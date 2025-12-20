Tecno

Cinco regalos tecnológicos con los que puedes destacar en Navidad

Estos dispositivos están orientados a experiencias de entretenimiento, bienestar y productividad para distintos perfiles de usuario

La temporada navideña ofrece una variedad de dispositivos tecnológicos que combinan funcionalidad y personalización para diferentes estilos de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de tecnología para regalar en Navidad cada vez ofrecen experiencias más personalizadas y funcionales que nunca. En 2025, las alternativas van desde televisores con innovaciones en imagen y conectividad, hasta dispositivos para productividad o bienestar, lo que abre posibilidades para todos los perfiles.

Estos cinco productos reúnen características avanzadas y propuestas diferenciadas en sus segmentos, lo que puede convertirlos en elecciones destacadas para la temporada.

Laptop Acer Swift Go 14 AI

Acer Swift Go 14 AI

El trabajo y los estudios híbridos han impulsado la búsqueda de equipos portátiles versátiles. La Acer Swift Go 14 responde a estas necesidades con videollamadas de alta definición, gracias a su cámara QHD 1440p y funciones potenciadas por inteligencia artificial como PurifiedView™ y PurifiedVoice™ 2.0.

Estas herramientas optimizan el encuadre, iluminación y claridad del audio, incluso en entornos ruidosos. El dispositivo suma conectividad rápida mediante Killer WiFi 6E, puerto Thunderbolt 4 y opciones como carga ultrarrápida USB-C de hasta 100W, así como integración con Intel® Unison™, que sincroniza la laptop con el smartphone.

Incluye teclas dedicadas para Copilot y AcerSense™, pantalla táctil y un panel ecológico OceanGlass™, adecuado tanto para estudiantes como para profesionales que requieren movilidad y eficiencia diaria.

Apple Watch Series 10

Apple Watch 10. (Apple)

El nuevo Apple Watch Series 10 integra sensores de salud más precisos y un sistema de gestos sin contacto para facilitar la interacción. Presenta un modo de bajo consumo que extiende la autonomía, seguimiento deportivo avanzado, monitoreo de salud, detección de caídas mejorada y notificaciones hápticas optimizadas.

Es un reloj inteligente orientado especialmente a personas activas o a quienes buscan llevar un control más completo de su actividad física y bienestar cotidiano.

Televisor QLED Challenger

Challenger QLED

La experiencia audiovisual en el hogar alcanza un nuevo nivel con los televisores QLED Challenger, que utilizan puntos cuánticos para obtener imágenes más brillantes y realistas, con una cobertura del 100 % del volumen de color DCI-P3 y soporte para HDR10, HDR10+ y Dolby Vision.

La durabilidad es mayor, ya que no incluyen materiales orgánicos, lo que disminuye el riesgo de “quemado” de pantalla. Integran el sistema Google TV, con acceso a un catálogo de aplicaciones en Google Play Store, compatibilidad con Asistente de Google, YouTube, Chromecast y control por voz, además de actualizaciones automáticas que refuerzan la seguridad y el rendimiento.

Su diseño delgado y las opciones en tamaños de 50”, 58” y 65” los hacen aptos para distintos espacios familiares.

Kindle Paperwhite 2025

Kindle Paperwhite 2025.

Para quienes priorizan la lectura, el Kindle Paperwhite 2025 se mantiene como un competidor principal. Su diseño ligero y resistente al agua, junto con una pantalla nítida y regulable incluso en exteriores, permiten usarlo en distintas condiciones. Ofrece semanas de autonomía, almacenamiento interno para miles de títulos y un modo de alto contraste que facilita la lectura en cualquier ambiente.

Es apto tanto para lectores frecuentes como para usuarios en etapa de estudios que buscan portabilidad y autonomía.

Sony ULT Tower 9

Sony ULT Tower 9.

El Sony ULT Tower 9 es un altavoz destinado a quienes disfrutan compartir música en reuniones o ambientes amplios. Expulsa sonido de manera vertical para una mayor cobertura y cuenta con iluminación sincronizada con el ritmo musical.

Dispone de controles físicos simplificados para un manejo intuitivo y opciones que optimizan los bajos sin perder calidad en las voces. Incluye conectividad inalámbrica estable, adaptándose a usos en interiores o exteriores.

