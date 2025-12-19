Tecno

Los 20 juegos de Android que puedes jugar sin internet

Google Play pone a disposición una amplia variedad de juegos que incluyen desde arcades clásicos y aventuras de acción, hasta simuladores y propuestas casuales para todos los gustos

Guardar
En la categoría Acción se
En la categoría Acción se pueden encontrar títulos como Dead Cells, Grand Theft Auto: San Andreas e Into The Dead 2, disponibles para jugar sin gastar datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada vez es más común que los juegos móviles exijan conexión a Internet, ya sea para comprobar licencias, sincronizar progresos u ofrecer funciones online. Sin embargo, cuando no hay cobertura o datos disponibles —en viajes, áreas rurales o incluso en el extranjero—, sigue siendo posible disfrutar de excelentes títulos sin estar conectados.

Google Play y las tiendas de aplicaciones ofrecen una nutrida selección de juegos que funcionan sin conexión, abarcando desde arcades clásicos y aventuras de acción hasta simuladores, carreras, juegos de rol y desafíos casuales.

En esta guía, presentamos una variedad de opciones ideales para entretenerse en cualquier momento y lugar, sin preocuparse por la señal ni el consumo de datos. A continuación, organizamos los títulos recomendados en diferentes categorías, facilitando la elección del juego perfecto según el gusto de cada usuario y el contexto de uso.

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Juegos arcade sin conexión: diversión instantánea

Crossy Road: Inspirado en el clásico Frogger, desafía a cruzar carreteras y ríos controlando simpáticos personajes mientras se esquivan obstáculos. Si el jugador tarda demasiado, un águila lo atrapa, aumentando la dificultad y la adicción con nuevos personajes por desbloquear.

Angry Birds 2: Propone recuperar los huevos robados enfrentando a cerdos verdes en niveles multifase, eligiendo estratégicamente qué pájaro lanzar y empleando habilidades especiales, magia y jefes para añadir variedad y retos a la clásica fórmula del tirachinas.

Fruit Ninja: Permite demostrar reflejos cortando frutas lanzadas al aire, evitando bombas y usando combos para potenciar la puntuación. Ofrece diferentes modos (Clásico, Zen, Arcade) y mejoras para elevar la experiencia de juego.

Pureya: Una colección de minijuegos que muda de desafío cada 10 segundos. Control sencillo y dinámico para esquivar obstáculos y recolectar canicas, que después desbloquean más niveles, música y aspectos visuales.

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Títulos de acción para jugar sin internet

Dead Cells: En este roguevania de acción y plataformas, se explora una isla cambiante con muerte permanente y una progresión basada en mejoras desbloqueables, fomentando la estrategia y la repetición.

Grand Theft Auto: San Andreas: CJ debe recuperar a su familia y controlar su barrio enfrentándose a mafias y corrupción policial, en un mundo abierto lleno de posibilidades y acción.

Into the Dead 2: El objetivo es atravesar paisajes infestados de zombis para salvar a la familia. El jugador corre automáticamente, esquiva enemigos, dispara y mejora armas, enfrentando distintos finales y desafíos.

(Imágen ilustrativa Infobae)
(Imágen ilustrativa Infobae)

Juegos de carreras offline para aventureros

CSR Racing 2: Simulación de carreras drag con automóviles de lujo licenciados. Se premian los reflejos en cambios de marcha y el tuning personalizado de los vehículos para triunfar en modos historia y eventos diarios.

Does not commute: Mezcla de puzle y estrategia, donde cada coche que el jugador conduce crea una ‘trampa’ para el siguiente, exigiendo memoria y previsión para evitar el caos vial en una ciudad de los años 70.

Ocio casual para desconectar en cualquier lugar

Alto’s Adventure: Juego de snowboard infinito en bellos paisajes nevados, donde rescatar llamas, hacer trucos y superar obstáculos resulta relajante y adictivo.

Candy Crush Saga: Propone alinear caramelos en tableros para superar objetivos, creando combinaciones especiales y usando potenciadores en una experiencia de puzle adictiva y colorida.

Padres e hijos disfrutando juntos
Padres e hijos disfrutando juntos de un videojuego, fomentando la conexión familiar y el entretenimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dumb Ways to Die 2: The Games: Minijuegos cómicos inspirados en deportes olímpicos, donde los personajes deben eludir muertes absurdas y sumar la máxima puntuación, promoviendo la seguridad con humor.

Simulación sin conexión: gestión y estrategia

Fallout Shelter: El jugador actúa como supervisor de un búnker postapocalíptico, gestionando recursos, expandiendo instalaciones y asegurando la felicidad y supervivencia de sus habitantes.

Plague Inc: Un desafío de estrategia donde se evoluciona un patógeno para erradicar a la humanidad antes de que científicos desarrollen una cura, adaptando tácticas y habilidades conforme avanza la partida.

Los Sims FreePlay: La versión móvil de la popular saga, que permite crear Sims, desarrollar familias, construir hogares y alcanzar metas a largo plazo en un mundo que evoluciona en tiempo real.

Juegos de rol (RPG) para desconectar del mundo online

Stardew Valley: El usuario hereda una granja descuidada y debe restaurarla, combinar la vida rural con socializar, pescar, minar y participar en festivales, en una aventura abierta y relajante.

Evoland: Aventura y rol que atraviesa la historia de los videojuegos, desbloqueando gráficos y mecánicas desde los clásicos en blanco y negro hasta 3D modernos, homenajeando grandes sagas del género.

Shattered Pixel Dungeon: Roguelike gratuito y de código abierto con mazmorras generadas aleatoriamente, dificultad alta y muerte permanente. Exige planificación y gestión de recursos en desafíos cada vez diferentes.

Magic Rampage: Un RPG de plataformas retro con elementos modernos, donde explorar mazmorras, combatir enemigos, personalizar personajes y probar modos de supervivencia y PvP son el eje central.

Bajoterra: Slug It Out 2: Basado en la serie animada, combina recolección y evolución de babosas con combates por turnos y una narrativa de exploración, perfecta para fanáticos de la acción táctica y el universo Bajoterra.

Esta selección demuestra que, sin importar la cobertura o el acceso a datos, el entretenimiento móvil sigue siendo accesible, variado y apto para todos los perfiles de usuario.

Temas Relacionados

AndroidVideojuegosInternetLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Google recarga la aplicación móvil de Gemini antes de que finalice 2025: llega una IA más rápida

El nuevo modelo Gemini 3 Flash ahora se encuentra integrado en la app de forma gratuita y predeterminada. Permite a los usuarios acceder a respuestas más precisas en menor cantidad de tiempo

Google recarga la aplicación móvil

Recetas fáciles de Navidad: top 5 de aplicaciones ideales para sorprender a la familia

En ocasiones, las apps de recetas son herramientas clave para planificar y renovar la mesa en las festividades

Recetas fáciles de Navidad: top

Google Meet se actualiza y deja que transmitas audios de otras aplicaciones en la reunión

La nueva opción multiplica las alternativas interactivas en presentaciones virtuales, pues agiliza la inclusión de pistas sonoras desde distintos entornos del sistema

Google Meet se actualiza y

Apple Music llegó a ChatGPT: cómo integrar las cuentas para usar IA

Uno de los grandes beneficios de esta incorporación es la capacidad para abordar búsquedas complejas, como explorar música instrumental, óperas o listas temáticas muy específicas

Apple Music llegó a ChatGPT:

Peruanos atentos: así funciona el pago de aduanas por tus pedidos de Amazon, AliExpress o Shein

Informarse sobre los tributos y restricciones es clave para evitar sanciones y la pérdida de envíos internacionales

Peruanos atentos: así funciona el
DEPORTES
“Alguien desapareció y no lo

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

Sorpresa: revelaron quién es el entrenador que quiere el Manchester City si se va Guardiola

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

TELESHOW
Mica Viciconte palpitó su pelea

Mica Viciconte palpitó su pelea de boxeo con Flor Vigna a 11 años de Combate: “Le voy a ganar”

La historia de amor que sorprendió a Darío Barassi: una participante llegó como líder y se fue como novia

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia defendió

El Gobierno de Bolivia defendió la quita de subsidios a los combustibles: “Era una enfermedad”

El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional

Así nació el día de 24 horas: ciencia, simbología y costumbres de un legado matemático que surgió hace 4000 años

Las secuelas del confinamiento por COVID-19: cómo la vida silvestre puede transformarse casi de inmediato ante alteraciones de rutinas humanas

Estados Unidos planteó numerosas exigencias comerciales a Canadá y México en las negociaciones del T-MEC