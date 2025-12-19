Tecno

Caída global de Cloudflare deja los mejores memes por el “error 502”

La empresa comunicó que ya aplicó una solución para los errores reportados y anunció labores de mantenimiento en sus centros de datos de Kansas City y Seattle

Guardar
Los usuarios experimentaron interrupciones con
Los usuarios experimentaron interrupciones con el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de Cloudflare ha experimentado interrupciones relacionadas con el “error 502”, lo que ha afectado a numerosos sitios en Internet. Esta situación provocó que muchos usuarios compartieran memes y comentarios en X (antes Twitter) sobre la caída del servicio.

Cabe señalar que la compañía informó en su página de estado que ya implementó una solución para resolver la intermitencia en el rendimiento de la red. Además, señalaron que están realizando mantenimiento programado en sus centros de datos ubicados en Kansas City y Seattle.

Cloudflare explicó que, durante este mantenimiento, el tráfico podría ser redirigido desde estas ubicaciones, lo que podría generar un leve aumento en la latencia para los usuarios finales en las regiones afectadas.

“Es posible que los clientes observen errores inesperados. Estamos trabajando para analizar y mitigar este problema”, señalan en su página de estado.

Cloudflare señaló que el mantenimiento
Cloudflare señaló que el mantenimiento podría desviar el tráfico y causar un leve aumento de latencia para los usuarios en esas zonas. (Cloudflare)

Qué memes se compartieron sobre la caída de Cloudflare

Durante la caída de Cloudflare, se compartieron numerosos memes en X (antes Twitter). El usuario Adam Fard publicó: “Vamos Cloudflare, arreglen sus cosas”, acompañado del conocido meme del personaje minimalista con palo, empujando el logo de Cloudflare en el suelo.

En la imagen aparece la frase “C’mon do something” (“Vamos, haz algo”), una expresión de impaciencia o frustración. En la parte superior derecha, se muestra una captura de Downdetector con picos de reportes de fallas en distintas plataformas, como X y Discord.

El meme ironiza sobre la responsabilidad de Cloudflare en las caídas, y refleja la expectativa de los usuarios de que la empresa resuelva el problema.

El meme satiriza la responsabilidad
El meme satiriza la responsabilidad de Cloudflare en las caídas y expresa la esperanza de que solucione el problema. (X)

Otro usuario simplemente escribió “Cloudflare está caído otra vez“, junto a una fotografía de una persona con expresión trágica sosteniendo un arma.

Varios usuarios comentaron que la situación ya resultaba vergonzosa, mientras que otros, resignados, mencionaron que era momento de desconectarse e ir al gimnasio.

Un usuario compartió además un clip del videojuego de fútbol de EA Sports, donde Messi intenta anotar un gol eludiendo a los rivales, pero finalmente no lo logra. El video fue acompañado por el texto: “Cloudflare intentando mantener el servicio estable”.

Por último, hubo quienes se quejaron de que el incidente ocurriera un viernes, escribiendo: “Alguien debería decirle a Cloudflare que lanzar actualizaciones los viernes ya no es buena idea”.

La plataforma experimentó distintos errores
La plataforma experimentó distintos errores que impactaron a usuarios y empresas en varias regiones. (Fotocomposición: Infobae)

Qué errores se reportaron durante la caída

Cloudflare experimentó distintos errores que impactaron a usuarios y empresas en varias regiones. Uno de los problemas más relevantes fue el “error 502”, asociado a respuestas inválidas de los servidores.

Este tipo de inconveniente aparece cuando los servidores de Cloudflare funcionan como intermediarios y reciben respuestas inesperadas o vacías de los sistemas con los que intentan establecer conexión, lo que genera mensajes de indisponibilidad en los sitios web afectados.

Cloudflare presentó diversos errores que
Cloudflare presentó diversos errores que impactaron a usuarios y empresas en distintas regiones. (X)

Adicionalmente, usuarios informaron dificultades en la resolución de DNS, lo que obstaculiza la correcta vinculación entre nombres de dominio y direcciones IP y provoca errores al cargar páginas.

De acuerdo con servicios de monitoreo como Downdetector, la mayoría de los reportes se vinculan con fallas en la conexión al servidor, aunque también se observan incidentes menores en el panel de control y en la entrega de contenidos estáticos.

El 18 de noviembre de 2025, la compañía también protagonizó una caída global que superó los 3.3 millones de reportes de fallas en todos los servicios involucrados, según datos de Ookla.

Un usuario publicó un clip
Un usuario publicó un clip donde Messi falla un gol, comparándolo con los intentos de Cloudflare por mantener la estabilidad del servicio. (X)

Este evento fue causado por una interrupción crítica en la infraestructura central de la nube y tuvo una duración de casi cinco horas. La escala y prolongación de la falla pusieron en evidencia la gran dependencia global de una infraestructura de nube centralizada.

El evento impactó a una amplia variedad de sitios web, aplicaciones y APIs que utilizan los servicios de Cloudflare, afectando de forma transversal a empresas y usuarios en todo el mundo.

Temas Relacionados

CloudflareEroor 502InternetMemesXCaídaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Starlink baja precios en Argentina: aprovecha el internet satelital de Elon Musk

Los usuarios pueden encontrar su kit Mini en descuento, el cual funciona para hogares, viajeros o quienes se encuentran en zonas rurales o de difícil acceso

Starlink baja precios en Argentina:

OpenAI lanza Sora en la Argentina: creá videos con inteligencia artificial en minutos

Filtros avanzados, marcas de agua y controles parentales, se pueden usar en la app que promete proteger la identidad digital

OpenAI lanza Sora en la

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Con combinaciones numéricas como 783, los usuarios pueden encontrar títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘, entre otros

Lista de códigos ocultos de

Crecen los empleos en el mundo relacionados con IA: la automatización también necesita mano humana

Los datos indican que la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente desarrollada como para reemplazar de forma masiva a los trabajadores humanos

Crecen los empleos en el

La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

Empresas privadas como ByteDance ya alcanzan cifras que las colocan al nivel de muchas compañías históricas que cotizan en bolsa, marcando un cambio profundo en el ecosistema tecnológico

La era del hectocornio: qué
DEPORTES
La impactante imagen de Cristiano

La impactante imagen de Cristiano Ronaldo a poco de cumplir sus 41 años que causó furor en las redes

Newell’s confirmó la llegada de la dupla Orsi-Gómez: el referente del plantel que no seguirá en el club

Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

TELESHOW
Coty Romero cuenta cómo se

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

INFOBAE AMÉRICA

La adolescente australiana que protegió

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Autodiagnósticos en redes sociales: los riesgos de ponerle nombre a un malestar sin aval profesional

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Las mafias chinas del cibercrimen apuntan a Latinoamérica: torturas, muertes y expertos reclutados que viajan engañados