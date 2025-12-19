Tecno

“Error 502”: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

De acuerdo con Cloudflare, el equipo técnico analiza fallas intermitentes en el rendimiento de la red

Estados Unidos es el país
Estados Unidos es el país que mayor reporte de errores cuenta respecto a Cloudfare.

Cloudflare atraviesa actualmente interrupciones en su servicio relacionadas con el “error 502”, lo que está afectando a diversos sitios en Internet. Según la página de estado de la compañía, el equipo ha implementado una solución para enmendar los problemas relacionados con la intermitencia en el rendimiento de la red. Sin embargo, los reportes de fallas persisten.

De acuerdo con los datos de la plataforma Downdetector, en Estados Unidos el 74% de los reportes corresponden a fallas de conexión al servidor, el 24% a inconvenientes con DNS y el 2% al panel de control.

En Argentina, los reportes de errores han mostrado un aumento en las últimas horas, mientras que en México, Colombia y Perú no se ha registrado un crecimiento significativo en los problemas reportados.

La compañía asegura que implementó
La compañía asegura que implementó una solución, sin embargo, los reportes continúan.

Cuáles son los errores que se han reportado

Cloudflare ha registrado en las últimas horas diversos errores que afectan a usuarios y empresas en diferentes regiones. Entre los reportes destacados se encuentra el “error 502”, vinculado a respuestas no válidas del servidor.

Este error se produce cuando los servidores de la compañía actúan como puerta de enlace y reciben una respuesta inesperada o vacía de los sistemas a los que intentan conectarse. Como resultado, los usuarios ven un mensaje de que el sitio web no está disponible.

Además, algunos usuarios han reportado fallas en la resolución de DNS, impidiendo la correcta conexión a ciertos sitios web. Esto sucede cuando no se puede traducir el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente, generando errores de carga.

Estados Unidos es el país
Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de reportes de fallas. En España, Colombia, Perú y México, los incidentes siguen activos, aunque en menor medida.

Según plataformas de monitoreo como Downdetector, la mayoría de los incidentes denunciados se relacionan con la conexión al servidor, aunque también se registran problemas menores en el panel de control y en la entrega de contenido estático.

El 18 de noviembre de 2025, Cloudflare también registró una caída global con más de 3.3 millones de reportes de fallas en todos los servicios afectados, según recoge Ookla.

Este incidente se debió a una interrupción masiva dentro de la infraestructura central de la nube, que se extendió durante casi cinco horas.

La magnitud y la duración de los problemas reportados por los usuarios evidenciaron el grado de dependencia mundial respecto de la infraestructura en la nube centralizada.

Los usuarios en Estados Unidos
Los usuarios en Estados Unidos reportan principalmente errores en la conexión al servidor.

El evento impactó a una amplia variedad de sitios web, aplicaciones y APIs que utilizan los servicios de Cloudflare, afectando de forma transversal a empresas y usuarios en todo el mundo.

Qué es Cloudflare

Cloudflare es una empresa tecnológica global que proporciona servicios de seguridad y rendimiento para sitios web y aplicaciones en Internet. Su principal función es actuar como intermediario entre los servidores de origen y los usuarios finales, protegiendo y optimizando el tráfico web que circula a nivel mundial.

Entre sus servicios más destacados se encuentran la protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), el filtrado de tráfico malicioso y la aceleración de la carga de páginas mediante una red de entrega de contenidos (CDN) distribuida en múltiples países.

Cloudflare también ofrece soluciones de firewall, gestión de DNS, certificados de seguridad y herramientas avanzadas para monitorizar y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones.

Cloudflare es una compañía internacional
Cloudflare es una compañía internacional dedicada a ofrecer soluciones de seguridad y optimización para páginas web y aplicaciones en la red.

Gracias a su infraestructura global, la empresa puede bloquear amenazas antes de que lleguen a los servidores originales y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de respuesta entregando el contenido desde servidores ubicados cerca de los usuarios.

Por qué la caída de Cloudflare afecta a varias páginas web

La caída de Cloudflare afecta a numerosas páginas web porque actúa como intermediario clave en la entrega y protección del contenido en Internet. Miles de sitios y plataformas confían en su infraestructura para acelerar la carga y resguardar sus datos.

Cuando Cloudflare sufre una interrupción, el tráfico se ve interrumpido y muchos servicios online quedan inaccesibles o presentan errores para los usuarios.

