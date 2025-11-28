Tecno

Los mejores regalos tecnológicos para esta Navidad 2025: prácticos, útiles y para todo presupuesto

La temporada navideña llega con una fuerte presencia de dispositivos pensados para facilitar tareas y mejorar el entretenimiento en casa

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada navideña llega con una oferta tecnológica más diversa que nunca y marcada por dispositivos que buscan simplificar tareas cotidianas, mejorar el entretenimiento en casa y acompañar la productividad diaria. Para quienes aún no definen qué obsequiar, distintos equipos destacan por su utilidad y por ofrecer características que se adaptan a perfiles muy diferentes. Desde parlantes potentes hasta relojes deportivos y tablets para estudiar o trabajar, 2025 ofrece alternativas para todos los presupuestos.

En un año donde los dispositivos inteligentes han ganado protagonismo, las preferencias tecnológicas se inclinan hacia equipos que integran mejor sonido, pantallas más versátiles y asistentes digitales más precisos. La combinación de autonomía, diseño y funciones prácticas es ahora un factor decisivo para quienes buscan un regalo duradero y funcional.

Regalos tecnológicos recomendados para Navidad 2025

A continuación una lista de recomendaciones de regalos para esta Navidad, donde destacan relojes inteligentes, parlantes, audífonos, tablets, entre otros.

1. Sony ULT Tower 9

El parlante Sony ULT Tower 9 es una opción pensada para quienes buscan un sonido potente en espacios grandes. Integra un sistema de audio vertical que dispersa las frecuencias de forma uniforme, iluminación integrada que se sincroniza con la música y controles físicos simplificados para uso rápido. También cuenta con conectividad inalámbrica estable y funciones que optimizan los graves sin distorsionar las voces.

Sony ULT Tower 9.
Sony ULT Tower 9.

2. Redmi Pad 2 Pro

La Redmi Pad 2 Pro es una tablet diseñada para estudiar, trabajar o ver contenido multimedia gracias a su pantalla amplia de alta resolución. Ofrece una batería de larga duración, un sistema de sonido estéreo optimizado y un procesador centrado en el rendimiento sostenido. Su peso liviano permite transportarla fácilmente y su modo de lectura reduce la fatiga visual.

Redmi Pad 2 Pro.
Redmi Pad 2 Pro.

3. Apple Watch Series 10

La última generación del reloj inteligente de Apple incorpora sensores más precisos para monitoreo de salud, nuevo sistema de gestos sin contacto y un modo de bajo consumo que extiende la autonomía. Incluye herramientas para seguimiento deportivo avanzado, detección de caídas mejorada y notificaciones hápticas más suaves. Es un dispositivo ideal para usuarios activos o personas que quieren registrar su estado físico diario.

Apple watch 10 (Apple)
Apple watch 10 (Apple)

4. Kindle Paperwhite 2025

El lector digital mantiene su diseño ligero, pero incorpora una pantalla con mayor nitidez, iluminación regulable y resistencia al agua. Ofrece semanas de autonomía, un modo de alto contraste para lectura en exteriores y almacenamiento suficiente para miles de libros. Es un regalo recomendable para lectores frecuentes y estudiantes.

Kindle Paperwhite 2025.
Kindle Paperwhite 2025.

5. Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Estos audífonos inalámbricos destacan por su cancelación activa de ruido ajustable en tiempo real. Incluyen sensores que detectan el ambiente para equilibrar el sonido y micrófonos que mejoran la claridad en llamadas. Su diseño compacto permite usarlos durante horas y su estuche agrega recarga rápida.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro.
Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

6. Google Chromecast 4K 2025

El dispositivo convierte cualquier televisor en una plataforma de entretenimiento inteligente. Permite transmitir contenido en resolución alta, incorporar perfiles personalizados y utilizar comandos de voz gracias a su compatibilidad con Google Assistant. Incluye un control remoto con botones directos para apps de uso frecuente.

Chromecast se ha convertido en
Chromecast se ha convertido en el aliado de los que aún no tiene un televisor inteligente. (Foto: FullSmartTV)

7. Fitbit Charge 7

La nueva banda deportiva suma métricas mejoradas para sueño, estrés y actividad física. Su pantalla más brillante facilita la lectura en exteriores y su autonomía permite varios días de uso continuo. Incluye GPS integrado, alertas de ritmo cardíaco anormal y ejercicios guiados desde la muñeca.

Fitbit Charge 7.
Fitbit Charge 7.

Estos dispositivos se han convertido en opciones destacadas para esta temporada gracias a su equilibrio entre utilidad, durabilidad y características técnicas pensadas para distintos perfiles. Al priorizar equipos funcionales y versátiles, los compradores pueden asegurar regalos que acompañarán a los usuarios durante el próximo año sin necesidad de recurrir a especificaciones complejas o accesorios adicionales.

Temas Relacionados

NavidadRegalosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo la adopción de la IA y sistemas de automatización revolucionarán a clínicas y hospitales en 2026

La digitalización acelerada llevará a los centros de salud de América Latina a operar con ecosistemas integrados desde 2026

Cómo la adopción de la

El CEO de Epic Games respalda la IA y ridiculiza petición de advertencias en los videojuegos

Tim Sweeney sostuvo que la inteligencia artificial será parte natural del desarrollo de casi todos los títulos futuros

El CEO de Epic Games

Black Friday 2025: así puede detectar páginas falsas y evitar estafas

Herramientas de verificación y la revisión de reseñas ayudan a confirmar la legitimidad de una tienda antes de comprar

Black Friday 2025: así puede

Google Maps añade función para consumir menos batería: qué hace y cuándo podrás usarla

La nueva función limita los elementos visuales de la app para reducir el consumo y extender la batería en trayectos largos

Google Maps añade función para

OpenAI limita de manera inesperada el uso gratuito a Sora, su aplicación de video más popular

OpenAI impuso nuevas restricciones al uso gratuito de Sora sin previo aviso, generando molestias entre los usuarios

OpenAI limita de manera inesperada
DEPORTES
Insólito: el presidente de un

Insólito: el presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo a los 51 años y batió un récord

Festival de volcadas y asistencias “mágicas” de Campazzo: las perlitas en el debut de Argentina en las Eliminatorias ante Cuba

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Qatar

El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Los cuatro puntos que debatieron los 20 pilotos de la Fórmula 1 en una reunión con la FIA tras el problema con Piastri en Interlagos

TELESHOW
El blooper de Catherine Fulop

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

Jorge Rial celebró el Martín Fierro de Cable para Argenzuela: “Finalmente nos encontramos”

La reacción de Ángela Torres después de cantar a dúo con Rosalía: “¿Querés ser mi novia?"

El divertido reencuentro de Marcelo Tinelli con sus hijos Juana y Francisco: sushi, baile y el abrazo de siempre

INFOBAE AMÉRICA

Un fósil completo hallado en

Un fósil completo hallado en Inglaterra podría redefinir la historia evolutiva de los peces jurásicos

El papa León XIV presidió en Turquía una histórica oración en Nicea con un firme llamado a la unidad cristiana

Operación Lanza del sur: Trinidad y Tobago confirmó que Estados Unidos amplía su presencia en la isla del Caribe

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial

Valle del Cauca imparable, entre los departamentos más competitivos y sostenibles de Colombia