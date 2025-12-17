Xiaomi ahora tiene una función para tomar fotos especiales en Navidad: cómo usarla

Xiaomi le dio a los usuarios la oportunidad de personalizar las fotos para Navidad con una función que llega en medio de la actualización de HyperOS 3.
Esta actualización permite a los usuarios vestir sus fotografías con marcas de agua y diseños festivos exclusivos inspirados en la temporada.
Qué trae la nueva función de Xiaomi para Navidad
La empresa ha actualizado su función de marcas de agua en la cámara, adaptándola a los temas navideños.
El atractivo principal de la actualización radica en los nuevos diseños de marcas de agua que pueden agregarse a las fotos directamente desde la aplicación nativa de la cámara.
Según imágenes y datos proporcionados por la empresa, esta función añade una variedad de temáticas que incluyen felicitaciones gráficas, saludos de temporada y elementos visuales relacionados con la Navidad, como árboles de pino decorados y mensajes de ‘Feliz Navidad’.
La función ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre un total de tres diseños diferentes, los cuales pueden combinarse con nueve estilos y una extensa gama de colores e iconos.
Entre las variaciones destacan las marcas de agua en tonos totalmente rojos, negros, blancos y verdes, adaptándose así a los gustos y preferencias de los usuarios. Los mensajes incorporados en algunas versiones de las marcas de agua, como “Feliz Navidad” y variantes en inglés como “Merry Christmas”, se complementan con ilustraciones de árboles navideños y otros iconos relacionados.
La galería de Xiaomi ahora también permite editar y personalizar todavía más estas marcas de agua tras la captura de la imagen, gracias a las capacidades del editor integrado en la aplicación de fotos del sistema.
Cómo se utiliza la función navideña en Xiaomi
El procedimiento para aprovechar esta función es sencillo, aunque depende de la actualización a la versión correspondiente de HyperOS 3. Una vez que el usuario actualiza su dispositivo, puede acceder a la cámara y, desde las opciones de marcas de agua, encontrar el apartado específico con las plantillas temáticas navideñas. Allí, es posible seleccionar entre los diseños, estilos y colores listados.
Una vez elegida la marca de agua preferida, cada fotografía tomada se integra automáticamente con el mensaje o ilustración seleccionada. Si, al revisar la foto en la galería, el usuario desea cambiar algún aspecto del marco festivo, puede recurrir al editor de la aplicación para ajustar el diseño a su gusto.
Adicionalmente, la actualización requiere que el usuario haya instalado la versión más reciente del software de la cámara, compatible únicamente con determinados modelos que ya corren la versión 3.0.5.0 de HyperOS o superior.
Qué celulares se pueden actualizar a HyperOS 3
Xiaomi comenzó el despliegue de HyperOS 3, su nuevo sistema operativo, en 18 dispositivos de la marca y de sus filiales Redmi y POCO. Esta versión llega tras periodos extensos de prueba y promete una interfaz renovada, mejor estabilidad y funcionalidades potenciadas por inteligencia artificial.
Entre los modelos que ya pueden recibir la actualización figuran los de la serie Xiaomi y MIX: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi MIX Flip y Xiaomi Pad Mini. En la línea Redmi, la renovación alcanza a Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 4G, Redmi 14C, Redmi 13 / 13X y Redmi Pad 2. POCO suma a esa lista los POCO F6 Pro, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 y POCO C75.
La actualización se entrega mediante OTA (Over The Air) y los usuarios recibirán una notificación cuando esté disponible para su región. Para instalarla, se debe acceder a “Actualización de sistema” en el menú de ajustes, recomendándose batería superior al 50% y copia de seguridad previa.
El lanzamiento será gradual, de modo que algunos equipos recibirán la actualización más tarde para asegurar la estabilidad. Modelos como POCO F6 estándar y Redmi Note 13 Pro aún esperan la validación definitiva antes de su distribución.