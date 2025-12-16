Un juego creado 100% con inteligencia artificial debuta en Steam con un 67 % de valoraciones favorables

Videojuego hecho con IA debutó con una demo en Steam y tuvo varias reseñas positivas. (Imagen ilustrativa)

Un videojuego desarrollado íntegramente con inteligencia artificial llegó a Steam en formato de demo y abrió un nuevo debate dentro de la industria. Se trata de Codex Mortis, un título promovido por su creador, que se identifica bajo el seudónimo de Grolaf, como el primer juego hecho al 100 % con IA.

La propuesta ya puede probarse en la plataforma de Valve y, pese a la polémica que generó su enfoque, registra un 67 % de reseñas positivas, según las valoraciones iniciales de los usuarios.

El lanzamiento marca un punto de inflexión en el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del desarrollo de videojuegos. Hasta ahora, la IA había sido utilizada como apoyo en áreas puntuales —como generación de artes adicionales, pruebas de calidad, voces sintéticas o ideas preliminares—, pero Codex Mortis se presenta como un proyecto completamente automatizado, sin intervención directa de desarrolladores humanos en el código, el diseño visual, la música o los textos.

De acuerdo con su creador, todos los componentes del juego fueron generados mediante herramientas de IA como ChatGPT y Claude Code. A diferencia de la mayoría de los títulos independientes, Codex Mortis no utiliza motores tradicionales como Unity o Unreal Engine 5. En su lugar, está construido sobre TypeScript, un lenguaje de programación que organiza toda la lógica del juego y permite que la inteligencia artificial genere sistemas jugables de forma ejecutable, como ataques, habilidades, enemigos y progresión.

Este enfoque técnico implica una arquitectura poco convencional. El juego depende de librerías externas como PIXI.js para la representación visual y Electron para ejecutarse como una aplicación de escritorio basada en tecnologías web. Si bien esta estructura permite que la IA genere el contenido sin escribir código manualmente, también introduce limitaciones: la corrección de errores resulta más compleja y depende nuevamente de la inteligencia artificial, ya que no existen herramientas integradas tradicionales ni un control completo del funcionamiento interno de los sistemas.

En el apartado audiovisual, Codex Mortis también fue producido íntegramente por IA. Las imágenes fueron generadas con modelos de lenguaje visual, las animaciones se basan en shaders que simulan movimiento en lugar de animaciones cuadro por cuadro, y la música fue compuesta mediante algoritmos. El resultado es un estilo gráfico que algunos jugadores describen como difuso o genérico, una característica común en contenidos generados automáticamente, aunque funcional para el tipo de experiencia que propone el juego.

En términos jugables, Codex Mortis se enmarca dentro del género popularizado por Vampire Survivors. El jugador avanza enfrentando oleadas de enemigos, desbloquea habilidades mágicas y construye combinaciones para sobrevivir el mayor tiempo posible. Se trata de una fórmula ya conocida y ampliamente replicada en el mercado independiente, sin introducir mecánicas nuevas o diferenciadoras. En ese sentido, el interés del proyecto no reside tanto en su propuesta lúdica como en su método de desarrollo.

La recepción inicial refleja esta dualidad. La demo disponible en Steam cuenta con valoraciones mixtas, con un porcentaje cercano al 67 % de reseñas positivas. Algunos usuarios destacan el experimento técnico y la posibilidad de que la IA reduzca barreras de entrada para crear videojuegos. Otros, en cambio, cuestionan la calidad del resultado final y advierten sobre el impacto que este tipo de desarrollos podría tener en el trabajo creativo humano.

En los comentarios y foros de Steam, las opiniones están divididas. Mientras algunos jugadores califican el proyecto como una señal preocupante para el futuro de la industria, otros lo interpretan como una prueba temprana de una tecnología que aún se encuentra en una etapa experimental. Las críticas apuntan principalmente a la falta de identidad artística y a la sensación de que el juego carece de cohesión, aunque reconocen que funciona de manera aceptable dentro de su género.

Por el momento, Codex Mortis se presenta únicamente como una demo, y su versión final aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada en Steam. Más allá de su desempeño comercial, el título ya cumple un rol central en la discusión sobre el alcance real de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos y sus posibles consecuencias.