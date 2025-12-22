Roblox y la Fórmula E ahora tienen una experiencia con carreras eléctricas

Los jugadores disfrutarán de la presencia de cuatro generaciones de coches de la Fórmula E. (Composición Infobae: REUTERS/Ramil Sitdikov / sportcal.com)

Roblox y la Fórmula E han dado un paso al unir fuerzas para ofrecer una experiencia de carreras eléctricas completamente inmersiva en la popular plataforma de videojuegos. Bajo el nombre de “Formula E: Electric Lap”, la propuesta introduce en Roblox la emoción de los monoplazas eléctricos, sus estrategias únicas y la cultura del automovilismo sostenible.

Esta colaboración busca atraer a nuevas generaciones, en particular a los jóvenes de las Generaciones Z y Alpha, que encontrarán en Electric Lap una puerta de entrada a la competencia de la Fórmula E a través de la interactividad digital.

Formula E: Electric Lap revoluciona la experiencia de carreras eléctricas en Roblox

La llegada de Electric Lap transforma el entorno virtual de Roblox al incorporar carreras eléctricas realistas, inspiradas en los auténticos desafíos de la Fórmula E. El modo de juego está diseñado para emular la gestión energética, las estrategias de ataque y la dinámica típica de los circuitos urbanos, trasladando conceptos emblemáticos como el “Modo Ataque” y la administración de recarga de energía.

Los jugadores disfrutarán de la presencia de cuatro generaciones de coches de la Fórmula E, desde el legendario GEN1 hasta el más moderno GEN4, lo que hace posible experimentar la evolución tecnológica de la categoría dentro del videojuego.

Los equipos oficiales de diferentes temporadas, incluidos Porsche, Jaguar y Nissan, aparecen en Electric Lap, junto a circuitos urbanos detalladamente recreados como los de Londres, Miami y Tokio. La experiencia se enriquece con la posibilidad de desbloquear elementos de personalización, objetos de avatar y objetos UGC transferibles.

Las carreras multijugador urbanas requieren que los participantes gestionen de manera estratégica la energía disponible y tomen decisiones tácticas durante cada competencia, fusionando así el ADN sostenible de la Fórmula E con la diversión interactiva propia de Roblox.

Acercar la Fórmula E a nuevas generaciones a través de videojuegos

La Fórmula E confiesa que su objetivo con esta incursión es acercar el campeonato a un público joven y digitalmente activo, nacidos en la era de la tecnología. La elección de Roblox responde a la idea de que la “Generación Z y la generación Alpha crean afición a través del juego”, como resalta Michelle Pérez Barrous, directora general de Feenix Studio.

Las carreras eléctricas buscan reflejar en su modo de juego la cultura del paddock, la gestión sostenible de la energía y el atractivo de las competencias urbanas, todo en un entorno seguro, moderado y rico en posibilidades para la creatividad y el sentido de comunidad.

De cara al futuro, la colaboración entre Roblox y la Fórmula E evolucionará con el desarrollo continuo de nuevos contenidos, circuitos y eventos interactivos en tiempo real, programados para coincidir con las temporadas del campeonato mundial a partir de 2025/2026.

Fórmula E: así es el campeonato mundial de monoplazas eléctricos y sostenibles

La Fórmula E se ha posicionado como la principal categoría del automovilismo dedicada exclusivamente a monoplazas eléctricos, estableciendo un nuevo estándar en innovación y sostenibilidad. Concebida como un laboratorio de desarrollo para la tecnología de vehículos eléctricos, su misión es acelerar la transición hacia una movilidad limpia y eficiente.

Cada temporada, las marcas más reconocidas del mundo automotor compiten utilizando monoplazas de última generación, capaces de alcanzar los 100 km/h en menos de dos segundos gracias a la evolución de los modelos “Gen3 Evo”.

Una de las particularidades de este campeonato es que la mayoría de sus carreras se disputan en trazados urbanos ubicados en el corazón de ciudades emblemáticas como Ciudad de México, Mónaco o Tokio.

Este formato permite que los espectadores disfruten de la acción en escenarios cotidianos y accesibles, mientras los pilotos enfrentan el reto de gestionar la energía disponible y aprovechar recursos estratégicos como el “Modo Ataque”, que otorga una potencia extra durante ciertos momentos de la prueba.