Tecno

Roblox impedirá que los niños hablen con adultos extraños: una medida que llega tras múltiples demandas legales

La nueva política divide a los usuarios en grupos etarios y limita la comunicación para reducir riesgos de acoso

Guardar
La nueva política de Roblox
La nueva política de Roblox utilizará reconocimiento facial para verificar la edad de los usuarios y limitar el chat. (Reuters)

Roblox, una de las plataformas de juegos en línea más utilizadas por menores, anunció una nueva política que impedirá a niños y adolescentes comunicarse con adultos desconocidos.

La medida, que se aplicará primero en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos desde el próximo mes y luego en el resto del mundo a inicios de enero, responde a recientes demandas legales que acusan a la empresa de facilitar el contacto entre menores y depredadores sexuales.

El sistema de control usará verificación de edad con reconocimiento facial, con el objetivo de reforzar la seguridad infantil y limitar el acoso. La nueva política hará que los usuarios menores solo puedan interactuar por chat con jugadores de su mismo grupo etario o uno cercano.

En total, la plataforma dividirá a los usuarios en seis categorías: menores de nueve años, de nueve a doce, de trece a quince, de dieciséis a diecisiete, de dieciocho a veinte y de veintiuno en adelante. Por ejemplo, un usuario de doce años solo podrá comunicarse con menores de dieciséis.

La familia de una menor
La familia de una menor demandó a Roblox en Estados Unidos por permitir la manipulación de su hija a través de la plataforma. (Reuters)

Roblox aclaró que las imágenes y videos usados para la verificación facial no se almacenarán, y destacó que es la primera vez que una plataforma de juegos exige controles de edad para permitir la interacción entre usuarios.

Denuncias legales impulsan el cambio

Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, explicó que la intención es fortalecer la confianza de los usuarios en la plataforma. Señaló: “Vemos esto como una forma de que nuestros usuarios tengan más confianza en quiénes son las personas con las que interactúan en estos juegos. Consideramos que es una oportunidad real para generar confianza en la plataforma y entre nuestros usuarios”.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión legal sobre Roblox Corporation, que en Estados Unidos enfrenta demandas por la supuesta “depredación sistémica de menores”. Matt Dolman, abogado de Florida, afirmó que “las principales acusaciones se refieren a la depredación sistémica de menores”.

Uno de los casos más recientes, presentado en Nevada, involucra a una niña de trece años cuya familia alega que Roblox gestionó su negocio de forma “imprudente y engañosa”. Según la demanda, la menor fue contactada por un adulto que se hizo pasar por niño, la manipuló para obtener su teléfono móvil y luego la coaccionó para enviar imágenes y videos sexuales.

Matt Kaufman, director de seguridad
Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, afirmó que la actualización busca fortalecer la confianza de los usuarios en la seguridad y autenticidad de las interacciones dentro del entorno virtual. (Europa Press)

La familia argumenta que, de haber existido controles de verificación de edad e identidad, la menor no habría estado expuesta a tantos depredadores ni habría sufrido daños. Se suman dos nuevas demandas en California: una por una niña de siete años en Filadelfia y otra por una de doce en Texas, ambas víctimas de contacto y manipulación en Roblox para enviar imágenes explícitas.

Seguridad y retos para la industria

Ante estas denuncias, un portavoz de Roblox expresó: “Nos preocupa profundamente cualquier incidente que ponga en peligro a cualquier usuario. Priorizamos la seguridad de nuestra comunidad. Por eso, nuestras políticas son deliberadamente más estrictas que las de muchas otras plataformas.

Limitamos el chat para los usuarios más jóvenes, no permitimos el intercambio de imágenes entre usuarios y aplicamos filtros diseñados para bloquear el intercambio de información personal”. Añadió que reconocen que ningún sistema es perfecto, trabajan en mejorar sus herramientas y han lanzado 145 nuevas iniciativas en el último año.

Roblox enfrenta demandas en California
Roblox enfrenta demandas en California y Nevada por casos de contacto y manipulación de menores. (Europa Press)

Expertos y organizaciones dedicadas a la protección infantil han reaccionado de manera mixta. Beeban Kidron, fundadora de 5Rights Foundation, declaró a The Guardian: “Es momento de que las empresas de videojuegos pongan sus responsabilidades hacia los niños en el centro de sus servicios”.

“El anuncio de Roblox sostiene que lo que están introduciendo establecerá las mejores prácticas para el sector, una afirmación audaz de una empresa que ha tardado en abordar el comportamiento depredador y ha permitido que adultos desconocidos y adolescentes mayores accedan fácilmente a millones de usuarios más jóvenes. Espero que tengan razón”, sostuvo Kidron.

Esta medida marca un precedente en la industria, pero la protección efectiva de los menores dependerá de que otras plataformas adopten estándares similares y refuercen sus medidas de seguridad.

Temas Relacionados

RobloxVideojuegosCiberacosoLo último en tecnología

Últimas Noticias

La Harvard Management Company, gestora del fondo de inversión universitario, triplica su inversión en Bitcoin

La ampliación del capital no está exenta de riesgos. La criptomoneda continúa siendo uno de los activos más volátiles

La Harvard Management Company, gestora

Dónde ver de forma segura Las Guerreras K-Pop en noviembre de 2025

Las páginas no oficiales suelen ofrecer copias sin licencia, lo que puede acarrear consecuencias legales y baja calidad de imagen

Dónde ver de forma segura

Adiós al diseñador del iPhone Air, el móvil más delgado de la empresa de Steve Jobs: se va a una startup de IA

El perfil profesional de Abidur Chowdhury destaca tanto por su labor técnica como por su participación en la estrategia de marketing

Adiós al diseñador del iPhone

Los despidos masivos de Amazon llegan a España: cerca de 1.200 empleados estarían en la lista

El recorte de plantilla en la multinacional se centra en Barcelona y Madrid, mientras sindicatos y empresa negocian alternativas para los trabajadores

Los despidos masivos de Amazon

XUPER TV, Magis TV y otras aplicaciones APK: cómo descargar estos archivos puede poner en riesgo tu celular

Verificar la procedencia y la integridad de los archivos es clave para evitar amenazas y proteger la información personal

XUPER TV, Magis TV
DEPORTES
Emoción, anécdotas e historia grande:

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

Fue multicampeón con River, juega la Copa Potrero y podría transformarse en un “golpe de efecto” en el mercado argentino

Copa Davis: el equipo argentino se entrenó con el foco puesto en el debut ante Alemania

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

TELESHOW
El tierno video de Mirko

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

INFOBAE AMÉRICA

Tormentas de polvo: la amenaza

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia