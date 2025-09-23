Promoción exclusiva de Nintendo Switch 2 en internet: cómo aprovechar la rebaja

El paquete básico de Nintendo Switch 2, con pantalla de ocho pulgadas y mandos reconfigurados, puede adquirirse en AliExpress a un precio sensiblemente menor hasta agotar existencias - (Nintendo)

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en uno de los lanzamientos más destacados en el universo de los videojuegos y actualmente se encuentra disponible con un precio promocional.

Cuál es la nueva promoción en la Nintendo Switch 2

Una oferta especial permite adquirir el pack estándar de Nintendo Switch 2 a un precio reducido de 392 euros, equivalente aproximadamente a unos 418 dólares. La promoción se activa en AliExpress, donde el precio original del dispositivo (469 euros) baja considerablemente tras aplicar el cupón de descuento ofrecido.

Para beneficiarse de la oferta, es necesario añadir la consola al carrito y, antes de finalizar el pago, ingresar el código IFPHKO8M en el apartado correspondiente.

Nueva Nintendo Switch 2: innovación portátil con chip Nvidia y pantalla OLED

El paquete básico de Nintendo Switch 2 incorpora la consola, dos mandos Joy-Con (izquierdo y derecho), dos correas para los Joy-Con, la base de la consola, soporte para mandos, adaptador de corriente, cable HDMI de ultra alta velocidad y el folleto de información principal de la marca. Esta configuración permite disfrutar la experiencia híbrida y portátil que distingue a la línea Switch desde su primera generación.

En comparación con la primera Switch, el modelo recién lanzado presenta mejoras notables en varios apartados. Se conserva la posibilidad de usarla como portátil, conectarla al televisor a través de la base o emplearla en modo de sobremesa, pero la experiencia se enriquece gracias a los avances técnicos introducidos.

Principales mejoras técnicas de la consola Switch 2

Una de las características esenciales de Nintendo Switch 2 es el aumento en la fluidez y el rendimiento. La consola integra un nuevo chip Nvidia que optimiza el balance entre potencia y eficiencia energética, permitiendo ejecutar títulos exigentes sin que disminuya la autonomía. La batería ofrece una duración que oscila entre cinco y ocho horas, suficiente para sesiones prolongadas de juego portátil.

El apartado gráfico ha dado un salto importante con la incorporación de una pantalla OLED de ocho pulgadas que permite resolución 1080p en modo portátil. La mejora en color, contraste y brillo se percibe especialmente en exteriores o cuando el entorno cuenta con mucha luz ambiental. Las imágenes más vivas y la mayor definición impactan directamente en la experiencia del usuario, incluso frente a la versión OLED de la anterior generación.

La consola Nintendo Switch 2 llega al público con un pack a precio reducido, joy-cons mejorados y respaldo para la mayoría de juegos físicos y digitales de la generación anterior - REUTERS/Issei Kato/File Photo

La Switch 2, además de la mejora visual, presume de un sistema de sonido que promueve una ambientación más envolvente, resultado de componentes renovados en la unidad. Esto resulta útil también para el consumo de contenidos de plataformas de streaming, ya que la consola ofrece compatibilidad con servicios populares dentro del dispositivo.

Innovación en los mandos de la consola portátil de Nintendo

El rediseño de los mandos Joy-Con también es un aspecto a destacar. El modelo actualizado presenta mayor robustez y ergonomía, así como precisión mejorada en los sticks y mayor durabilidad frente a las versiones anteriores, especialmente valorado por quienes emplean la consola durante muchas horas seguidas.

Uno de los puntos que más valoran los suscriptores de la marca es que Nintendo Switch 2 mantiene la compatibilidad con la mayoría de juegos físicos y digitales de Nintendo Switch. Esto garantiza que títulos como Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sigan siendo jugables en la nueva consola, mejorando incluso la calidad visual y el rendimiento con las nuevas capacidades técnicas.

Una promoción activa rebaja el precio de la Nintendo Switch 2 y sus accesorios principales - REUTERS/Issei Kato

El catálogo inicial de Nintendo Switch 2 ya dispone de títulos destacados que aprovechan el hardware renovado. Figuran propuestas como Donkey Kong Bananza, Cyberpunk 2077, Metroid Prime 4: Beyond y Mario Kart World, que ofrecen escenarios más detallados, nuevas mecánicas y modos inéditos para la consola.

La promoción vigente en AliExpress representa una oportunidad relevante para quienes buscan actualizarse con una consola de última generación. Sumando el equilibrio entre evolución técnica, compatibilidad y mejoras en la experiencia de usuario, la Nintendo Switch 2 refuerza su posición como opción preferente para gaming portátil.

La apuesta de Nintendo por una nueva generación en formato portátil y híbrido se consolidó con el lanzamiento de esta consola, que atrae tanto a usuarios experimentados como a quienes buscan una experiencia innovadora de juego.