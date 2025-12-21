Tecno

Cómo retirar la prima y el bono navideño de manera segura de un cajero automático

Entidades bancarias recomiendan revisar dispositivos, no aceptar ayuda de extraños y elegir cajeros dentro de comercios para reducir riesgos de clonación o robo

Seguridad digital y prevención: consejos
Seguridad digital y prevención: consejos para evitar fraudes al cobrar el aguinaldo en terminales automáticas

La llegada de diciembre trae consigo el pago de la prima de servicios, el bono navideño o aguinaldo, una prestación que representa un alivio para el presupuesto familiar en muchos países de América Latina, incluido Colombia.

Este ingreso extra, que puede recibir nombres distintos según el país y el sector (prima de servicios, prima de navidad, o aguinaldo), supone una oportunidad importante para afrontar gastos propios de la temporada festiva, pero también pone a los usuarios en alerta frente a riesgos crecientes en operaciones de retiro en cajeros automáticos.

Independientemente de la denominación pagada, estas sumas representan montos importantes que pueden exponer a los usuarios a delitos si no toman precauciones adicionales al retirar efectivo en las terminales automáticas.

Seguridad digital y prevención: consejos para evitar fraudes al cobrar el aguinaldo en terminales automáticas

Riesgos frecuentes al operar con cajeros automáticos

Utilizar cajeros automáticos implica enfrentarse a amenazas como la clonación de tarjetas, la recopilación no autorizada de datos personales y los engaños mediante ingeniería social.

En temporada alta de pagos, estos riesgos pueden multiplicarse debido al mayor flujo de usuarios y al volumen de transacciones de grandes sumas. Por ello, la seguridad en cada paso de la operación resulta fundamental.

Según entidades financieras como BBVA, la primera recomendación es revisar la terminal antes de iniciar la operación: observar el estado del cajero, sus alrededores y a posibles personas cercanas ayuda a reducir la probabilidad de un incidente.

Además, es esencial definir previamente la operación que se va a realizar para minimizar el tiempo de exposición frente al dispositivo.

Detectar irregularidades en el equipo, cubrir el NIP y utilizar apps oficiales del banco refuerzan la protección del usuario y minimizan la exposición frente a delitos en temporada alta de pagos - VisualesIA

Claves para un retiro seguro de la prima de navidad o aguinaldo

La elección del cajero resulta determinante para la seguridad. Se debe priorizar aquellos ubicados en interiores o en zonas con buena iluminación, preferentemente dentro de centros comerciales o sucursales bancarias. Cajeros situados en calles oscuras o aislados representan un riesgo mayor para el usuario.

Antes de introducir la tarjeta, conviene asegurarse de que el dispositivo no presenta componentes extraños en la ranura o en el teclado. Si el cajero muestra mensajes inusuales o solicita información atípica, lo recomendable es cancelar la operación y buscar una terminal alternativa. Mantener la atención en todo momento previene pérdidas de dinero y de documentos bancarios.

Durante la transacción, es necesario cubrir con la mano el teclado al ingresar el número de identificación y evitar que terceros puedan observar el movimiento. No se debe aceptar ayuda de desconocidos, incluso si aparentan ser empleados del banco o personas bien intencionadas. En caso de inconveniente, la mejor opción es contactar directamente al banco a través de los canales oficiales.

Al concluir la operación, se debe verificar que se han retirado la tarjeta, el recibo y el efectivo. Es clave presionar el botón “cancelar” al finalizar, para cerrar correctamente la sesión y evitar que otros usuarios puedan acceder a la cuenta.

Cuáles modalidades de robo ocurren en los cajeros automático

Los errores más comunes al retirar la prima navideña y cómo evitarlos con tecnología y atención - VisualesIA

Las autoridades del sector bancario alertan sobre diversas técnicas delictivas en cajeros. Entre las más frecuentes está la clonación de tarjetas, que ocurre mediante dispositivos ilegales instalados en la terminal.

Otra es la colocación de trampas en el dispensador, impidiendo la salida del dinero para su extracción posterior por terceros. Además, la ingeniería social sigue siendo una de las amenazas más efectivas: delincuentes se aproximan a quienes parecen tener dificultades para ofrecer ayuda y, así, obtener información confidencial.

En todas las situaciones, el usuario debe rechazar asistencia de desconocidos y nunca proporcionar datos personales ni contraseñas fuera de los canales oficiales del banco.

En caso de extravío de tarjeta, sospecha de clonación o cualquier incidente irregular, se debe contactar de inmediato a la entidad financiera. Muchas entidades ofrecen líneas telefónicas y aplicación móvil para bloquear tarjetas y presentar reportes en tiempo real.

Retirar la prima y el bono navideño de manera segura depende de la prevención. La combinación de vigilancia personal, elección de cajeros adecuados y aplicación de buenas prácticas reduce los riesgos y permite disfrutar de los recursos destinados a las festividades sin contratiempos.

