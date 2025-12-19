Caída global de Cloudflare deja los mejores memes por el “error 502”

Los usuarios experimentaron interrupciones con el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de Cloudflare ha experimentado interrupciones relacionadas con el “error 502”, lo que ha afectado a numerosos sitios en Internet. Esta situación provocó que muchos usuarios compartieran memes y comentarios en X (antes Twitter) sobre la caída del servicio.

Cabe señalar que la compañía informó en su página de estado que ya implementó una solución para resolver la intermitencia en el rendimiento de la red. Además, señalaron que están realizando mantenimiento programado en sus centros de datos ubicados en Kansas City y Seattle.

Cloudflare explicó que, durante este mantenimiento, el tráfico podría ser redirigido desde estas ubicaciones, lo que podría generar un leve aumento en la latencia para los usuarios finales en las regiones afectadas.

“Es posible que los clientes observen errores inesperados. Estamos trabajando para analizar y mitigar este problema”, señalan en su página de estado.

Cloudflare señaló que el mantenimiento podría desviar el tráfico y causar un leve aumento de latencia para los usuarios en esas zonas. (Cloudflare)

Qué memes se compartieron sobre la caída de Cloudflare

Durante la caída de Cloudflare, se compartieron numerosos memes en X (antes Twitter). El usuario Adam Fard publicó: “Vamos Cloudflare, arreglen sus cosas”, acompañado del conocido meme del personaje minimalista con palo, empujando el logo de Cloudflare en el suelo.

En la imagen aparece la frase “C’mon do something” (“Vamos, haz algo”), una expresión de impaciencia o frustración. En la parte superior derecha, se muestra una captura de Downdetector con picos de reportes de fallas en distintas plataformas, como X y Discord.

El meme ironiza sobre la responsabilidad de Cloudflare en las caídas, y refleja la expectativa de los usuarios de que la empresa resuelva el problema.

El meme satiriza la responsabilidad de Cloudflare en las caídas y expresa la esperanza de que solucione el problema. (X)

Otro usuario simplemente escribió “Cloudflare está caído otra vez“, junto a una fotografía de una persona con expresión trágica sosteniendo un arma.

Varios usuarios comentaron que la situación ya resultaba vergonzosa, mientras que otros, resignados, mencionaron que era momento de desconectarse e ir al gimnasio.

Un usuario compartió además un clip del videojuego de fútbol de EA Sports, donde Messi intenta anotar un gol eludiendo a los rivales, pero finalmente no lo logra. El video fue acompañado por el texto: “Cloudflare intentando mantener el servicio estable”.

Por último, hubo quienes se quejaron de que el incidente ocurriera un viernes, escribiendo: “Alguien debería decirle a Cloudflare que lanzar actualizaciones los viernes ya no es buena idea”.

La plataforma experimentó distintos errores que impactaron a usuarios y empresas en varias regiones. (Fotocomposición: Infobae)

Qué errores se reportaron durante la caída

Cloudflare experimentó distintos errores que impactaron a usuarios y empresas en varias regiones. Uno de los problemas más relevantes fue el “error 502”, asociado a respuestas inválidas de los servidores.

Este tipo de inconveniente aparece cuando los servidores de Cloudflare funcionan como intermediarios y reciben respuestas inesperadas o vacías de los sistemas con los que intentan establecer conexión, lo que genera mensajes de indisponibilidad en los sitios web afectados.

Cloudflare presentó diversos errores que impactaron a usuarios y empresas en distintas regiones. (X)

Adicionalmente, usuarios informaron dificultades en la resolución de DNS, lo que obstaculiza la correcta vinculación entre nombres de dominio y direcciones IP y provoca errores al cargar páginas.

De acuerdo con servicios de monitoreo como Downdetector, la mayoría de los reportes se vinculan con fallas en la conexión al servidor, aunque también se observan incidentes menores en el panel de control y en la entrega de contenidos estáticos.

El 18 de noviembre de 2025, la compañía también protagonizó una caída global que superó los 3.3 millones de reportes de fallas en todos los servicios involucrados, según datos de Ookla.

Un usuario publicó un clip donde Messi falla un gol, comparándolo con los intentos de Cloudflare por mantener la estabilidad del servicio. (X)

Este evento fue causado por una interrupción crítica en la infraestructura central de la nube y tuvo una duración de casi cinco horas. La escala y prolongación de la falla pusieron en evidencia la gran dependencia global de una infraestructura de nube centralizada.

El evento impactó a una amplia variedad de sitios web, aplicaciones y APIs que utilizan los servicios de Cloudflare, afectando de forma transversal a empresas y usuarios en todo el mundo.