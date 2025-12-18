WhatsApp le dice adiós a celulares antiguos en 2026: estos iPhone y Android dejarán de ser compatibles

En 2026, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android por cambios en su plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de iPhone y Android debido a actualizaciones en su plataforma que exigen mayores requisitos de software y seguridad.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar un funcionamiento óptimo y la protección de los datos de los usuarios, algo que los sistemas operativos antiguos ya no pueden asegurar.

Actualmente, WhatsApp recomienda utilizar los siguientes dispositivos, que cuentan con soporte oficial:

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Teléfonos con Android OS 5.0 o versiones posteriores.

La medida busca garantizar un mejor rendimiento y mayor seguridad, algo que los sistemas antiguos ya no pueden ofrecer. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esto implica que aquellos celulares que operen con versiones anteriores de Android o iOS ya no podrán instalar ni utilizar WhatsApp a partir de 2026.

Qué modelos de iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp

Los modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 15.1. Según las recomendaciones de la plataforma, esto incluye dispositivos más antiguos, entre los que se encuentran:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos previos a estos

Estos equipos no podrán instalar actualizaciones de WhatsApp ni acceder a nuevas funciones, y eventualmente quedarán sin acceso al servicio.

En el caso de iPhone, quedarán fuera los equipos que no puedan actualizarse a iOS 15.1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda a los usuarios que cuenten con estos modelos considerar la actualización a un dispositivo más reciente para mantener el acceso a la aplicación y garantizar la seguridad de sus datos.

Qué celulares Android que dejarán de ser compatibles con WhatsApp

Los celulares Android que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son todos aquellos que no pueden actualizarse a Android OS 5.0 o versiones posteriores. Entre los modelos afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy Ace 4.

LG Optimus L3 II.

Sony Xperia M.

Huawei Ascend Mate.

HTC Desire 500.

Otros modelos lanzados antes de 2014.

Estos dispositivos no recibirán más actualizaciones de WhatsApp ni podrán acceder al servicio, por lo que se recomienda a los usuarios considerar la actualización a un equipo compatible para continuar utilizando la aplicación de mensajería.

Estos dispositivos no recibirán más actualizaciones ni acceso al servicio, por lo que se recomienda cambiar a un modelo compatible. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer si mi celular deja de ser compatible con WhatsApp

Si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp, lo primero que debes saber es que no podrás instalar ni actualizar la aplicación, y eventualmente perderás el acceso a tus chats y a todas las funciones del servicio.

Ante esta situación, es importante tomar algunas medidas para no perder tu información y mantenerte comunicado.

En primer lugar, realiza una copia de seguridad de tus chats a través de la configuración de WhatsApp. Así, si adquieres un dispositivo compatible, podrás restaurar tus mensajes y archivos al instalar la aplicación en el nuevo equipo.

Verifica si tu celular permite actualizar el sistema operativo a una versión compatible, ya que en algunos casos, una actualización podría resolver la incompatibilidad.

Si un celular pierde compatibilidad, no será posible instalar o actualizar WhatsApp y, con el tiempo, se perderá el acceso a los chats y funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si actualizar el sistema no es posible, considera adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos mínimos recomendados por WhatsApp. Antes de cambiar de aparato, verifica que tu información de respaldo esté correctamente guardada en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone).

Por último, recuerda informar a tus contactos sobre tu cambio de número o dispositivo.

Cómo WhatsApp determina qué sistemas operativos son compatibles

WhatsApp determina qué sistemas operativos son compatibles a través de una revisión periódica de los dispositivos y software disponibles en el mercado. Cada año, la plataforma analiza cuáles son los modelos más antiguos y con menor cantidad de usuarios activos.

Además, considera si esos equipos carecen de actualizaciones de seguridad recientes o no ofrecen las funcionalidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. Basándose en estos criterios, WhatsApp actualiza la lista de sistemas soportados, asegurando así un servicio más seguro y eficiente para la mayoría de los usuarios.