Android agrega función para casos de emergencia: salvar una vida con videollamada

Google lanza la videollamada de emergencia en Android para mejorar la respuesta ante situaciones críticas. (Imagen ilustrativa)

Google confirmó el lanzamiento de una función para Android que podría ayudar a salvar la vida de las personas en situaciones críticas, se trata de la posibilidad de relizar una videollamada de emergencia.

Esta nueva herramienta permite que los usuarios de teléfonos con sistema operativo Android 8 o superior transmitan vídeo en tiempo real a los servicios de emergencia, facilitando respuestas más rápidas y eficaces.

Qué es la videollamada de emergencia de Android

Conocida oficialmente como Android Emergency Live Video, esta función permite que, durante una llamada de emergencia, los operadores puedan solicitar acceso a la cámara del usuario, de modo que reciban en directo imágenes del entorno donde se produce la urgencia.

Google ha destacado que el objetivo es proporcionar contexto visual inmediato a policías, bomberos o personal médico. Lo fundamental de esta innovación radica en su capacidad para mostrar en tiempo real lo que ocurre, una ventaja relevante cuando resulta difícil explicar por voz una situación crítica.

Usuarios de Android 8 o superior pueden compartir imágenes en directo con policías, bomberos o personal médico. (Google)

La función llega inspirada, en parte, por características similares ya presentes en iOS 18 bajo el nombre “Video en Directo de Emergencia de SOS”. Hasta ahora, este aspecto diferenciaba a los iPhones, pero con este desarrollo, Android ha igualado los recursos disponibles para afrontar emergencias con la inmediatez que requieren.

Cómo usar la función de videollamada de emergencia

Para activar el vídeo en vivo durante una emergencia, el procedimiento es sencillo y no requiere configuraciones previas. Cuando se realiza una llamada o se envía un mensaje de texto a emergencias, el operador, si lo considera pertinente y seguro, puede enviar una solicitud al dispositivo Android.

En ese momento, aparecerá en la pantalla del usuario una ventana emergente con la opción de iniciar la transmisión de vídeo. Con un solo toque, el usuario puede aceptar y comenzar a transmitir lo que capta la cámara de su móvil, siempre bajo su consentimiento y con posibilidad de detener la transmisión en cualquier momento.

La transmisión de vídeo se realiza con cifrado predeterminado, de manera que el usuario mantiene siempre el control sobre la privacidad y la seguridad del contenido. Según Google, la cámara no se activa automáticamente; es el dueño del teléfono quien decide si compartir el vídeo y puede cortar el feed en cualquier instante.

La función Android Emergency Live Video permite transmitir vídeo en tiempo real a los servicios de emergencia. (Google)

Tampoco es necesario instalar aplicaciones adicionales ni configurar ajustes específicos: basta con tener un terminal Android 8 o superior y que el país cuente con esta funcionalidad habilitada en sus servicios de emergencia.

En qué momentos es útil la videollamada de emergencia

Los escenarios donde la videollamada de emergencia puede resultar determinante abarcan desde accidentes de tráfico, desastres naturales y robos, hasta cuestiones médicas críticas.

Si una persona sufre un accidente automovilístico y no se encuentra en condiciones de describir con claridad la escena o el alcance de sus heridas, la transmisión en vivo permite a los operadores observar directamente el incidente y activar los protocolos de ayuda adecuados antes de que los equipos lleguen al lugar.

Del mismo modo, en situaciones donde hay confusión, shock o mucho ruido ambiental, la herramienta aporta una vía de comunicación directa e inequívoca. Los socorristas pueden evaluar la gravedad de las lesiones o los riesgos del entorno, informar a los equipos en camino sobre detalles específicos y, en casos extremos, pueden guiar remotamente a los afectados con instrucciones de primeros auxilios en tiempo real, como la reanimación cardiopulmonar (RCP).

No se requieren aplicaciones adicionales ni configuraciones previas para activar la videollamada de emergencia en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desastres naturales como terremotos, incendios o inundaciones también figuran entre los incidentes para los que la función adquiere un valor especial. Permite mostrar bloqueos, caídas de árboles o caminos obstruidos, facilitando una mejor ubicación de las rutas de acceso para el rescate y una evaluación más precisa de los recursos que deben movilizarse.

En dónde está disponible la videollamada de emergencia

Actualmente, Android Emergency Live Video se encuentra disponible en Estados Unidos, algunas regiones de Alemania y México, según comunicó Google. El despliegue se realiza de forma progresiva con la colaboración de organismos de seguridad y protección pública de cada país.

La intención de Google es extender este servicio a más naciones en el corto plazo, conforme se ajusten los protocolos y las infraestructuras de respuesta.

La función requiere que los dispositivos tengan Google Play Services y que ejecuten Android 8 o versiones superiores, lo cual abarca a la gran mayoría de los móviles actuales. Por el momento, el soporte completo depende de los acuerdos y actualizaciones en cada país, pero la base tecnológica ya está implementada y en funcionamiento donde ha sido habilitada.