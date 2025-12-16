Tecno

Los cinco mejores accesorios para Nintendo Switch 2 que valen la pena regalar en Navidad

Algunos periféricos permiten jugar con mayor comodidad, evitar interrupciones por batería y aprovechar mejor las nuevas funciones de la consola

Guardar
Nintendo Switch 2 se perfila
Nintendo Switch 2 se perfila como uno de los regalos más buscados esta Navidad al haberse lanzado durante el 2025.

Con la llegada de la Nintendo Switch 2 al mercado y su alta demanda como regalo navideño, muchos usuarios buscarán complementar la nueva consola con accesorios que mejoren la experiencia de juego desde el primer día.

Ya sea para quienes la recibirán durante las fiestas o para quienes la compraron en su lanzamiento, existen periféricos que amplían sus posibilidades, optimizan la comodidad y resuelven algunas de las limitaciones propias del uso cotidiano.

El primer complemento destacado es el Nintendo Switch 2 Pro Controller. Se trata del mando premium de la consola y una de las mejores opciones para quienes priorizan la comodidad en sesiones prolongadas. Incorpora palancas analógicas mejoradas, botones adicionales GR y GL completamente personalizables y un conector para auriculares, una característica especialmente valorada en juegos en línea o nocturnos. Si bien no incluye el modo ratón presente en los Joy-Con 2, su diseño ergonómico y precisión lo convierten en la opción preferida para títulos competitivos o de larga duración.

Nintendo Switch 2 Pro Controller.
Nintendo Switch 2 Pro Controller.

En segundo lugar se encuentra el soporte de carga para mandos Joy-Con 2, un accesorio que resuelve una de las situaciones más comunes para los usuarios de la consola. El soporte incluido de fábrica permite utilizar ambos Joy-Con como un mando tradicional, pero obliga a conectarlos a la consola cuando se quedan sin batería. Este soporte de carga independiente permite recargarlos simultáneamente sin interrumpir el modo de juego, lo que resulta especialmente útil en sesiones multijugador o en modo sobremesa.

Soporte de carga para mandos
Soporte de carga para mandos Joy-Con 2.

Otro accesorio recomendado es el Joy-Con 2 Grip Spigen NS100, una alternativa no oficial que apunta a mejorar la ergonomía individual de los mandos. Estas empuñaduras están pensadas para cuando se comparte un Joy-Con 2 en partidas multijugador, ofreciendo un mejor agarre y mayor comodidad. Además, aportan una capa extra de protección frente a golpes leves o caídas accidentales, un detalle importante considerando el uso frecuente y el tamaño reducido de estos controles.

Joy-Con 2 Grip Spigen NS100.
Joy-Con 2 Grip Spigen NS100.

El cuarto accesorio clave es la tarjeta microSD Express de 256 GB, prácticamente indispensable para muchos usuarios. A diferencia de la Nintendo Switch original, la Switch 2 utiliza un nuevo formato de almacenamiento que no es compatible con las microSD tradicionales. Esto obliga a adquirir tarjetas microSD Express si se desea ampliar el espacio disponible.

Si bien existen opciones de mayor capacidad, su precio es considerablemente más alto, por lo que el modelo de 256 GB se presenta como un equilibrio adecuado entre costo y almacenamiento. Además, marcas como SanDisk y Samsung ya comercializan tarjetas diseñadas específicamente para la nueva consola, lo que las convierte en una opción segura para estas fiestas.

Tarjeta microSD Express de 256GB.
Tarjeta microSD Express de 256GB.

Finalmente, la lista se completa con una batería externa Belkin, un accesorio pensado para quienes utilizan la consola fuera de casa o pasan largas horas jugando sin acceso a una toma de corriente. Con una capacidad de 20.000 mAh, esta batería permite añadir varias horas extra de juego, lo que resulta ideal para viajes, traslados o jornadas prolongadas. Su compatibilidad con la Switch 2 y su potencia de salida la convierten en un complemento práctico para quienes priorizan la portabilidad.

Batería externa Belkin.
Batería externa Belkin.

Más allá de la consola en sí, estos accesorios responden a necesidades concretas de los usuarios: mayor comodidad, autonomía, almacenamiento y versatilidad en el uso diario. En un contexto en el que la Nintendo Switch 2 se perfila como uno de los regalos más buscados de la Navidad, acompañarla con alguno de estos complementos puede marcar una diferencia real en la experiencia de juego.

La elección del accesorio adecuado dependerá del perfil del jugador, pero todos los elementos mencionados cumplen una función clara y aportan valor desde el primer día. Ya sea para mejorar el control, evitar interrupciones por batería, ampliar la memoria o facilitar el juego en movimiento, estos cinco accesorios se consolidan como opciones recomendables para quienes buscan un regalo útil y alineado con el nuevo ecosistema de Nintendo.

Temas Relacionados

Nintendo Switch 2NavidadRegaloLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nueva estafa en PayPal, roban cientos de dólares, usan tu suscripción y suplantan tu nombre

La recomendación es no llamar a los números proporcionados y verificar cualquier movimiento desde la app oficial

Nueva estafa en PayPal, roban

Desarrollan un chip tan delgado como el papel para conectar el cerebro humano con una computadora

Con solo 50 micrómetros de grosor, el implante BISC integra más de 65.000 electrodos y puede mejorar tratamientos médicos para epilepsia, lesiones de la médula espinal y ceguera

Desarrollan un chip tan delgado

Tu Amazon Kindle trae nueva función con IA, no la pediste pero la necesitarás siempre

Esta herramienta permite formular preguntas sobre la trama, personajes y contexto histórico de los libros

Tu Amazon Kindle trae nueva

Cuál es el mejor celular para dar de regalo en Navidad a una mamá menor de 40 años

La decisión implica analizar características técnicas, sistema operativo, autonomía de la batería, diseño, tamaño y la relación costo-beneficio, para asegurar un teléfono útil y versátil

Cuál es el mejor celular

Estos fueron los 10 peores juegos de 2025, según Metacritic: hay uno de Nintendo

La plataforma reúne las calificaciones de medios de todo el mundo y MindsEye fue el que menos puntaje alcanzó en el año

Estos fueron los 10 peores
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
La escapada romántica de Valentino

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Rob Reiner dejó claro en

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

Qué es el Donbás, el territorio que Putin quiere incorporar a Rusia y Zelensky no quiere ceder

Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica