Cinco regalos tecnológicos con los que puedes destacar en Navidad

Las opciones de tecnología para regalar en Navidad cada vez ofrecen experiencias más personalizadas y funcionales que nunca. En 2025, las alternativas van desde televisores con innovaciones en imagen y conectividad, hasta dispositivos para productividad o bienestar, lo que abre posibilidades para todos los perfiles.
Estos cinco productos reúnen características avanzadas y propuestas diferenciadas en sus segmentos, lo que puede convertirlos en elecciones destacadas para la temporada.
Laptop Acer Swift Go 14 AI
El trabajo y los estudios híbridos han impulsado la búsqueda de equipos portátiles versátiles. La Acer Swift Go 14 responde a estas necesidades con videollamadas de alta definición, gracias a su cámara QHD 1440p y funciones potenciadas por inteligencia artificial como PurifiedView™ y PurifiedVoice™ 2.0.
Estas herramientas optimizan el encuadre, iluminación y claridad del audio, incluso en entornos ruidosos. El dispositivo suma conectividad rápida mediante Killer WiFi 6E, puerto Thunderbolt 4 y opciones como carga ultrarrápida USB-C de hasta 100W, así como integración con Intel® Unison™, que sincroniza la laptop con el smartphone.
Incluye teclas dedicadas para Copilot y AcerSense™, pantalla táctil y un panel ecológico OceanGlass™, adecuado tanto para estudiantes como para profesionales que requieren movilidad y eficiencia diaria.
Apple Watch Series 10
El nuevo Apple Watch Series 10 integra sensores de salud más precisos y un sistema de gestos sin contacto para facilitar la interacción. Presenta un modo de bajo consumo que extiende la autonomía, seguimiento deportivo avanzado, monitoreo de salud, detección de caídas mejorada y notificaciones hápticas optimizadas.
Es un reloj inteligente orientado especialmente a personas activas o a quienes buscan llevar un control más completo de su actividad física y bienestar cotidiano.
Televisor QLED Challenger
La experiencia audiovisual en el hogar alcanza un nuevo nivel con los televisores QLED Challenger, que utilizan puntos cuánticos para obtener imágenes más brillantes y realistas, con una cobertura del 100 % del volumen de color DCI-P3 y soporte para HDR10, HDR10+ y Dolby Vision.
La durabilidad es mayor, ya que no incluyen materiales orgánicos, lo que disminuye el riesgo de “quemado” de pantalla. Integran el sistema Google TV, con acceso a un catálogo de aplicaciones en Google Play Store, compatibilidad con Asistente de Google, YouTube, Chromecast y control por voz, además de actualizaciones automáticas que refuerzan la seguridad y el rendimiento.
Su diseño delgado y las opciones en tamaños de 50”, 58” y 65” los hacen aptos para distintos espacios familiares.
Kindle Paperwhite 2025
Para quienes priorizan la lectura, el Kindle Paperwhite 2025 se mantiene como un competidor principal. Su diseño ligero y resistente al agua, junto con una pantalla nítida y regulable incluso en exteriores, permiten usarlo en distintas condiciones. Ofrece semanas de autonomía, almacenamiento interno para miles de títulos y un modo de alto contraste que facilita la lectura en cualquier ambiente.
Es apto tanto para lectores frecuentes como para usuarios en etapa de estudios que buscan portabilidad y autonomía.
Sony ULT Tower 9
El Sony ULT Tower 9 es un altavoz destinado a quienes disfrutan compartir música en reuniones o ambientes amplios. Expulsa sonido de manera vertical para una mayor cobertura y cuenta con iluminación sincronizada con el ritmo musical.
Dispone de controles físicos simplificados para un manejo intuitivo y opciones que optimizan los bajos sin perder calidad en las voces. Incluye conectividad inalámbrica estable, adaptándose a usos en interiores o exteriores.