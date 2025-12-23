El iPhone 18 Pro no tendría la Isla Dinámica: nueva filtración revela cómo sería su nueva pantalla

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro. (Imagen ilustrativa)

Aunque todavía falta más de un año para su presentación oficial, el iPhone 18 Pro ya empieza a perfilarse como uno de los mayores cambios de diseño en la historia reciente de Apple. Según filtraciones provenientes de una empresa vinculada a la cadena de suministros, la compañía planea rediseñar por completo la parte frontal del dispositivo, lo que marcaría el final de la Isla Dinámica y la llegada del Face ID integrado bajo la pantalla, una tecnología en la que Apple trabaja desde hace varios años.

De concretarse, este cambio debutaría en septiembre de 2026 y supondría un giro importante en la identidad visual del iPhone. El reconocimiento facial pasaría a ser “invisible” para el usuario, ya que los sensores necesarios funcionarían debajo del panel OLED sin afectar la seguridad ni la precisión, dos de los principales desafíos técnicos que hasta ahora habían frenado su implementación a gran escala.

El adiós a la Isla Dinámica sería una de las consecuencias más visibles de este rediseño. Introducida en los modelos Pro a partir del iPhone 14, esta solución combinó hardware y software para alojar la cámara frontal y los sensores del Face ID, además de mostrar alertas y actividades en segundo plano. Con el Face ID bajo pantalla, ese espacio dejaría de ser necesario, liberando el centro del panel.

Apple eliminaría del iPhone 18 Pro la Isla Dinámica.

Sin embargo, la cámara frontal no desaparecería por completo de la vista. Las filtraciones indican que Apple mantendría una pequeña perforación visible exclusivamente para la lente, con el objetivo de no comprometer la calidad fotográfica que caracteriza a la gama Pro. Este orificio estaría ubicado en una esquina de la pantalla, una decisión poco habitual en los iPhone, pero que recuerda a algunos diseños de smartphones Android de años anteriores.

Este nuevo enfoque traería ventajas y desafíos. Por un lado, el centro de la pantalla quedaría completamente despejado, lo que permitiría una experiencia más inmersiva y mayor espacio para iconos y contenidos. Por otro, Apple debería replantear la forma en la que iOS muestra notificaciones y alertas. En ese sentido, se espera que iOS 27 tenga un rol clave en redefinir la interfaz y las interacciones que hasta ahora estaban asociadas a la Isla Dinámica.

Más allá del rediseño frontal, el iPhone 18 Pro también apuntaría a destacarse en el apartado fotográfico. Las filtraciones señalan que Apple podría incorporar una apertura variable en la cámara principal, con un sistema mecánico capaz de regular físicamente la cantidad de luz que ingresa al sensor. A diferencia de las aperturas fijas actuales, esta tecnología permitiría un mayor control creativo, especialmente en situaciones de mucha o poca luz, acercando aún más la experiencia del smartphone a la de una cámara profesional.

La Isla Dinámica dejaría de ser parte del iPhone 18 Pro para dar paso al Face ID integrado bajo la pantalla.

En el interior, el salto tecnológico también sería significativo. El iPhone 18 Pro estaría impulsado por el chip A20 Pro, que se convertiría en el primer procesador de Apple fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC. Este avance permitiría mejoras notables en eficiencia energética y rendimiento sostenido, dos aspectos clave en un contexto donde las funciones basadas en inteligencia artificial demandan cada vez más recursos.

A este procesador se sumarían 12 GB de memoria RAM, una cifra pensada para garantizar fluidez incluso en escenarios de uso intensivo, como tareas relacionadas con la IA generativa, edición de contenido o multitarea avanzada. Con este hardware, Apple buscaría mantener el liderazgo en rendimiento dentro del segmento premium.

El posible rediseño y las nuevas tecnologías no llegarían sin impacto en el precio. De acuerdo con las estimaciones que circulan, los nuevos paneles y los avances técnicos empujarían al alza el costo de los iPhone Pro. Si se toman como referencia los valores actuales, el iPhone 18 Pro podría arrancar en torno a los 999 dólares, mientras que la versión Pro Max alcanzaría los 1.199 dólares, consolidando su posición como un producto de alta gama.

El iPhone 18 Pro tendría el centro de la pantalla más despejado a un lado la cámara frontal.