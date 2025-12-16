Tecno

Los 18 celulares de Xiaomi que se actualizan a HyperOS 3 desde este 17 de diciembre de 2025

La nueva versión del sistema operativo también llegará a teléfonos de Redmi y POCO con mejoras de interfaz

La actualización HyperOS 3 llega
La actualización HyperOS 3 llega a dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO con mejoras de interfaz y estabilidad. (EFE/Wu Hong/Archivo)

El despliegue de HyperOS 3 en los teléfonos de Xiaomi ya inició y desde este 17 de diciembre 18 teléfonos de la marca podrán tener una actualización del sistema operativo, llegando también a sus dos filiales Redmi y POCO.

El nuevo software llega tras una larga fase de pruebas y certificaciones, ofreciendo novedades de interfaz, mayor estabilidad y mejoras impulsadas por inteligencia artificial.

Qué modelos Xiaomi se actualizarán a HyperOS 3 en diciembre 2025

La lista de dispositivos Xiaomi que recibirán la actualización a HyperOS 3 durante diciembre ya es definitiva y abarca tanto smartphones como tabletas. Los siguientes modelos cuentan con versiones finalizadas y listas para distribución:

Serie Xiaomi y MIX:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Pad Mini

Redmi:

  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi 14C
  • Redmi 13 / 13X
  • Redmi Pad 2 (4G y Wi-Fi)

POCO:

  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6
  • POCO C75
El proceso de actualización a
El proceso de actualización a HyperOS 3 se realiza vía OTA y requiere batería suficiente y copia de seguridad previa. (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo actualizar a HyperOS 3: el proceso y los requisitos

La actualización a HyperOS 3 se entrega a través de la modalidad OTA (Over The Air), por lo que los usuarios pueden recibir una notificación directamente en su dispositivo cuando la compilación esté disponible para su región.

El procedimiento estándar para instalar la nueva versión consiste en acceder al apartado de ajustes, ingresar en “Actualización de sistema” y verificar manualmente si la versión está lista para descarga. Se recomienda contar con una batería superior al 50% y realizar una copia de seguridad antes del proceso para evitar la pérdida de datos por eventualidades imprevistas.

En caso de no recibir notificación inmediata, la actualización puede estar en fase de despliegue gradual, tal como ha indicado Xiaomi. La empresa ha optado por un lanzamiento progresivo para supervisar el rendimiento en diferentes mercados, garantizando así la confiabilidad y evitando incidencias masivas en los sistemas de los usuarios.

La nueva versión de HyperOS
La nueva versión de HyperOS 3 ofrece rediseño de íconos, animaciones más fluidas y mayor estabilidad de frames. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos, no obstante, tendrán que esperar. Terminales de alta demanda como el POCO F6 estándar o el Redmi Note 13 Pro aún no figuran como “listos para lanzamiento”. Esto se debe a que, según los datos filtrados, han encontrado obstáculos en la validación final y están bajo pruebas adicionales antes de su certificación.

Las novedades más esperadas de HyperOS 3

La llegada de HyperOS 3 representa mucho más que un simple ajuste de interfaz para los usuarios de Xiaomi. Este sistema mezcla la continuidad visual con mejoras centradas en la inteligencia artificial y la eficiencia global del teléfono. Entre los principales cambios y atributos que los usuarios podrán experimentar se encuentran:

  • Optimización de escenas mediante IA: el sistema aprende de los patrones de uso, gestionando recursos y cerrando procesos en segundo plano con mayor inteligencia.
  • Actualización en íconos y elementos visuales: los íconos muestran rediseños sutiles y las animaciones logran mayor fluidez, gracias a una mejora notoria en la estabilidad de frames.
  • Mejoras en Super Island: esta función, similar a la Dynamic Island que algunos usuarios de Apple reconocen, integra notificaciones y accesos directos en un entorno mucho más interactivo y configurable.
  • Aplicaciones de sistema renovadas y una integración más profunda en el ecosistema: las apps nativas llegan modernizadas, y el nuevo ecosistema HyperConnect permite mayor sincronización entre dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO.
  • Animaciones y transiciones más rápidas: la experiencia diaria resulta más ágil, incluso en tareas multitarea o en la ejecución de juegos y aplicaciones exigentes.
Algunos modelos populares como POCO
Algunos modelos populares como POCO F6 y Redmi Note 13 Pro aún esperan la validación final para recibir HyperOS 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a información oficial, “las compilaciones internas han pasado de la fase de pruebas a la certificación final”, lo que significa que el despliegue es cuestión de días para los equipos seleccionados, por lo que solo habrá que estar pendiente.

