Tecno

Crecen los empleos en el mundo relacionados con IA: la automatización también necesita mano humana

Los datos indican que la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente desarrollada como para reemplazar de forma masiva a los trabajadores humanos

Guardar
De acuerdo a Vanguard, hasta
De acuerdo a Vanguard, hasta el momento, los empleos que pueden ser automatizados no han sido reemplazados por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los temores de que la inteligencia artificial esté destruyendo empleos no se confirman, al menos por ahora. Un nuevo análisis de Vanguard (mayor gestor de inversores en el mundo) concluye que los trabajos más expuestos a la automatización por IA no solo no están desapareciendo, sino que crecen más rápido que antes de la pandemia.

Según Vanguard, las ocupaciones con alta exposición a la inteligencia artificial —es decir, aquellas donde una mayor proporción de tareas podría ser automatizada— registraron un crecimiento del empleo del 1,7 % entre mediados de 2023 y mediados de 2025. Este ritmo supera al crecimiento observado en esas mismas ocupaciones antes de la pandemia, cuando el aumento fue del 1 % entre 2015 y 2019. En contraste, el resto de las ocupaciones mostró una desaceleración en la creación de empleo.

La investigación contradice advertencias recientes de líderes tecnológicos y algunos informes empresariales que alertan sobre la eliminación de puestos, especialmente de nivel inicial. Si bien existen señales puntuales de ajuste, los datos agregados muestran que la IA aún no está causando un daño generalizado en el mercado laboral.

Los empleos que deberían de
Los empleos que deberían de ser afectados por la IA han crecido un 1.7% entre 2023 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A grandes rasgos, no hemos visto pruebas de que los roles expuestos a la IA estén registrando menores niveles de empleo”, explicó Adam Schickling, economista sénior de Vanguard, en declaraciones a CNN. El especialista aclaró que el análisis evita comparar con los años 2020 a 2022, un período considerado atípico por las distorsiones que provocó la crisis sanitaria.

El estudio se centró en unas 140 ocupaciones consideradas especialmente vulnerables a la automatización. Entre ellas figuran empleados administrativos, mecanógrafos, asistentes de recursos humanos, auxiliares legales y científicos de datos. Se trata de trabajos con una alta proporción de horas dedicadas a tareas que los sistemas de IA podrían realizar con autonomía. En teoría, deberían ser los primeros en verse afectados por la expansión de esta tecnología.

Sin embargo, la reducción masiva de estos puestos no se ha materializado. Para Vanguard, esto no significa que la IA no represente un riesgo a largo plazo, sino que la tecnología todavía no está lo suficientemente madura como para reemplazar de forma amplia el trabajo humano.

De acuerdo a Vanguard, la
De acuerdo a Vanguard, la materialización de un sistema de automatización de IA para empleos, todavía no se lleva a cabo al 100 %.

El análisis también muestra un comportamiento similar en los salarios. Antes del covid-19, las ocupaciones altamente expuestas a la IA registraban un crecimiento real de los salarios —ajustado por inflación— de apenas 0,1 %. En el período posterior a la pandemia, ese ritmo se aceleró hasta el 3,8 %. En comparación, los empleos con menor exposición a la IA pasaron de un aumento salarial real del 0,5 % a solo 0,7 %.

Este dato resulta especialmente relevante porque, si la IA estuviera presionando negativamente al mercado laboral, esa dinámica debería reflejarse en los sueldos. “Si bien la IA puede haber comenzado a cambiar nuestros flujos de trabajo, su papel para explicar la reciente desaceleración del crecimiento del empleo está sobredimensionado”, señaló Vanguard en su informe.

Las conclusiones contrastan con advertencias recientes de algunos referentes del sector tecnológico. En mayo, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, alertó que la IA podría eliminar hasta la mitad de los empleos de nivel inicial en trabajos de oficina, elevando el desempleo al 20 % en el corto plazo. “No podemos simplemente caminar dormidos hacia esto”, dijo entonces.

Pese a la advertencia de
Pese a la advertencia de líderes tecnológicos, todavía no hay una muestra clara de que la IA está reemplazando empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso la Reserva Federal ha recogido señales de impacto en el empleo. El Beige Book de noviembre incluyó testimonios de empresas que indicaron haber reducido contrataciones o eliminado puestos iniciales gracias al uso de IA. Un fabricante, por ejemplo, logró reducir en 15 % su personal administrativo mediante herramientas de automatización.

Algunos líderes empresariales también relativizan el discurso más alarmista. Jeetu Patel, presidente de Cisco, sostuvo que dejar de contratar talento joven por culpa de la IA sería un error estratégico. “Rechazo la idea de que los humanos se volverán obsoletos en cinco años”, afirmó.

Para Schickling, una de las razones por las que la IA aún no desplaza masivamente empleos es que sigue teniendo limitaciones, como errores o “alucinaciones” en sus respuestas. No obstante, reconoce que habrá disrupciones y que algunas profesiones, incluidas las relacionadas con atención al cliente, análisis de datos o el ámbito legal, podrían enfrentar una menor demanda en el futuro.

La IA aún no se
La IA aún no se despliega de manera masiva por diferentes limitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso los economistas no están exentos del riesgo. “Si los modelos continúan mejorando de forma exponencial, eso podría convertirse en una amenaza mayor para mí”, admitió Schickling. Por ahora, los datos sugieren que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo es más gradual y complejo de lo que muchos temían.

Temas Relacionados

EmpleoIAInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Con combinaciones numéricas como 783, los usuarios pueden encontrar títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘, entre otros

Lista de códigos ocultos de

La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

Empresas privadas como ByteDance ya alcanzan cifras que las colocan al nivel de muchas compañías históricas que cotizan en bolsa, marcando un cambio profundo en el ecosistema tecnológico

La era del hectocornio: qué

“Error 502”: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

De acuerdo con Cloudflare, el equipo técnico analiza fallas intermitentes en el rendimiento de la red

“Error 502”: nueva caída global

El precio de la criptomoneda ethereum este 19 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es la cotización
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Wanda Nara se refugió en

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

INFOBAE AMÉRICA

Todo lo que siento y

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron