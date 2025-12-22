Italia sanciona a Apple por abuso de poder en el mercado de aplicaciones

El caso de Apple en Europa se suma a la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas prácticas antimonopolio en el iPhone. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El regulador antimonopolio de Italia impuso una multa de 98,6 millones de euros a Apple tras determinar que la política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) que la compañía aplica en sus dispositivos iOS perjudica a los desarrolladores externos y restringe la competencia en el ámbito de la publicidad en línea.

Lo anterior supone un nuevo revés para la empresa estadounidense en el plano regulatorio europeo y evidencia la vigilancia sobre sus prácticas de privacidad y distribución de aplicaciones.

De qué acusan las autoridades italiana a Apple

Al término de una investigación calificada como compleja y realizada en coordinación con la Comisión Europea, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado concluyó que desde abril de 2021 la norma de privacidad ATT, impuesta unilateralmente por Apple a los desarrolladores que distribuyen apps a través de la App Store, exige un doble consentimiento para la recopilación y el uso de datos personales con fines publicitarios.

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado italiana determinó que el mecanismo de ATT impuesto por Apple obstaculiza la competencia y perjudica a desarrolladores externos. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Según el regulador italiano, este trámite “no cumple con los requisitos de la legislación sobre privacidad” y representa un obstáculo para los socios comerciales de la compañía.

La decisión del organismo atribuye un carácter desproporcionado a la política de Apple: “La solicitud de doble consentimiento hace que la política de ATT sea desproporcionada, porque Apple debería haber garantizado el mismo nivel de protección de la privacidad de los usuarios al permitir a los desarrolladores obtener el consentimiento para la elaboración de perfiles en un solo paso”, sostiene la resolución.

Cuáles son los problemas que hay alrededor de las políticas de Apple

Los términos de la política ATT fueron impuestos unilateralmente por Apple, lo que genera desventajas para sus socios y restringe el acceso al mercado de la publicidad digital. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Los problemas que vio el regulador es que este requisito restringe la recopilación, la vinculación y el uso de datos por parte de los desarrolladores, afectando su modelo de negocio basado en la venta de espacios publicitarios.

Además, la medida perjudica directamente a anunciantes y a plataformas de intermediación publicitaria, porque limita el acceso a datos esenciales para la personalización de los anuncios.

Frente a este señalamiento, la Autoridad italiana subrayó que los términos de la política ATT fueron “impuestos unilateralmente” por Apple, en detrimento tanto de socios comerciales como de la competencia en el mercado de la publicidad digital.

En qué otras partes del mundo se debate sobre las prácticas de Apple

La demanda estadounidense acusa a Apple de bloquear el acceso de competidores a funcionalidades clave y de limitar la innovación tecnológica en el ecosistema del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre las prácticas de Apple en materia de competencia no se restringe al ámbito europeo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y dieciséis fiscales presentaron en marzo de 2024 una demanda contra la empresa, acusándola de incumplir las leyes antimonopolio mediante el bloqueo del acceso de rivales a funciones clave de hardware y software en los iPhone.

Los demandantes alegan que la compañía obstaculiza la innovación al dificultar que los consumidores cambian de terminal, rechaza la integración de aplicaciones de mensajería multiplataforma y limita el funcionamiento de carteras digitales y dispositivos inteligentes de terceros —así como el uso de servicios de ‘streaming’ en la nube ajenos a Apple—.

Cuál ha sido la respuesta de Apple ante los cuestionamientos judiciales

Ante este proceso judicial estadounidense, Apple anticipó en 2025 una defensa firme de sus decisiones y advirtió sobre posibles impactos negativos más allá del caso particular.

Apple defiende su modelo ante los tribunales y advierte que las demandas podrían afectar el desarrollo tecnológico y eliminar elementos diferenciadores en el mercado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

La empresa afirmó que la demanda podría sentar un “precedente peligroso”, al dar al gobierno autoridad para intervenir decididamente en el desarrollo tecnológico de los usuarios.

En esa respuesta, Apple desglosó en 236 párrafos los argumentos que desestiman las acusaciones. Sostuvo que la querella busca atacar seleccionadamente decisiones de diseño propias y “menoscabar las ventajas de privacidad y seguridad del iPhone que los clientes valoran”.

Asimismo, la compañía agregó que, de prosperar la demanda, se eliminaría una diferenciación competitiva en el mercado y se limitaría la variedad de opciones para los consumidores.