Todo lo que sabemos del iPhone 18 Pro: seis novedades adelantadas por filtraciones

Las seis filtraciones que hay sobre el iPhone 18 Pro. (Imagen ilustrativa)

Los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarían dentro de casi un año, pero distintas filtraciones ya han delineado una parte importante de lo que Apple estaría preparando para su nueva generación de teléfonos de alta gama.

Los reportes coinciden en que estos modelos marcarían uno de los mayores saltos técnicos de la serie en años recientes, con cambios que abarcarían potencia, diseño, cámaras y conectividad.

A continuación, un repaso de las principales novedades adelantadas por fuentes cercanas al proceso de desarrollo.

Según los detalles filtrados, la gama cromática del iPhone 18 Pro prescindiría nuevamente del color negro. (Reuters)

1. Un procesador de 2 nanómetros para mayor eficiencia

La mayor sorpresa estaría en el chip que impulsaría a los iPhone 18 Pro. Apple integraría el A20 Pro, su primer procesador fabricado bajo un proceso de 2 nm. Esta tecnología permitiría incrementar la densidad de transistores y reducir el consumo energético a niveles superiores a los vistos en las generaciones actuales.

El uso de un proceso tan avanzado también abriría la puerta a módulos internos más complejos, como motores gráficos mejorados y aceleradores para tareas de aprendizaje automático, alineándose con el énfasis creciente de la industria en funciones ejecutadas directamente en el dispositivo.

Aunque aún no se conocen sus especificaciones internas, analistas coinciden en que este sería el salto más notable en potencia desde la llegada de la línea “Pro”.

El nuevo chip del iPhone 18 Pro le permitiría ahorrar más energía.

2. Un nuevo módem 5G desarrollado por Apple

Otra mejora relevante estaría en la conectividad. Los iPhone 18 Pro abandonarían los módems de Qualcomm y adoptarían el nuevo chip C2, la tercera generación de módem 5G fabricado por Apple.

El objetivo sería reducir el consumo energético durante la navegación móvil y mejorar la estabilidad en redes avanzadas. La experiencia con el chip N1 —usado para Wi-Fi en otros dispositivos— habría impulsado la decisión de extender este enfoque al 5G. Si las filtraciones se cumplen, esta transición permitiría a Apple controlar aún más su ecosistema de hardware y reducir su dependencia de proveedores externos.

3. Un diseño más uniforme en la parte trasera

En materia estética, los reportes señalan que Apple ajustaría el acabado de la parte trasera para que el color del vidrio coincida de forma exacta con el del cuerpo del dispositivo. Esta decisión corregiría la ligera diferencia tonal presente en modelos anteriores.

Además, se habrían filtrado algunos de los colores tentativos: burdeos, café y púrpura. Sin embargo, la experiencia de años recientes indica que estos tonos podrían modificarse antes del lanzamiento.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)

4. Un aumento de peso por cambios internos

Diversas fuentes apuntan a que la familia iPhone 18 Pro sería ligeramente más pesada que la generación actual. El aumento estaría relacionado con dos factores principales: una batería de mayor capacidad y ajustes en el sistema de refrigeración interna.

En el caso del iPhone 18 Pro Max, el peso podría acercarse a los 243 gramos. Se trataría de un incremento moderado, pero que reflejaría la intención de Apple de priorizar la autonomía y la estabilidad térmica.

5. Un sensor principal con apertura variable

La cámara sería uno de los cambios más llamativos. Apple incorporaría por primera vez un sistema de apertura variable en el sensor principal de los iPhone 18 Pro. Esta característica permitiría controlar físicamente la entrada de luz, algo que actualmente se emula mediante procesamiento computacional.

Con esta tecnología, las tomas en ambientes luminosos obtendrían un desenfoque más natural y las capturas en baja luz mejorarían en detalle y reducción de ruido. Aunque otros fabricantes ya han probado esta solución, su implementación en iPhone marcaría un avance significativo para la fotografía móvil de la marca.

Apple incorporaría una nueva cámara. (applesfera.com)

6. Una Dynamic Island más pequeña

En cuanto a la pantalla, las filtraciones coinciden en que la Dynamic Island se reduciría en tamaño, manteniendo la misma funcionalidad actual. Apple seguiría sin integrar la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial bajo el panel, una transición que ocurriría recién en el aniversario 20 del iPhone, previsto para 2027.

Aun así, un recorte en la isla mejoraría la superficie útil de la pantalla y acercaría a la empresa a su objetivo de un frontal completamente despejado.