Tecno

El poder de los dominios: así es como una página web se vuelve relevante en Internet

En 2026, ciudades, marcas y organizaciones tendrán la oportunidad de tener un sitio web más personalizado, con mayor control y seguridad digital

Guardar
Un dominio propio otorga mayor
Un dominio propio otorga mayor control sobre los activos digitales y mejora el posicionamiento web de las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el inacabable mundo de Internet, cada página web está sujeta a un dominio, ya sea de tipo genérico (.com o .org), o geográfico, como .pe (Perú) o .arg (Argentina). El orden y estabilidad de esta enorme red de direcciones es responsabilidad de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Para 2026, la ICANN tiene previsto abrir las puertas del ciberespacio a nuevos dominios (gTLDs) que abarquen zonas geográficas más específicas, como las ciudades, o los propios nombres de las empresas u organizaciones.

En diálogo con Infobae, Rodrigo de la Parra, director de la oficina regional de ICANN en Montevideo, afirma que el principal beneficio para una organización que adquiere su propio dominio reside en “tener el control del contenido dentro de su zona en internet”, lo que otorga a sus propietarios mayor control y seguridad sobre los activos digitales de la organización.

Rodrigo de la Parra, director
Rodrigo de la Parra, director de la oficina regional de ICANN con sede en Montevideo, Uruguay.

Asimismo, la adquisición de un dominio propio permite reforzar la presencia digital y posicionarse por encima de otros en los motores de búsqueda, e incluso habilita la posibilidad de monetización al ofrecer subdominios a terceros.

De la Parra detalló que el proceso de apertura no se produce de forma continua, sino en rondas periódicas. La nueva ventana, prevista para abril de 2026, permitirá solicitar dominios tanto de carácter geográfico, como nombres de ciudades, (.lima, .bogotá, .ciudaddeméxico), como también dominios relacionados con marcas, comunidades o profesiones.

“Pueden pedir prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros”, puntualizó el representante de ICANN. El espectro de beneficiarios es amplio: instituciones financieras podrían aprovechar estos dominios para garantizar la seguridad de sus operaciones, mientras que clubes deportivos o empresas vinculadas a actividades comerciales—como bares y restaurantes—podrían consolidar su marca y fidelizar a sus seguidores.

La tendencia muestra un creciente
La tendencia muestra un creciente interés de las ciudades en obtener su propio dominio para fortalecer la identidad digital local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para obtener un dominio incluye varias etapas de revisión. En la anterior ronda de apertura de solicitudes, realizada en 2012, se registraron alrededor de 2.000 pedidos, de los cuales solo 1.200 fueron concedidos.

De acuerdo con lo expuesto por De la Parra, esta estadística refleja que “las evaluaciones de las solicitudes son muy minuciosas”, con énfasis en la capacidad técnica y financiera de los solicitantes (se requiere una inversión de 220.000 dólares solo para la evaluación).

Algunos postulantes quedan fuera por incumplir regulaciones, por intentar registrar nombres que no están permitidos, por no tener la autorización de autoridades competentes—en el caso de dominios geográficos—o ante la existencia de solicitudes duplicadas. Si hay varios interesados en el mismo dominio, ICANN primero los invita a gestionarlo de manera conjunta y, en caso de desacuerdo, decide mediante subasta.

Respecto a la seguridad y el orden en la red de dominios, el funcionario enfatizó que la ICANN realiza una verificación rigurosa del cumplimiento de los estándares más avanzados, como DNSSEC e IPv6. “El trabajo principal de ICANN es mantener la seguridad y estabilidad de internet”, afirmó. El sistema actual permite admitir una gran cantidad de dominios sin afectar la estabilidad global, ya que las organizaciones técnicas proveedoras del soporte han sido previamente evaluadas.

Los nuevos propietarios deben responder
Los nuevos propietarios deben responder ante reportes de abuso y colaborar con agencias internacionales de justicia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para abordar los casos de abuso o vulneración, la ICANN exige a cada nuevo propietario que mantenga canales de contacto para reportar usos indebidos, como ataques de phishing o denegación de servicio. Según explica De la Parra, la entidad colabora con agencias internacionales de justicia y proporciona entrenamiento para facilitar la identificación de responsables en casos de prácticas ilícitas en dominios.

Los propietarios tienen la obligación contractual de atender estos reportes de abuso según la jurisdicción de cada país.

En cuanto al futuro de los dominios, este refleja tendencias cambiantes. Si bien la ronda anterior introdujo nuevas categorías como comunidades, profesiones y marcas, De la Parra apuntó que actualmente existe especial interés de las ciudades en gestionar un dominio propio, tras observar la experiencia de otras urbes.

El responsable de la oficina regional de la ICANN precisó que la apertura de 2026 permitirá recibir todo tipo de propuestas innovadoras. El proceso de evaluación puede extenderse hasta un año antes de que los nuevos dominios comiencen a funcionar.

Temas Relacionados

InternetDominiosCiberseguridadPágina webLo último en tecnología

Últimas Noticias

Robot humanoide le dispara a youtuber: experimento pone en duda las reglas de seguridad de la IA

La viralización de la prueba generó inquietud sobre los riesgos de la automatización

Robot humanoide le dispara a

Qué preguntas no le debes hacer a la IA en Navidad 2025

Las plataformas de inteligencia artificial recomiendan evitar preguntas personales, solicitudes confidenciales o predicciones de azar durante las fiestas navideñas

Qué preguntas no le debes

Nuevas funciones de Gemini en Google Chrome disponibles para iPhone y iPad

El asistente de Google ofrece resúmenes, explicaciones y recomendaciones personalizadas en la última versión del navegador para dispositivos Apple

Nuevas funciones de Gemini en

Aprende a liberar espacio de Gmail sin pagar la suscripción de Google

Existen métodos gratuitos y sencillos para liberar capacidad y evitar las restricciones de Google

Aprende a liberar espacio de

Actualiza ya tu iPhone a iOS 26.2: traducción en vivo para AirPods, nuevas alertas y más

Antes, los recordatorios con fecha y hora solo enviaban una alerta básica que podía pasar desapercibida. Con iOS 26.2, ahora es posible marcar las tareas como urgentes

Actualiza ya tu iPhone a
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
El problema de salud que

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

Nahuel Pennisi contó cómo conoció a su esposa y qué lo enamoró en un encuentro laboral en Tucumán: su historia de amor

El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo le salvó la vida: “Respirá que no te vamos a dejar ir”

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

Los 187.460 kilómetros de todos

Los 187.460 kilómetros de todos los caminos que conducían a Roma, completamente cartografiados

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia