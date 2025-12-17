¿Cansado de Windows 10? Zorin OS, la alternativa gratuita donde migran miles

Zorin OS superó el millón de descargas globales luego del fin del soporte oficial para Windows 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin del soporte oficial para Windows 10 ha impulsado una migración de usuarios hacia sistemas operativos alternativos, con Zorin OS a la cabeza. En solo cinco semanas desde la suspensión de actualizaciones, esta distribución de Linux superó el millón de descargas a nivel global, y el 78% de quienes de sus nuevos usuarios llegaron directamente del entorno de Microsoft.

Este fenómeno refleja la búsqueda de una alternativa a Windows estable y familiar tras la retirada de soporte de uno de los sistemas más utilizados en el mundo.

El cese de actualizaciones y asistencia técnica para Windows 10, salvo para quienes acceden al programa de actualizaciones extendidas de pago, ha dejado a millones de usuarios sin protección frente a vulnerabilidades.

El 78% de los nuevos usuarios de Zorin OS proviene del entorno Windows, según datos recientes. (Zorin OS)

Aunque la decisión se comunicó con más de un año de antelación, una gran parte de la base de usuarios no tomó medidas preventivas y se encontró sin respaldo ni seguridad. Esta situación ha llevado a muchos a replantear su entorno digital y a considerar opciones fuera del ecosistema de Microsoft.

La magnitud de la migración hacia Zorin OS es significativa: más de un millón de descargas en poco más de un mes, con unas 780.000 personas que han dejado atrás Windows. Este movimiento responde, en gran medida, a la reticencia de los usuarios a dar el salto a Windows 11.

Entre los motivos más citados se encuentran los problemas de rendimiento, los requisitos de hardware más estrictos y la aparición de errores que no estaban presentes en la versión anterior. Para muchos, la actualización implica un gasto adicional en equipos y la incertidumbre de enfrentarse a un sistema menos pulido.

En este contexto, Zorin OS ha ganado terreno como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan una transición sencilla. La versión 18 de esta distribución de Linux ha sido diseñada para facilitar la adaptación de los usuarios provenientes de Windows.

La caída de soporte para Windows 10 dejó a millones de usuarios sin actualizaciones ni protección frente a vulnerabilidades. (Microsoft)

Aspecto familiar para usuarios de Windows y MacOS

Su interfaz gráfica resulta familiar: incorpora un menú de inicio y búsqueda en la esquina izquierda, una barra de tareas con accesos directos y una zona de iconos a la derecha que muestra el estado de la conexión Wi-Fi, el volumen y la batería. Los desarrolladores la describen como un “híbrido de Windows 11 y MacOS”, con el objetivo de ofrecer una experiencia reconocible y cómoda para los recién llegados.

Además de la apariencia, Zorin OS destaca por su compatibilidad con aplicaciones populares. Permite instalar herramientas como Office 365, Teams, Google Docs o Photoshop Web, así como otras aplicaciones web que pueden integrarse en el escritorio con sus propios iconos, simulando el comportamiento de programas nativos. Esta integración resulta clave para quienes dependen de ciertos servicios en su día a día y no desean renunciar a ellos tras la migración.

En el apartado técnico, la distribución incorpora mejoras como una búsqueda profunda de archivos, compatibilidad con sesiones remotas mediante RDP y un sistema de audio Bluetooth optimizado con PipeWire, que reduce la latencia.

Zorin OS destaca por su interfaz similar a Windows y MacOS, lo que facilita la adaptación de nuevos usuarios. (Zorin)

Estas características han posicionado a Zorin OS como una de las opciones más accesibles para quienes no tienen experiencia previa con Linux. Sin embargo, la plataforma presenta limitaciones en el ámbito de los videojuegos. Los desarrolladores recomiendan alternativas como Bazzite o esperar la llegada de SteamOS para PC a quienes buscan una experiencia orientada al gaming, ya que Zorin OS no está optimizada para este tipo de uso.

Cómo hacer la transición de Windows a Zorin

El proceso de migración a Zorin OS 18 ha sido simplificado para atraer a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. La instalación comienza con la descarga del archivo ISO desde el sitio oficial, que luego se graba en una memoria USB mediante herramientas como Rufus.

El usuario puede probar el sistema en modo Live USB antes de decidirse por una instalación definitiva, e incluso existe la opción de experimentar con una máquina virtual para quienes prefieren un enfoque más cauteloso.

La compatibilidad con aplicaciones de Windows y la integración de servicios nativos facilitan una transición sin contratiempos.