Los 20 juegos de Android que puedes jugar sin internet

En la categoría Acción se pueden encontrar títulos como Dead Cells, Grand Theft Auto: San Andreas e Into The Dead 2, disponibles para jugar sin gastar datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada vez es más común que los juegos móviles exijan conexión a Internet, ya sea para comprobar licencias, sincronizar progresos u ofrecer funciones online. Sin embargo, cuando no hay cobertura o datos disponibles —en viajes, áreas rurales o incluso en el extranjero—, sigue siendo posible disfrutar de excelentes títulos sin estar conectados.

Google Play y las tiendas de aplicaciones ofrecen una nutrida selección de juegos que funcionan sin conexión, abarcando desde arcades clásicos y aventuras de acción hasta simuladores, carreras, juegos de rol y desafíos casuales.

En esta guía, presentamos una variedad de opciones ideales para entretenerse en cualquier momento y lugar, sin preocuparse por la señal ni el consumo de datos. A continuación, organizamos los títulos recomendados en diferentes categorías, facilitando la elección del juego perfecto según el gusto de cada usuario y el contexto de uso.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Juegos arcade sin conexión: diversión instantánea

Crossy Road: Inspirado en el clásico Frogger, desafía a cruzar carreteras y ríos controlando simpáticos personajes mientras se esquivan obstáculos. Si el jugador tarda demasiado, un águila lo atrapa, aumentando la dificultad y la adicción con nuevos personajes por desbloquear.

Angry Birds 2: Propone recuperar los huevos robados enfrentando a cerdos verdes en niveles multifase, eligiendo estratégicamente qué pájaro lanzar y empleando habilidades especiales, magia y jefes para añadir variedad y retos a la clásica fórmula del tirachinas.

Fruit Ninja: Permite demostrar reflejos cortando frutas lanzadas al aire, evitando bombas y usando combos para potenciar la puntuación. Ofrece diferentes modos (Clásico, Zen, Arcade) y mejoras para elevar la experiencia de juego.

Pureya: Una colección de minijuegos que muda de desafío cada 10 segundos. Control sencillo y dinámico para esquivar obstáculos y recolectar canicas, que después desbloquean más niveles, música y aspectos visuales.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Títulos de acción para jugar sin internet

Dead Cells: En este roguevania de acción y plataformas, se explora una isla cambiante con muerte permanente y una progresión basada en mejoras desbloqueables, fomentando la estrategia y la repetición.

Grand Theft Auto: San Andreas: CJ debe recuperar a su familia y controlar su barrio enfrentándose a mafias y corrupción policial, en un mundo abierto lleno de posibilidades y acción.

Into the Dead 2: El objetivo es atravesar paisajes infestados de zombis para salvar a la familia. El jugador corre automáticamente, esquiva enemigos, dispara y mejora armas, enfrentando distintos finales y desafíos.

(Imágen ilustrativa Infobae)

Juegos de carreras offline para aventureros

CSR Racing 2: Simulación de carreras drag con automóviles de lujo licenciados. Se premian los reflejos en cambios de marcha y el tuning personalizado de los vehículos para triunfar en modos historia y eventos diarios.

Does not commute: Mezcla de puzle y estrategia, donde cada coche que el jugador conduce crea una ‘trampa’ para el siguiente, exigiendo memoria y previsión para evitar el caos vial en una ciudad de los años 70.

Ocio casual para desconectar en cualquier lugar

Alto’s Adventure: Juego de snowboard infinito en bellos paisajes nevados, donde rescatar llamas, hacer trucos y superar obstáculos resulta relajante y adictivo.

Candy Crush Saga: Propone alinear caramelos en tableros para superar objetivos, creando combinaciones especiales y usando potenciadores en una experiencia de puzle adictiva y colorida.

Padres e hijos disfrutando juntos de un videojuego, fomentando la conexión familiar y el entretenimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dumb Ways to Die 2: The Games: Minijuegos cómicos inspirados en deportes olímpicos, donde los personajes deben eludir muertes absurdas y sumar la máxima puntuación, promoviendo la seguridad con humor.

Simulación sin conexión: gestión y estrategia

Fallout Shelter: El jugador actúa como supervisor de un búnker postapocalíptico, gestionando recursos, expandiendo instalaciones y asegurando la felicidad y supervivencia de sus habitantes.

Plague Inc: Un desafío de estrategia donde se evoluciona un patógeno para erradicar a la humanidad antes de que científicos desarrollen una cura, adaptando tácticas y habilidades conforme avanza la partida.

Los Sims FreePlay: La versión móvil de la popular saga, que permite crear Sims, desarrollar familias, construir hogares y alcanzar metas a largo plazo en un mundo que evoluciona en tiempo real.

Juegos de rol (RPG) para desconectar del mundo online

Stardew Valley: El usuario hereda una granja descuidada y debe restaurarla, combinar la vida rural con socializar, pescar, minar y participar en festivales, en una aventura abierta y relajante.

Evoland: Aventura y rol que atraviesa la historia de los videojuegos, desbloqueando gráficos y mecánicas desde los clásicos en blanco y negro hasta 3D modernos, homenajeando grandes sagas del género.

Shattered Pixel Dungeon: Roguelike gratuito y de código abierto con mazmorras generadas aleatoriamente, dificultad alta y muerte permanente. Exige planificación y gestión de recursos en desafíos cada vez diferentes.

Magic Rampage: Un RPG de plataformas retro con elementos modernos, donde explorar mazmorras, combatir enemigos, personalizar personajes y probar modos de supervivencia y PvP son el eje central.

Bajoterra: Slug It Out 2: Basado en la serie animada, combina recolección y evolución de babosas con combates por turnos y una narrativa de exploración, perfecta para fanáticos de la acción táctica y el universo Bajoterra.

Esta selección demuestra que, sin importar la cobertura o el acceso a datos, el entretenimiento móvil sigue siendo accesible, variado y apto para todos los perfiles de usuario.