadeantes y sombras dinámicas, corre en equipos que apenas cumplen con los estándares básicos actuales.

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Procesador: Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz.

Memoria RAM: 4 GB (Aunque tener 8 GB garantiza una experiencia sin micro-tirones).

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GT 430 o AMD Radeon HD 5550 (1GB VRAM).

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 35 GB.

7. Subnautica (2018)

La supervivencia nunca fue tan hermosa ni tan aterradora. Tras estrellarte en un planeta cubierto de agua, debes explorar biomas marinos llenos de vida alienígena. Es un título que prioriza el estilo artístico y la atmósfera sobre el conteo de polígonos bruto, lo que permite que su mundo oceánico se despliegue con gran fluidez.

Procesador: Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5Ghz o equivalente.

Memoria RAM: 4 GB .

Tarjeta Gráfica: Intel HD 4600 o superior (Si bien funciona con integradas, una dedicada de 1GB es ideal).

DirectX: Versión 11.

Espacio en Disco: 20 GB.

Subnautica prioriza atmósfera y arte para un rendimiento fluido en hardware básico. (Unknown Worlds Entertainment)

8. BioShock Infinite (2013)

Aunque es el título más antiguo de la lista, su dirección de arte es tan poderosa que sigue viéndose más vibrante y detallado que muchos juegos lanzados el año pasado. El viaje de Booker DeWitt y Elizabeth por la ciudad flotante de Columbia es una experiencia narrativa obligatoria que requiere muy pocos recursos para brillar.

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Procesador: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz o AMD Athlon X2 2.7 GHz.

Memoria RAM: 2 GB (mínimo) / 4 GB (recomendado) .

Tarjeta Gráfica: ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 (512MB VRAM).

DirectX: Versión 10.

Espacio en Disco: 20 GB.