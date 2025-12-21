Android 17 tendrá una función para evitar mareos al usar el celular en el auto

Google desarrolla Motion Cues para Android 17, una función que combate el mareo por movimiento en dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google prepara una innovación en Android que apunta a mejorar la experiencia de quienes usan el móvil durante trayectos en vehículos. Se trata de una función llamada Motion Cues, diseñada para mitigar el mareo que experimentan muchas personas al utilizar el teléfono móvil mientras viajan en auto o transporte público.

Esta nueva herramienta, que se espera debute oficialmente en Android 17, surge como respuesta a una problemática común y busca igualar la solución implementada previamente por Apple en sus dispositivos.

Cómo es la función antimareo que tendría Android

Google comenzó a trabajar en el desarrollo de Motion Cues. Aunque la existencia de la función había salido a la luz hace un año, su lanzamiento se había demorado por motivos técnicos. El equipo de Android Authority confirmó que la función sigue presente, aunque oculta en el código de las versiones de prueba de Google Play Services y de ediciones como Android Canary.

La esencia de Motion Cues no difiere demasiado de la solución de Apple. Consiste también en la proyección de puntos o elementos animados en los bordes de la pantalla del móvil, los cuales se mueven en tiempo real conforme el teléfono detecta el desplazamiento del vehículo. Así, el sistema brinda al usuario un marco visual en sintonía con el movimiento, disminuyendo las náuseas y el malestar que suelen aparecer.

La nueva herramienta de Google busca reducir las náuseas causadas por el conflicto sensorial al usar el móvil en vehículos. (Imagen ilustrativa)

Sin embargo, existen diferencias técnicas relevantes. En versiones preliminares, los puntos animados que forman parte de Motion Cues desaparecían si el usuario accedía a paneles de notificaciones, ajustes o la pantalla de bloqueo.

La razón se vinculaba con los elevados permisos de seguridad que requiere la función para dibujar sobre elementos clave del sistema. Android restringía este tipo de superposiciones para prevenir acciones maliciosas de aplicaciones de terceros.

Cuándo estará disponible esta función en Android

Todo apunta a que Motion Cues debutará oficialmente con Android 17. Algunos rumores indican que podría llegar en una actualización tardía de Android 16, aunque una actualización completa del sistema sería el escenario más probable.

No se descarta que Google renombre la función antes de su lanzamiento definitivo (se mencionan nombres alternativos como Motion Assist) y que la solución se active automáticamente cuando el sistema detecte que el usuario viaja en un vehículo. Además, podría integrarse con un futuro “modo Transiting”, el cual regularía otras funcionalidades del móvil al identificar un desplazamiento en marcha.

Motion Cues podría integrarse con un futuro modo Transiting en Android, regulando funciones del móvil durante desplazamientos en auto o transporte público. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios que necesiten urgentemente una solución similar pueden, mientras tanto, descargar aplicaciones de terceros como KineStop —presente en Play Store desde 2018—, aunque ninguna está completamente integrada al sistema como la opción que Google prepara.

Por qué usar el celular en un auto o bus causa mareo

Usuarios de móviles han experimentado esa incomodidad característica de los desplazamientos cuando deciden usar sus dispositivos sentados en el asiento trasero o como copilotos. El fenómeno, denominado “conflicto sensorial”, ocurre cuando el cerebro recibe señales contradictorias: mientras la vista permanece fija en una pantalla estática, el oído interno detecta el movimiento del vehículo.

Esta desconexión provoca mareos, náuseas y, en algunos casos, malestar tan severo como para obligar a los pasajeros a dejar de usar su móvil hasta que el vehículo se detenga.

El conflicto sensorial, origen del mareo en trayectos, ocurre cuando la vista y el oído interno envían señales contradictorias al cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de este malestar radica en la falta de referencia visual que refleje el movimiento real. Los ojos dicen que el usuario está quieto, pero el cuerpo siente lo contrario. La aparición de esta discrepancia desencadena el malestar clásico relacionado con el mareo por movimiento.

Apple abordó este inconveniente a mediados de 2024, incluyendo en iOS una función enfocada en adaptar la experiencia de uso del móvil cuando el dispositivo detecta que se encuentra en movimiento dentro de un vehículo. La característica se llama Vehicle Motion Cues y aparece desde iOS 18.