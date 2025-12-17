Tecno

Xiaomi ahora tiene una función para tomar fotos especiales en Navidad: cómo usarla

Esta herramienta permitirá elegir tres diseños para personalizar los momentos capturados y poder compartirlos

Xiaomi lanza una función de
Xiaomi lanza una función de marcas de agua navideñas en la cámara con la actualización de HyperOS 3 para personalizar fotos festivas.

Xiaomi le dio a los usuarios la oportunidad de personalizar las fotos para Navidad con una función que llega en medio de la actualización de HyperOS 3.

Esta actualización permite a los usuarios vestir sus fotografías con marcas de agua y diseños festivos exclusivos inspirados en la temporada.

Qué trae la nueva función de Xiaomi para Navidad

La empresa ha actualizado su función de marcas de agua en la cámara, adaptándola a los temas navideños.

El atractivo principal de la actualización radica en los nuevos diseños de marcas de agua que pueden agregarse a las fotos directamente desde la aplicación nativa de la cámara.

Los usuarios pueden elegir entre
Los usuarios pueden elegir entre tres diseños de marcas de agua, nueve estilos y una amplia gama de colores e iconos navideños.

Según imágenes y datos proporcionados por la empresa, esta función añade una variedad de temáticas que incluyen felicitaciones gráficas, saludos de temporada y elementos visuales relacionados con la Navidad, como árboles de pino decorados y mensajes de ‘Feliz Navidad’.

La función ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre un total de tres diseños diferentes, los cuales pueden combinarse con nueve estilos y una extensa gama de colores e iconos.

Entre las variaciones destacan las marcas de agua en tonos totalmente rojos, negros, blancos y verdes, adaptándose así a los gustos y preferencias de los usuarios. Los mensajes incorporados en algunas versiones de las marcas de agua, como “Feliz Navidad” y variantes en inglés como “Merry Christmas”, se complementan con ilustraciones de árboles navideños y otros iconos relacionados.

La galería de Xiaomi ahora también permite editar y personalizar todavía más estas marcas de agua tras la captura de la imagen, gracias a las capacidades del editor integrado en la aplicación de fotos del sistema.

Los usuarios pueden elegir entre
Los usuarios pueden elegir entre tres diseños de marcas de agua, nueve estilos y una amplia gama de colores e iconos navideños. (Xiaomi)

Cómo se utiliza la función navideña en Xiaomi

El procedimiento para aprovechar esta función es sencillo, aunque depende de la actualización a la versión correspondiente de HyperOS 3. Una vez que el usuario actualiza su dispositivo, puede acceder a la cámara y, desde las opciones de marcas de agua, encontrar el apartado específico con las plantillas temáticas navideñas. Allí, es posible seleccionar entre los diseños, estilos y colores listados.

Una vez elegida la marca de agua preferida, cada fotografía tomada se integra automáticamente con el mensaje o ilustración seleccionada. Si, al revisar la foto en la galería, el usuario desea cambiar algún aspecto del marco festivo, puede recurrir al editor de la aplicación para ajustar el diseño a su gusto.

Adicionalmente, la actualización requiere que el usuario haya instalado la versión más reciente del software de la cámara, compatible únicamente con determinados modelos que ya corren la versión 3.0.5.0 de HyperOS o superior.

Qué celulares se pueden actualizar a HyperOS 3

Xiaomi comenzó el despliegue de HyperOS 3, su nuevo sistema operativo, en 18 dispositivos de la marca y de sus filiales Redmi y POCO. Esta versión llega tras periodos extensos de prueba y promete una interfaz renovada, mejor estabilidad y funcionalidades potenciadas por inteligencia artificial.

El despliegue de HyperOS 3
El despliegue de HyperOS 3 alcanza a 18 dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO, incluyendo modelos como Xiaomi 14 Ultra y POCO F6 Pro.

Entre los modelos que ya pueden recibir la actualización figuran los de la serie Xiaomi y MIX: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi MIX Flip y Xiaomi Pad Mini. En la línea Redmi, la renovación alcanza a Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 4G, Redmi 14C, Redmi 13 / 13X y Redmi Pad 2. POCO suma a esa lista los POCO F6 Pro, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 y POCO C75.

La actualización se entrega mediante OTA (Over The Air) y los usuarios recibirán una notificación cuando esté disponible para su región. Para instalarla, se debe acceder a “Actualización de sistema” en el menú de ajustes, recomendándose batería superior al 50% y copia de seguridad previa.

El lanzamiento será gradual, de modo que algunos equipos recibirán la actualización más tarde para asegurar la estabilidad. Modelos como POCO F6 estándar y Redmi Note 13 Pro aún esperan la validación definitiva antes de su distribución.

