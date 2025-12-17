Consejos clave para evitar robos en casas y comercios durante las fiestas de fin de año

Tecnología y prevención: Cómo reforzar la seguridad de hogares y comercios en Navidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Colombia traen consigo un aumento en la preocupación por la seguridad en hogares y negocios. Con más de 44.000 casos de hurto en viviendas y comercios reportados entre enero y octubre de 2025 por la Policía Nacional, la temporada de fin de año se perfila como uno de los periodos de mayor riesgo.

Por qué diciembre es una temporada peligrosa

El incremento de casas y apartamentos vacíos debido a viajes y el mayor flujo de personas y dinero en centros comerciales crean condiciones propicias para que los delincuentes actúen.

De acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional, Bogotá se posiciona como epicentro de estos delitos, acumulando 5.170 robos a viviendas, lo que representa cerca de 17 casos cada día, y 7.235 hurtos en establecimientos comerciales, con un promedio diario de 24 incidentes.

Empresas y expertos subrayan la importancia de alarmas monitoreadas, refuerzo físico y simulación de presencia para reducir la vulnerabilidad en viviendas y tiendas ante aumentos delictivos en Navidad y Año Nuevo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle se suman a la lista de regiones más afectadas, mientras que las modalidades predominantes incluyen hurtos sin armas en residencias y un porcentaje relevante de robos con armas de fuego o forzamiento en comercios.

Durante la temporada navideña, los análisis de expertos en seguridad advierten sobre factores que elevan la probabilidad de ser víctima. Los desplazamientos familiares, las casas solas y el incremento en las compras presenciales agrandan la ventana de oportunidad para robos y atracos.

A este fenómeno se suman amenazas digitales, como el monitoreo de redes sociales para identificar viviendas vacías o la suplantación de empresas de mensajería y servicios técnicos para acceder a domicilios y negocios.

En comercios, la alta afluencia de público, vitrinas abastecidas y horarios extendidos aumentan el riesgo de hurtos menores (“hurto hormiga”) y robos organizados. Las zonas sin control de acceso ni sistemas electrónicos de seguridad se consideran especialmente vulnerables.

El uso de alarmas conectadas, control de accesos y monitoreo remoto, junto a la coordinación comunitaria y hábitos de precaución, se afirman como barreras fundamentales ante los hurtos estacionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas, los momentos más críticos corresponden a horas nocturnas y fines de semana, cuando las familias asisten a reuniones o salen de viaje.

Recomendaciones para reforzar la seguridad durante navidad

La protección integral de casas y comercios requiere combinar tecnología con prácticas diarias efectivas. Prosegur Alarms sugiere varias medidas fundamentales para mitigar los riesgos durante la época de fin de año.

Instalación de alarmas monitoreadas: Sistemas equipados con sensores de movimiento, aperturas controladas en puertas y ventanas, y sirena disuasoria conectados a una central 24/7 permiten verificar imágenes y coordinar una respuesta inmediata en caso de intrusión. Uso de aplicaciones de seguridad: Herramientas digitales facilitan el control remoto de alarmas, el monitoreo de cámaras en tiempo real y la recepción de notificaciones instantáneas aun cuando la familia esté fuera del hogar. Refuerzo de puertas y accesos: Cambiar cerraduras vulnerables, instalar cerrojos adicionales y evitar prácticas de riesgo, como dejar llaves en macetas o tapetes, previene accesos no autorizados. Simulación de presencia: Programar el encendido y apagado de luces y pedir a un vecino de confianza que recoja la correspondencia ayuda a evitar que la vivienda luzca desocupada. Evitar anunciar viajes o compartir detalles de salidas en tiempo real en redes sociales es otra práctica clave.

Expertos aconsejan combinar tecnología y prevención diaria para evitar robos durante las fiestas en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sector comercial, asumir la temporada como “pico de riesgo” implica reforzar vigilancia y protocolos internos:

Implementar tecnología de seguridad: Alarmas conectadas, cámaras con respaldo en la nube, etiquetas antihurto y arcos de seguridad ayudan a disuadir y detectar actividades sospechosas, especialmente en zonas de alto valor. Definir protocolos de operación: Establecer rutinas seguras para apertura y cierre, realizar arqueos de caja en horarios variados y evitar hábitos previsibles en el manejo de efectivo minimiza los riesgos. Capacitación del personal: Reconocer conductas de clientes sospechosos y contar con procedimientos para alertas discretas es crucial para responder oportunamente ante comportamientos inusuales. Integración de vigilancia física y tecnología: Implementar rondas y monitoreo remoto resulta especialmente útil cuando el negocio maneja inventarios costosos o registra gran afluencia de público.

De acuerdo con Ana Carolina Ramírez, directora general de Prosegur Alarms Colombia, la mejor estrategia para estas fiestas es “anticiparse, integrar tecnología como alarmas monitoreadas, cámaras con acceso desde el celular, hábitos de autoprotección y coordinación permanente con vecinos y administraciones de edificios, de modo que la seguridad se vuelva parte de la planificación de fin de año”.

Expertos subrayan que ninguna herramienta tecnológica reemplaza la prevención diaria: mantener comunicación con la familia, no compartir en exceso en redes sociales, conocer a los vecinos y denunciar movimientos sospechosos son medidas vitales para evitar ser víctima de hurto durante la temporada festiva.