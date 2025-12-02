Tecno

YouTube revela lo más buscado de 2025 en Colombia: Beelé, Blessd, Federico Millan y más

La plataforma de Google destacó cómo la preferencia por el talento nacional y las colaboraciones musicales permitieron a los músicos colombianos conquistar millones de visualizaciones y proyectarse internacionalmente durante el año

YouTube muestra las tendencias que dominaron el año. Los datos muestran que la preferencia estuvo ligada al género urbano. (Foto: YouTube)

El plano musical y de generación de contenido en Colombia durante 2025 estuvo marcado por una fuerte presencia de talento nacional, según los listados anuales publicados por YouTube, que revelan tanto los videos musicales como los creadores de contenido más influyentes del año.

La plataforma destacó que el reggaetón y la música popular no solo dominaron las preferencias de los usuarios, sino que impulsaron la proyección internacional de los artistas colombianos.

Por qué el reggaetón es un género musical con múltiples vistas en YouTube

El Top de Videos Musicales de 2025 estuvo conformado en su totalidad por artistas nacionales, lo que evidencia una preferencia clara por lo local entre las nuevas generaciones y un gran impulso a la visibilidad global del talento colombiano.

Artistas colombianos ocupan la totalidad del Top de Videos Musicales de 2025, reflejando la preferencia local y la proyección internacional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El reggaetón se consolidó como el género más influyente, respaldado por una nueva generación de músicos que han promovido la evolución del estilo y fomentado colaboraciones dentro de la industria.

Entre los nombres más destacados figuran Beéle (más de 2,23 millones de suscriptores), Blessd (más de 4,62 millones), el productor Ovy On The Drums (más de 1,51 millones), Ryan Castro (más de 4,35 millones), Luis Alberto Posada (más de 1,45 millones), Miguel Bueno (más de 135 mil) y Juan Duque (más de 74 mil).

Las colaboraciones musicales fueron una constante en los temas más populares del año, aunque tres canciones individuales lograron sobresalir por su alcance: “Mal de Amor” de Luis Alberto Posada, que superó los 45 millones de visualizaciones, “Top Diesel” con más de 163 millones de visualizaciones y “No tiene sentido” de Beéle, que alcanzó los 220 millones de visualizaciones.

Cuáles fueron los videos musicales con mayores visualizaciones en YouTube

colaboraciones musicales, como "LA PLENA", impulsan el éxito de varios artistas. (Foto: YouTube)

El listado de los videos musicales más vistos a través de YouTube en Colombia durante 2025, estuvo encabezado por los siguientes sencillos:

  • “W Sound 05 ‘LA PLENA’” de Beéle, Westcol y Ovy On The Drums.
  • “BA BA BAD REMIX” de Kybba, Ryan Castro, Sean Paul y Busy Signal.
  • “Vitamina” de Jombriel y DFZM.

Además, destacaron “AMISTA” de Blessd y Ovy On The Drums, “quédate” de Beéle, “Mal Amor” de Luis Alberto Posada, “top diesel” de Beéle, “no tiene sentido” de Beéle, “ADC” de Blessd, Ryan Castro, De La Ghetto, Kris R, Darell, Hades 66 y Sahir, y “Solcito” de Miguel Bueno y Juan Duque.

Qué creadores de contenido destacaron en el plano colombiano en YouTube

Alejo Igoa, lidera el ranking de creadores más influyentes en YouTube. (Foto: YouTube)

En el ámbito de los creadores de contenido, el Top 10 de 2025 reflejó la fuerza del storytelling latinoamericano y la innovación en las propuestas de entretenimiento.

El argentino Alejo Igoa lideró la lista con más de 95,6 millones de suscriptores, seguido por el mexicano Ricky Limon (más de 37,6 millones), la peruana Gabriela Flores (más de 12,9 millones) y el estadounidense MrBeast (más de 453 millones).

La representación colombiana estuvo a cargo de Federico Millan y Yargil Jaimes, quienes, según YouTube, lograron conectar con millones de espectadores gracias a su autenticidad y creatividad.

El Top 10 de creadores de contenido en 2025 evidencia la fuerza del storytelling latinoamericano y la innovación en entretenimiento digital. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

El ranking de creadores más influyentes en Colombia incluyó, además de los creadores ya mencionados, a Alfredo Larin y Juan De Dios Pantoja, consolidando la presencia de talento regional en la plataforma de Google.

Por qué es clave para los artistas ser visible en YouTube

La visibilidad en YouTube permite a los artistas alcanzar audiencias globales sin depender de intermediarios tradicionales. La plataforma ofrece un escaparate inmediato donde la música puede viralizarse y cruzar fronteras, potenciando el reconocimiento y la carrera de los músicos.

Asimismo, para artistas y creadores de contenido, estar presente en la plataforma de Google facilita el diálogo directo con sus seguidores, fomenta la creación de comunidades y abre más oportunidades de monetización, dependiendo de las visualizaciones y periodicidad de publicación que se tenga.

