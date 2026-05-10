No solo OpenAI y Meta: CEO de Qualcomm afirma que está desarrollando dispositivos secretos con otras IA

Qualcomm colabora con OpenAI, Meta y otras firmas para crear dispositivos impulsados por IA. (Reuters)

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, aseguró que la compañía está colaborando con prácticamente todas las empresas líderes de inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos dispositivos que podrían reemplazar al smartphone tradicional.

Durante una entrevista en el pódcast ‘Titans and Disruptors of Industry’, Amon fue claro al señalar que “hay algunos formatos secretos de dispositivos de los que no puedo hablar”, aunque confirmó que Qualcomm trabaja con varios actores del sector, incluidos OpenAI y Meta, y otros cuyos nombres no reveló.

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El directivo enfatizó que el próximo salto tecnológico no vendrá de un nuevo teléfono, sino de dispositivos portables: gafas, joyería, pines o colgantes. El objetivo es trasladar el centro de la vida digital, actualmente anclado al teléfono móvil, a agentes autónomos distribuidos en distintos dispositivos personales.

Cristiano Amon, afirma que la visión de Qualcomm es un “ecosistema de ti”, basado en agentes digitales autónomos. (Reuters)

El “ecosistema de ti”: una vida digital centrada en agentes

Amon presentó el concepto de “ecosistema de ti”, donde la experiencia digital se construye a partir de dispositivos conectados que recogen y procesan información sensorial en tiempo real. Gafas inteligentes equipadas con cámaras, auriculares que captan exactamente lo que se escucha, y agentes de IA que coordinan la información y actúan en nombre del usuario.

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“Si la IA entiende lo que decimos, lo que oímos, lo que vemos... las gafas están muy cerca de nuestros ojos, oídos y boca. Todo ese contexto será clave para que los agentes realicen tareas por nosotros”, explicó Amon. El ejecutivo imagina casos de uso cotidianos: pagar una cuenta con solo mirarla, comparar precios de productos en tiempo real o reprogramar citas automáticamente al detectar conflictos de agenda.

Según Amon, 2024 será el año de los agentes autónomos, con los primeros dispositivos en el mercado. Sin embargo, proyecta que entre 2027 y 2028 estos dispositivos serán omnipresentes y su uso, “muy, muy natural”. Aunque considera que las gafas inteligentes serán el formato líder, descarta la posibilidad de que exista un único ganador, ya que, según sus palabras, “no todo el mundo usa la misma ropa, ni las mismas gafas”.

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Estos agentes en los dispositivos podrán realizar tareas cotidianas como pagos o gestión de agendas en tiempo real. (David Paul Morris/Bloomberg)

El caso ByteDance y la carrera por el control de la IA de consumo

Amon citó a ByteDance como ejemplo de la rapidez con que evoluciona el sector. En diciembre pasado, la empresa lanzó en China el Doubao Mobile Assistant, un teléfono con IA capaz de operar aplicaciones, reservar boletos y efectuar pagos automáticamente. La reacción de gigantes tecnológicos como Tencent, Meituan y Alibaba no se hizo esperar: restringieron el acceso de la IA a sus plataformas por motivos de seguridad, aunque ByteDance ya prepara una segunda versión para 2026.

El CEO de Qualcomm sostiene que el punto de control de la industria se está desplazando: “Ya no se trata del sistema operativo ni de la tienda de aplicaciones, sino de qué agentes elige cada usuario”.

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El papel de Qualcomm en la nueva era

Aunque informes recientes señalaban la posible producción conjunta de un chip para un teléfono OpenAI entre Qualcomm, MediaTek y Luxshare, Amon aclaró que su visión va más allá de un solo dispositivo. La misión de Qualcomm será proveer la tecnología base —los chips— para todos los actores que busquen liderar la próxima generación de hardware inteligente.

El avance de los dispositivos impulsados por inteligencia artificial plantea interrogantes sobre privacidad y control personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amon reconoce los temores sobre el control y la privacidad, pero apuesta por la adaptación social. “Como toda nueva tecnología, puede usarse de forma incorrecta y traer inconvenientes. Pero, en conjunto, el smartphone conectó a las personas y democratizó la información. La IA también puede empoderar a la sociedad”, concluyó.

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