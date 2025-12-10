Microsoft no se olvida de Windows 10 y lanza un parche de seguridad para corregir 60 vulnerabilidades

Microsoft lanza una actualización de seguridad para Windows 10 y Windows 11 tras detectar 57 vulnerabilidades críticas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El ecosistema de Windows 10 y Windows 11 vive días complejos ante el aumento de vulnerabilidades asociadas a la transición entre sistemas operativos y la integración de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Microsoft, respondiendo a la presión, ha liberado una actualización de seguridad crucial que busca proteger a millones de usuarios.

El paquete de actualizaciones recién lanzado no solo amplía el blindaje contra amenazas recientes, sino que también arroja luz sobre el futuro de Windows 10, a pesar de su calendario oficial de soporte ya expirado.

Qué trae la actualización a Windows 10 y 11

El último paquete de seguridad para Windows 10 y Windows 11 ha llegado tras semanas marcadas por el reporte de decenas de vulnerabilidades en ambos sistemas. Según comunicados oficiales de Microsoft, la actualización corrige un total de 57 vulnerabilidades, entre las que se incluyen tres amenazas clasificadas como “zero-day” que destacan por su peligrosidad y dificultad de detección.

Este volumen de problemas identificados refuerza la urgencia de la medida y deja claro el complicado panorama al que se enfrenta la empresa en un ciclo de actualizaciones cada vez más intensivo y mediático.

El parche de seguridad KB5071546 llega a Windows 10 pese al fin del soporte oficial, sorprendiendo a la comunidad tecnológica. (Foto: Adobe Stock)

Respecto a las versiones afectadas, la actualización de Windows 10 recibe la referencia KB5071546, que llega a pesar del fin de soporte decretado en octubre de 2025. En el caso de Windows 11, las distintas versiones distribuyen sus parches en los siguientes códigos: KB5072033 para las ediciones 24H2 y 25H2, y KB5071417 para la versión 23H2.

La distribución escalonada atiende a la fragmentación de los usuarios y a la necesidad de una respuesta específica para cada subgrupo de instalaciones dentro del sistema operativo más reciente de Microsoft.

De todas las fallas solventadas por el nuevo parche, destaca particularmente la identificada como CVE-2025-54100. Se trata de un agujero de seguridad localizado en el componente PowerShell de Windows, clasificado con un nivel elevado de riesgo.

La preocupación alrededor de esta vulnerabilidad radicaba en la posibilidad de que los ciberdelincuentes ejecutaran código malicioso desde sitios web utilizando el comando “Invoke-WebRequest”, lo que podría comprometer la integridad de los sistemas afectados de manera sencilla y efectiva.

La vulnerabilidad CVE-2025-54100 en PowerShell permitía la ejecución de código malicioso desde sitios web no confiables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para solventar este hueco crítico, Microsoft ha implementado un cambio en el funcionamiento de PowerShell, que ahora solicita una confirmación explícita cada vez que se realiza una operación empleando el comando en cuestión.

Esta medida brinda a los usuarios una última oportunidad de detener el proceso si detectan algo sospechoso, disminuyendo el riesgo de exposición accidental a software malintencionado.

Microsoft ha complementado este arreglo con la publicación de una guía detallada para usar de manera más segura PowerShell 5.1, recomendando a los usuarios extremar precauciones al ejecutar scripts descargados de Internet y comprobar siempre la fiabilidad de las fuentes.

Por qué Windows 10 recibe actualizaciones pese al fin del soporte oficial

El envío de la actualización KB5071546 a Windows 10 ha sorprendido a muchos, considerando que el sistema dejó oficialmente de recibir soporte estándar en octubre de 2025. Sin embargo, este movimiento no es aislado ni arbitrario. Microsoft ha definido excepciones dentro del ciclo de vida de Windows 10 para ciertos grupos de usuarios:

El programa ESU permite que empresas y usuarios con soporte extendido de Windows 10 sigan recibiendo actualizaciones críticas. (Europa Press)

Programa ESU (Extended Security Updates): se trata de un programa especial dirigido a empresas, instituciones y usuarios que han decidido contratar un soporte extendido de actualizaciones de seguridad. Quienes estén inscritos en ESU seguirán recibiendo parches críticos y correcciones durante un periodo adicional, lo que garantiza que sistemas que no pueden migrar rápidamente a Windows 11 mantengan un nivel mínimo de seguridad. Windows 10 Enterprise LTSC: esta edición, pensada para infraestructura, entornos industriales y equipos que requieren estabilidad, también recibe soporte especial, aunque de forma más limitada y regulada.

A través de estas vías, Microsoft asegura que un grupo considerable de equipos con Windows 10, que todavía representan aproximadamente el 40% de la cuota de uso global, puedan seguir protegidos ante ataques críticos, aunque ya no reciban nuevas funciones ni soporte general.