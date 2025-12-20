Tecno

Cuida tu factura de luz en Navidad: consejos para ahorrar energía

El consumo de electricidad en hogares y comercios aumenta hasta 15 % durante las fiestas de fin de año

Planificar horarios para encender las decoraciones navideñas ayuda a reducir el impacto en la factura y el ambiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la llegada de temporada navideña, tanto hogares como empresas y comercios suelen incorporar luces, adornos y dispositivos eléctricos para crear ambientes festivos propios de la temporada. La decoración navideña transforma espacios y anima la convivencia, aunque también puede causar un aumento considerable en el consumo eléctrico y aumentar el riesgo de incidentes si no se aplican precauciones adecuadas.

Durante diciembre, el consumo energético en residencias urbanas puede crecer entre 10 % y 15 % en comparación con otros meses. Este incremento refleja no solo el entusiasmo por la decoración, sino también los desafíos que enfrenta el sector eléctrico ante fenómenos climáticos o picos de demanda. Por ello, adoptar hábitos eficientes y seguros es fundamental para celebrar con responsabilidad y evitar contratiempos.

A continuación, se presentan medidas prácticas y recomendadas para una Navidad segura y eficiente desde el uso de la electricidad:

Planificación de consumo

Definir horarios específicos para encender las luces navideñas y aprovechar la luz natural durante el día contribuye a reducir el impacto ambiental del consumo y ayuda a controlar el gasto en la factura eléctrica. Encender las decoraciones solo en las horas claves de la celebración permite optimizar el uso de la energía. Pequeños cambios en la rutina pueden lograr que los hogares mantengan un ambiente festivo sin exceder el consumo eléctrico.

Las luces LED ofrecen mayor eficiencia energética y menor riesgo de recalentamiento en comparación con las bombillas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación LED

Las luces LED constituyen una alternativa eficiente y duradera. El uso de iluminación LED ofrece ventajas notables en comparación con las bombillas incandescentes tradicionales: consumen menos electricidad y presentan una vida útil que puede superar las 50.000 horas, en contraste con las entre 1.000 y 2.000 horas de las bombillas convencionales.

La adopción de esta tecnología contribuye tanto al ahorro energético como a la reducción de la frecuencia con la que es necesario reemplazar las luces, evitando también riesgos de recalentamiento.

Cables y bombillas en buen estado

Verificar que todos los componentes eléctricos para decoración, como cables, bombillas y extensiones, se encuentren en excelente estado antes de conectarlos resulta prioritario. Elementos deteriorados o cables pelados pueden provocar fallos en el sistema, accidentes eléctricos o incrementar de manera invisible el consumo. Si se requiere instalar o reparar el sistema de iluminación, lo adecuado es hacerlo con los aparatos desconectados de la corriente para evitar descargas o incidentes.

Desconectar las luces navideñas al dormir o usar temporizadores disminuye peligros y contribuye al ahorro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar enchufes y las extensiones eléctricas

La sobrecarga de tomas de corriente genera riesgo de recalentamiento, cortocircuitos e incluso incendios, especialmente cuando se utilizan varios adaptadores o extensiones en un solo enchufe. La recomendación es emplear conexiones independientes para cada decoración y limitar el uso de extensiones a un máximo de dos por toma, protegiendo así las instalaciones eléctricas y los electrodomésticos del hogar.

Dormir con las luces desconectadas o usar temporizadores

Mantener las luces navideñas encendidas de manera continua, especialmente durante la noche, además de aumentar el gasto eléctrico, representa un mayor riesgo de sobrecalentamiento en los circuitos. Desconectar las decoraciones antes de dormir o instalar temporizadores que apaguen automáticamente las luces ayuda a reducir el peligro de incidentes y promueve el ahorro energético. Esta medida resulta fundamental para evitar sobrecargas y posibles incendios.

Revisar cables y bombillas antes de conectarlos previene accidentes y evita aumentos imprevistos en el consumo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Evitar conexiones ilegales

Durante la temporada navideña, suelen aparecer conexiones no autorizadas o el hurto de electricidad, motivados por la demanda de iluminaciones en eventos comunitarios o instalaciones temporales. Este tipo de prácticas constituyen un delito, pueden afectar gravemente la red eléctrica y aumentar la posibilidad de incendios.

Ante la detección de alguna irregularidad, los usuarios pueden notificar de manera anónima a la empresa eléctrica local o a los números de emergencia comunitarios, colaborando activamente para preservar la seguridad colectiva.

