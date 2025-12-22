Adiós a las apps de fotos: 10 trucos para editar imágenes directamente en Gemini

Ya no resulta necesario contar con conocimientos avanzados de edición ni depender de software costoso. GOOGLE

La integración del modelo Nano Banana en Gemini marcó un punto de inflexión en la edición de imágenes por inteligencia artificial. Esta herramienta gratuita pone al alcance de cualquier usuario funciones avanzadas de retoque y transformación de fotografías, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas ni abonar por servicios premium.

Desde la corrección de color hasta la restauración de imágenes históricas, Gemini ofrece una solución integral y versátil para quienes desean optimizar sus fotos con IA de Google.

Edición de imágenes fácil y sin aplicaciones: funciones clave de Gemini

Gemini elimina la dependencia de programas clásicos al posibilitar que los usuarios editen y mejoren sus fotos directamente desde la plataforma. La IA es capaz de potenciar el contraste, realzar los colores y ajustar detalles técnicos específicos de cada imagen con solo una instrucción.

La integración del modelo Nano Banana en Gemini marcó un punto de inflexión en la edición de imágenes por IA. (aifacefy.com)

Ya no resulta necesario contar con conocimientos avanzados de edición ni depender de software costoso, ya que basta con indicar, a través de comandos sencillos, las mejoras deseadas.

El sistema también permite la aplicación de filtros personalizados. Se pueden transformar fotos a blanco y negro, simular estilos artísticos como el carboncillo o convertir retratos en dibujos, simplemente describiendo el efecto deseado. Esta flexibilidad pone en manos del usuario resultados que antes requerían múltiples aplicaciones especializadas.

Otro punto fuerte es la posibilidad de modificar colores de elementos concretos en la foto. Desde cambiar el tono de cabello hasta ajustar el color de un objeto, Gemini responde a instrucciones específicas y realiza la edición de manera precisa. Así, los experimentos creativos y las pruebas de estilo se realizan de forma instantánea y sin complicaciones.

La IA de Google es capaz de potenciar el contraste, realzar los colores, etc. (Imagen ilustrativa Infobae)

Trucos de edición con inteligencia artificial: elimina, reemplaza y restaura

La edición avanzada se convierte en una tarea cotidiana gracias a las capacidades de Gemini. Entre sus funciones destaca la eliminación de objetos o personas de una fotografía. Basta con describir qué elemento se desea retirar, y la IA se encarga de desaparecerlo y reconstruir el fondo, logrando un acabado limpio y natural.

Este proceso, que en otras plataformas requería herramientas de selección manual, ahora se realiza en segundos con un solo prompt.

No solo es posible borrar, sino también sustituir elementos de la imagen. Cambiar un objeto por otro, modificar animales o reemplazar bebidas en una escena son ejemplos de las opciones disponibles. El usuario solo tiene que detallar el cambio, y Gemini genera la nueva versión de la fotografía según las indicaciones.

Gemini también permite transformar la vestimenta digitalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración de fotos antiguas representa otro avance importante. La IA de Gemini puede eliminar imperfecciones como grietas y manchas, colorear imágenes en blanco y negro y mejorar la nitidez para recuperar detalles perdidos por el paso del tiempo. Este recurso resulta especialmente útil para quienes desean preservar recuerdos familiares o revitalizar archivos históricos.

Ajustes de encuadre, expresión facial y disfraces digitales

Gemini amplía el abanico de posibilidades al permitir realizar zoom out en imágenes donde solo aparece una parte del sujeto. Por ejemplo, si en una foto solo se muestra el rostro, la IA puede generar una versión en la que la persona aparece de cuerpo entero, adaptando el entorno y los detalles para mantener coherencia y realismo. Esta función resulta útil para crear composiciones completas partiendo de retratos parciales.

El ajuste de expresiones faciales se suma a las herramientas disponibles. Los usuarios pueden solicitar que la persona en la foto muestre una emoción diferente, como tristeza o alegría, adaptando los rasgos para reflejar el sentimiento deseado. Este tipo de edición facilita la creación de imágenes personalizadas para diferentes contextos y necesidades.

El potencial creativo de Gemini se multiplica al combinar diferentes trucos en una misma imagen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gemini también permite transformar la vestimenta digitalmente. Al subir una foto, es posible pedir que la persona aparezca disfrazada o vestida con un atuendo específico, desde trajes ejecutivos hasta disfraces creativos. La IA adapta el rostro y la postura, generando escenas realistas y personalizadas según la descripción proporcionada.

Edición de fotos con IA: creatividad sin límites y personalización total

La incorporación de Gemini con el modelo Nano Banana democratiza el acceso a herramientas de edición fotográfica avanzadas, antes reservadas a usuarios expertos o a quienes podían invertir en software especializado.

Ahora, cualquier persona puede experimentar y combinar funciones como mejora de color, restauración, eliminación o sustitución de elementos, todo desde una única plataforma y sin costo adicional.

El potencial creativo de esta tecnología se multiplica al combinar diferentes trucos en una misma imagen. Modificar colores, eliminar objetos, restaurar detalles y ajustar expresiones faciales se realiza con instrucciones simples y resultados inmediatos.