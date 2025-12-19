De la IA física a la ciberseguridad preventiva, estas son las tendencias que dominarán el panorama tecnológico en 2026

El sector digital experimentará cambios profundos con la llegada de nuevas plataformas de desarrollo, modelos de lenguaje especializados y avances en protección de la información personal, según un informe sobre innovación estratégica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2026 se proyecta como un punto de inflexión para la industria tecnológica global. Según el informe “Las 10 principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2026” de la compañía de consultoría e investigación, Gartner, la transformación digital estará impulsada por tecnologías que buscan reforzar la automatización, la seguridad y la resiliencia en empresas y servicios.

Ya no se trata únicamente de avance técnico, ahora las organizaciones priorizan estrategias capaces de proporcionar ventajas competitivas, capacidad de adaptación y protección en un entorno hiperconectado.

Cómo será el 2026 para la IA

Los modelos de IA diseñados para sectores específicos ofrecerán mayor precisión y cumplimiento normativo, acompañados por plataformas inteligentes que anticipan amenazas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las tendencias estratégicas destaca la adopción de plataformas de desarrollo nativas de inteligencia artificial, que permiten crear software utilizando modelos generativos y programación en lenguaje natural.

Este cambio facilita que equipos reducidos sean capaces de diseñar aplicaciones complejas en menos tiempo y con mayor precisión. A ello se suma la irrupción de infraestructuras de supercomputación de IA, necesarias para entrenar y desplegar algoritmos avanzados con capacidades de procesamiento a gran escala.

Estas plataformas promueven el nacimiento de nuevos productos digitales, donde los desarrolladores pueden automatizar tareas rutinarias y centrarse en la innovación, mientras que las empresas ganan agilidad para adaptarse a nuevas demandas del mercado.

Robots y dispositivos inteligentes para el próximo año

El siguiente paso lo aporta la IA física, materializada en robots, drones y dispositivos inteligentes que pasan de la simulación a la interacción directa con el entorno. Estos sistemas permiten la automatización de procesos logísticos, mantenimiento predictivo y refuerzo de la seguridad en infraestructuras críticas.

Robots, algoritmos avanzados y entornos de colaboración humana-digital marcarán el ritmo de la próxima ola de innovación, configurando un panorama donde la seguridad y la procedencia digital ocupan un rol central - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aceleran la convergencia entre el mundo digital y el físico, lo que genera nuevas oportunidades en sectores como la salud, la distribución y el transporte.

La IA física representa el puente entre algoritmos virtuales y aplicaciones tangibles, mostrando cómo la inteligencia artificial trasciende el análisis de datos para intervenir en actividades cotidianas.

Ciberseguridad preventiva y procedencia digital, la defensa ante nuevas amenazas

En paralelo al crecimiento de sistemas autónomos y automatizados, la seguridad digital adquiere un protagonismo sin precedentes. El informe resaltó la consolidación de la ciberseguridad preventiva, que utiliza inteligencia artificial para anticipar y neutralizar amenazas antes de que lleguen a afectar sistemas o datos.

Este enfoque proactivo reemplaza los modelos reactivos tradicionales y se apoya en el análisis de comportamientos sospechosos y el monitoreo constante de la actividad digital.

Agentes de IA monitorean sistemas digitales en tiempo real, una práctica clave para anticipar y neutralizar amenazas en el entorno de la ciberseguridad moderna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se suma la relevancia de la procedencia digital, la cual garantiza el origen y la autenticidad de software, datos y contenidos digitales a partir de marcas de agua, registros certificados y verificaciones criptográficas. En un contexto donde proliferan las falsificaciones y deepfakes, esta trazabilidad resulta esencial para construir entornos confiables y cumplir con regulaciones como la europea sobre inteligencia artificial.

Sistemas multiagentes para la finanza, industria y logística

La automatización sigue evolucionando con los sistemas multiagente, plataformas que permiten la colaboración entre distintos agentes de software, aplicaciones y operadores humanos.

Este modelo mejora la interoperabilidad, la toma de decisiones descentralizada y la orquestación de procesos complejos, brindando agilidad a organizaciones en sectores críticos como finanzas, industria y logística.

Por su parte, los modelos de lenguaje específicos de dominio abren paso a una inteligencia artificial entrenada en datos concretos de sectores verticales (referencia a sistemas de IA que no aprenden de internet de manera general, sino que son alimentados específicamente con información, registros y casos propios), logrando mayor precisión, cumplimiento normativo y adaptación contextual que los modelos generalistas tradicionales.

Qué es geopatriación y soberanía digital

La geopolítica de los datos y la migración hacia entornos digitales soberanos, junto a tecnologías de vanguardia y mayor trazabilidad, definirán una agenda tecnológica en el próximo año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las tendencias tecnológicas destacadas para 2026, el informe señala la creciente importancia de la geopatriación. Este concepto se refiere al traslado de datos y operaciones digitales, que antes se alojaban en nubes globales, hacia infraestructuras locales o soberanas bajo control de cada país o región.

El objetivo central de este movimiento es reducir la exposición a riesgos geopolíticos, como disputas internacionales o sanciones, y asegurar que las organizaciones cumplan con normativas específicas sobre protección de datos y privacidad establecidas por autoridades nacionales o internacionales.

La soberanía digital cobra así un nuevo peso estratégico, permitiendo a empresas y gobiernos ejercer mayor control sobre dónde y cómo se almacena y procesa la información crítica.

Las tendencias tecnológicas estratégicas para 2026 según Gartner

Plataformas de desarrollo nativas de inteligencia artificial Plataformas de supercomputación de IA Computación confidencial Sistemas multiagente Modelos de lenguaje específicos de dominio IA física Ciberseguridad preventiva Procedencia digital Plataformas de seguridad de IA Geopatriación

La proyección hacia 2026 anticipa un entorno donde la confianza, la eficiencia y la interoperabilidad marcarán el ritmo de la innovación y definirán el éxito de las organizaciones en la próxima década.