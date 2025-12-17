YouTube lanza en Colombia módulos de primeros auxilios para saber qué hacer en emergencias como ataques cardíacos

Es útil que YouTube cuente con información experta para tener a la mano el proceso a seguir en caso de eventualidades de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube incorporó en Colombia módulos informativos sobre primeros auxilios. Esta función ofrece recursos confiables y de fácil acceso para usuarios que requieran orientación rápida durante emergencias médicas, con información validada por expertos y disponible directamente desde la plataforma.

Esta iniciativa, que busca ampliar el alcance de información médica verificada, responde a la necesidad de que personas sin formación profesional puedan encontrar rápidamente guías prácticas y creíbles en momentos críticos.

Cómo aparecerá la información de expertos médicos en YouTube

Los nuevos estantes informativos de YouTube aparecen en la parte superior de las búsquedas sobre primeros auxilios y emergencias médicas. (Foto: YouTube)

El anuncio destaca que estos nuevos estantes de información aparecerán en la parte superior de los resultados de búsqueda de YouTube, permitiendo a los usuarios acceder de inmediato a videos explicativos sobre temas como:

Reanimación cardiopulmonar (RCP).

Control de hemorragias.

Ataques cardíacos.

Accidentes cerebrovasculares.

Maniobra de Heimlich.

Intoxicaciones.

Atragantamientos.

Según la plataforma, el objetivo es que los usuarios no tengan que leer ni escuchar instrucciones complejas, sino que puedan seguir videos claros y directos en situaciones de urgencia.

Con qué organizaciones expertas se ha asociado YouTube para esta función

En el último año, YouTube Health ha reforzado su compromiso con la salud pública al asociarse con entidades reconocidas como Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Valle del Lili, Cruz Roja Colombiana y IFRC Américas.

Varias organizaciones colombianas colaboran con YouTube Health en la creación de contenido verificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas organizaciones han colaborado en la creación de contenido que se integra en los nuevos módulos, junto a videos de otras instituciones certificadas. La serie abarca desde cómo realizar RCP hasta la identificación de un accidente cerebrovascular o la asistencia a una persona que sufre asfixia.

Sandra Nieto Polanco, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Fundación Santa Fe de Bogotá, expresó: “Nuestra alianza con YouTube Health nos permite amplificar nuestro propósito de cuidar y transformar la salud de las personas a través de la educación”.

La ejecutiva agregó: “Nos llena de orgullo que una plataforma global confíe en la Fundación Santa Fe de Bogotá para crear contenidos rigurosos, humanos y con valor superior, que acerquen el conocimiento médico a las familias y fomenten en los niños una cultura del autocuidado”.

Qué otras opciones ofrece YouTube para tratar temas de salud pública

Sumado a los módulos de primeros auxilios, YouTube Health ha lanzado un espacio seguro y exclusivo para adolescentes, enfocado en salud mental y bienestar.

La plataforma dirige a los jóvenes a contenidos verificados sobre depresión, ansiedad y TDAH para proteger a los usuarios más vulnerables. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desde el 14 de octubre, al buscar temas sensibles como depresión, ansiedad, TDAH o trastornos de la conducta alimentaria, los jóvenes son dirigidos a videos de fuentes expertas y verificadas.

Esta medida, que ya se implementa en países como México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, hace parte de la política de la plataforma de proteger a los usuarios más vulnerables y garantizar la veracidad de la información.

Cuáles opciones ha desarrollado YouTube para hacer más segura su plataforma

Desde su creación en 2020, YouTube Health ha desarrollado herramientas como etiquetas de salud para identificar instituciones médicas autorizadas y paneles de recursos de crisis, consolidando su papel como recurso de ayuda en momentos de angustia.

La plataforma subraya su compromiso de aprovechar el poder del video para que la información de salud pública sea accesible y continúe expandiendo la oferta de contenidos de alta calidad en diferentes idiomas y contextos.

Ante cualquier emergencia médica, consultar recursos digitales puede ser útil, pero la asistencia de profesionales de la salud y acudir a un centro médico cercano sigue siendo indispensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que las plataformas tecnológicas y los recursos digitales pueden ofrecer información útil, y orientación rápida durante emergencias, siempre es esencial solicitar ayuda a personas capacitadas.

Ante cualquier situación crítica, la pauta principal es acudir o trasladar al paciente cuanto antes al centro de salud más cercano, para recibir atención adecuada.

El acceso a guías en línea y contenido creado por expertos permite a los usuarios actuar con mayor confianza en los primeros minutos, pero no reemplaza la intervención profesional. Acudir a personal médico garantiza el manejo correcto de la emergencia y puede marcar la diferencia en el pronóstico de la persona afectada.