Alphabet (Google) apuesta por energía y compra la firma de centros de datos Intersect

Alphabet, la empresa matriz de Google, ha oficializado la compra de Intersect, compañía especializada en servicios de centros de datos e infraestructuras energéticas, por 4.750 millones de dólares (4.041 millones de euros), incluyendo su deuda.

Esta operación estratégica busca fortalecer la capacidad de Alphabet para desarrollar de forma ágil nuevas instalaciones de generación eléctrica y data centers, acelerando así su liderazgo en innovación tecnológica y soluciones energéticas de última generación.

Compra de Intersect por Alphabet: impulso a la infraestructura de data centers

La adquisición de Intersect permitirá a Alphabet desplegar rápidamente proyectos tanto finalizados como en desarrollo, resultado de la colaboración previa entre ambas empresas. Según el comunicado oficial, esta integración facilitará la creación de nuevas instalaciones de generación de energía alineadas con las crecientes demandas de los centros de datos.

El CEO de Alphabet y Google, Sundar Pichai, subrayó que “Intersect nos ayudará a ampliar nuestra capacidad, a operar con mayor agilidad en la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía en consonancia con la nueva carga de los centros de datos y a reinventar las soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de Estados Unidos”.

Detalles de la operación y futuro de Intersect tras la adquisición

Una vez completada la compra, prevista para la primera mitad de 2026, Intersect mantendrá su independencia operativa y seguirá bajo la dirección de su fundador y actual consejero delegado, Sheldon Kimber.

Es relevante destacar que los activos de Intersect ubicados en Texas y California no formarán parte de la transacción, ya que pasarán a integrarse en una entidad independiente respaldada por TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure y Greenbelt Capital Partners.

Kimber expresó que “Intersect siempre se ha centrado en aportar innovación al sector y esperamos acelerar a gran escala como parte de Google”, anticipando que la unión con Alphabet impulsará el crecimiento y la capacidad de innovación de la compañía en el sector energético y de centros de datos.

Impacto de la adquisición en la estrategia energética y tecnológica de Alphabet

La integración de Intersect refuerza la apuesta de Alphabet por soluciones energéticas innovadoras que respondan a las exigencias de los data centers modernos, cada vez más demandantes en términos de capacidad y sostenibilidad.

Con esta adquisición, Alphabet busca posicionarse como líder en la reinvención de la infraestructura energética, aprovechando la experiencia y los desarrollos de Intersect para avanzar en la construcción de centros de datos más eficientes y sostenibles a nivel global.

La operación se inscribe en una tendencia creciente de grandes tecnológicas que invierten en infraestructuras propias para garantizar la escalabilidad, fiabilidad y sostenibilidad de sus servicios digitales, asegurando así su competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Qué es Alphabet: la empresa matriz detrás de Google y la innovación tecnológica

Alphabet es una corporación estadounidense que funciona como la empresa matriz de Google y de varias otras compañías especializadas en tecnología, investigación e innovación. Fundada en 2015 por Larry Page y Sergey Brin, Alphabet nació con el objetivo de reorganizar Google, permitiendo una gestión más eficiente y transparente de sus distintos negocios.

La estructura de Alphabet abarca desde el motor de búsqueda y los servicios tradicionales de Google, como YouTube, Gmail y Android, hasta proyectos avanzados en inteligencia artificial, salud, energía renovable y vehículos autónomos. Cada una de estas iniciativas opera como una filial independiente bajo el paraguas corporativo de Alphabet, lo que facilita el desarrollo de nuevas tecnologías sin afectar el núcleo del negocio original.

El modelo de Alphabet permite diversificar inversiones, explorar nuevos mercados y mantener la innovación como eje central, consolidándose como uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes y valiosos del mundo.