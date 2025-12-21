Lista de juegos confirmados que llegarían a la Nintendo Switch 2 en diciembre de 2025

La Nintendo Switch 2 es una de las más vendidas en el mundo y uno de sus mayores atractivos es su compatibilidad con múltiples juegos. (Foto: Europa Press)

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 traerán una nueva oleada de lanzamientos para la Nintendo Switch 2, con una lista de títulos confirmados que refuerza el catálogo de la consola.

La llegada de juegos exclusivos, nuevas versiones de franquicias populares y adaptaciones para Nintendo Switch 2 hace parte de la apuesta de la plataforma por seguir ampliando opciones para los usuarios y mantiene la atención de la comunidad gamer en las novedades de esta generación.

La lista oficial de juegos para Nintendo Switch 2 abarca géneros que van desde la simulación y la estrategia, hasta aventuras de rol, acción y deportes. Los desarrolladores ya han anunciado fechas y detalles de lanzamientos, anticipando meses de actividad y renovación en la biblioteca digital de la consola.

Cuáles son los lanzamientos confirmados para diciembre de 2025

El popular simulador de gestión y automatización llega a Switch 2 con una edición adaptada a la potencia y controles de la nueva consola. (Foto: Nintendo)

En el último mes de 2025, dos estrenos encabezarán la agenda de la consola. Factorio - Nintendo Switch 2 Edition estará disponible el 22 de diciembre, adaptando este éxito de gestión de fábricas y recursos para aprovechar el hardware actualizado de Switch 2.

El 25 de diciembre se suma PRITTO PRISONER - Edición Nintendo Switch 2, propuesta exclusiva para esta plataforma que apunta a quienes buscan experiencias originales y contenido pensado especialmente para la nueva generación de usuarios.

Qué otros juegos están anunciados para llegar en lo que resta de 2025

Además de los estrenos de diciembre, a finales de 2025 se pueden sumar varios títulos más. Glaciar, previsto para lanzamiento en los Estados Unidos, expandirá la oferta de aventuras de exploración y ambientes fríos.

El éxito japonés de puzles y física se incorpora al catálogo de Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo)

También, están anunciados Mi tiempo en Evershine, orientado a la simulación de vida y desarrollo comunitario, junto con Suika Game Planet, que amplía el abanico de juegos familiares.

El arribo de Virtua Fighter 5 REVO World Stage marca el regreso del clásico de peleas renovado para Switch 2, en una lista que se completa con otras entregas ya planificadas.

Cuáles estrenos tiene Nintendo Switch 2 con lanzamiento tentativo en 2025

Varios desarrollos se preparan para llegar en algún momento de 2025 sin fecha específica. Entre los confirmados figuran proyectos independientes como Aurascopio y títulos de franquicias reconocidas como Disney Dreamlight Valley, además de Stardew Valley en una edición optimizada para la nueva consola.

Otras propuestas con lanzamiento previsto en ese periodo incluyen Castillo del Corazón: Recontado, Trabajo con el ratón, Capas de miedo: La edición definitiva de la obra maestra, Cielo de papel y Columna vertebral.

Qué títulos inauguran el catálogo de Nintendo Switch 2 en 2026

Animal Crossing: New Horizons debuta en Nintendo Switch 2 con una edición optimizada que incorpora mejoras gráficas y nuevas funciones para la comunidad de jugadores (Foto: Nintendo)

A partir de enero de 2026, la lista de estrenos para Nintendo Switch 2 sumará una nueva oleada de entregas muy esperadas. El 15 de enero saldrá Animal Crossing: New Horizons - Edición Nintendo Switch 2, junto con La Leyenda de los Héroes: Senderos Más Allá del Horizonte.

Otros lanzamientos destacados del mes incluyen MIO: Memories in Orbit, Dynasty Warriors: Origins, Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Rumble Fish 2, Core Keeper, Dispatch Nintendo Switch 2 Edition y Card-en-Ciel Nintendo Switch 2 Edition.

En febrero continuarán los estrenos con títulos como 4PGP: Gran Premio para cuatro jugadores y Dragon Quest VII: Reimagined el 5 de febrero, Mario Tennis Fever y Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties el 12 de febrero.

La saga de terror amplía su presencia en Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo)

Asimismo, una batería de variantes de la saga Resident Evil el 27 de febrero, entre las que se incluyen Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Generation Pack, Resident Evil Requiem y Resident Evil Village Gold Edition.

Cuáles novedades traerá marzo de 2026 para los jugadores de Nintendo Switch 2?

Para marzo 2026 se planifican lanzamientos de franquicias consagradas y nuevas sagas. Pokémon Pokopia lidera la agenda desde el 5 de marzo, seguido por el regreso de la saga de terror japonés con Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake el 12 de marzo.

Otros estrenos son Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Marvel Cosmic Invasion el 13 de marzo, expandiendo la frontera de los títulos de acción y aventuras.