Cinco cosas que jamás se deben hacer en un celular Android: tu dinero y seguridad estarían en riesgo

Existen hábitos que ponen en riesgo la seguridad de nuestros celulares y la información personal. En Android hay cinco cosas que siempre se deben evitar para minimizar las posibilidades de una filtración de datos, espionaje o perdida de dinero.

Gran parte de esas opciones suelen pasarse por alto, pero ante el contexto actual de ataques continuos y variados, hay que estar siempre alerta y tener presentes los riesgos y las posibilidades de ser víctima de una estafa.

Cosas que nunca se deben hacer en un celular Android

Mantener activo el identificador de publicidad

En la mayoría de los dispositivos Android, Google asigna a cada usuario un identificador de publicidad único. Esta función, al parecer inofensiva, tiene consecuencias mayores sobre la privacidad. A través de este ID, las aplicaciones pueden compartir y cruzar datos para desplegar anuncios personalizados basados en las búsquedas, intereses y hábitos de uso.

Este rastreo permite que empresas de terceros construyan un perfil de consumo muy preciso, sin que el usuario lo advierta. Así, cada vez que navegas o instalas una aplicación, esa información enriquece tu perfil y lo acompaña de una plataforma a otra.

El identificador de publicidad de Google permite a terceros crear perfiles detallados de consumo y hábitos de los usuarios Android.

El riesgo surge porque no solo se trata de publicidad, sino de la posibilidad de compilar detalles íntimos sobre tus preferencias, rutinas e incluso ubicación. Para disminuir la exposición, lo más recomendable es acceder a los ajustes de privacidad del dispositivo y desactivar o eliminar el ID de publicidad. De este modo, no desaparecen los anuncios, pero dejan de estar adaptados minuciosamente a tus hábitos y datos personales.

Mantener habilitado el envío de datos de uso y diagnóstico

Otra funcionalidad que pone en riesgo la privacidad tiene que ver con el envío de datos de uso y diagnóstico. Esta característica, activa de manera predeterminada en la mayoría de los teléfonos Android, remite información constante a Google acerca del rendimiento del dispositivo, vida útil de la batería, frecuencia de uso, aplicaciones más abiertas e incluso fallos del sistema.

Aunque la compañía asegura que estos datos se emplean “para mejorar el sistema y la experiencia”, la realidad es que suponen un flujo permanente de información sensible hacia sus servidores. Esto permite a la empresa conocer exactamente cómo y cuándo utilizas tu móvil, así como los patrones de comportamiento digital.

Desactivar la opción de Uso y diagnóstico, presente en el menú de seguridad y privacidad, no afecta el funcionamiento del dispositivo. Por el contrario, limita la cantidad de detalles que compartes de manera inadvertida y reduce el riesgo de que estos datos terminen en manos ajenas o se utilicen para fines distintos a los anunciados.

El envío de datos de uso y diagnóstico a Google expone información sensible sobre el rendimiento y los patrones de uso del dispositivo.

Ignorar la gestión de permisos de las aplicaciones

Una de las puertas más grandes que se abren a la intrusión y el espionaje en Android son los permisos que conceden las aplicaciones. Muchos programas piden acceso permanente a la cámara, el micrófono, la ubicación y otros recursos, aunque solo los necesiten ocasionalmente.

Un descuido en este sentido otorga a las apps la autorización para recopilar datos, grabar o incluso espiar sin conocimiento del usuario.

Para evitarlo, se recomienda ingresar regularmente en la gestión de permisos, disponible en el apartado Seguridad y privacidad > Controles de privacidad > Administrador de permisos.

Instalar aplicaciones fuera de Google Play

Una de las características que distingue a Android frente a otros sistemas como iOS es la posibilidad de descargar e instalar aplicaciones desde cualquier origen, no solo desde la tienda oficial Google Play.

Mostrar contraseñas y otorgar permisos de administrador a apps desconocidas puede comprometer la seguridad total del teléfono.

Los archivos APK procedentes de sitios no verificados pueden contener malware, modificaciones o versiones falsas de aplicaciones legítimas cuyo objetivo es robar información, tomar el control del dispositivo o instalar software espía. Instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial abre la puerta a todo tipo de ataques y vulneraciones.

Por ese motivo, resulta fundamental bloquear la instalación de apps desconocidas desde el menú de Acceso especial a aplicaciones > Instalar aplicaciones desconocidas.

Mostrar contraseñas y conceder acceso de administrador a aplicaciones desconocidas

Mostrar las contraseñas mientras se ingresan mejora la facilidad de uso, pero representa un grave riesgo de exposición si alguien observa la pantalla. Aún más peligroso es conceder privilegios de administrador a aplicaciones que no los requieren. Un software con acceso de administrador puede borrar contenidos, cambiar configuraciones críticas o incluso inutilizar el teléfono.

Es indispensable revisar la configuración para desactivar la visualización de contraseñas en los ajustes de seguridad. También se debe examinar la lista de aplicaciones con permisos de administrador y eliminar inmediatamente cualquier autorización que no resulte imprescindible o que pertenezca a una app desconocida.