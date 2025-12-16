Los cinco mejores accesorios para Nintendo Switch 2 que valen la pena regalar en Navidad

Nintendo Switch 2 se perfila como uno de los regalos más buscados esta Navidad al haberse lanzado durante el 2025.

Con la llegada de la Nintendo Switch 2 al mercado y su alta demanda como regalo navideño, muchos usuarios buscarán complementar la nueva consola con accesorios que mejoren la experiencia de juego desde el primer día.

Ya sea para quienes la recibirán durante las fiestas o para quienes la compraron en su lanzamiento, existen periféricos que amplían sus posibilidades, optimizan la comodidad y resuelven algunas de las limitaciones propias del uso cotidiano.

El primer complemento destacado es el Nintendo Switch 2 Pro Controller. Se trata del mando premium de la consola y una de las mejores opciones para quienes priorizan la comodidad en sesiones prolongadas. Incorpora palancas analógicas mejoradas, botones adicionales GR y GL completamente personalizables y un conector para auriculares, una característica especialmente valorada en juegos en línea o nocturnos. Si bien no incluye el modo ratón presente en los Joy-Con 2, su diseño ergonómico y precisión lo convierten en la opción preferida para títulos competitivos o de larga duración.

Nintendo Switch 2 Pro Controller.

En segundo lugar se encuentra el soporte de carga para mandos Joy-Con 2, un accesorio que resuelve una de las situaciones más comunes para los usuarios de la consola. El soporte incluido de fábrica permite utilizar ambos Joy-Con como un mando tradicional, pero obliga a conectarlos a la consola cuando se quedan sin batería. Este soporte de carga independiente permite recargarlos simultáneamente sin interrumpir el modo de juego, lo que resulta especialmente útil en sesiones multijugador o en modo sobremesa.

Soporte de carga para mandos Joy-Con 2.

Otro accesorio recomendado es el Joy-Con 2 Grip Spigen NS100, una alternativa no oficial que apunta a mejorar la ergonomía individual de los mandos. Estas empuñaduras están pensadas para cuando se comparte un Joy-Con 2 en partidas multijugador, ofreciendo un mejor agarre y mayor comodidad. Además, aportan una capa extra de protección frente a golpes leves o caídas accidentales, un detalle importante considerando el uso frecuente y el tamaño reducido de estos controles.

Joy-Con 2 Grip Spigen NS100.

El cuarto accesorio clave es la tarjeta microSD Express de 256 GB, prácticamente indispensable para muchos usuarios. A diferencia de la Nintendo Switch original, la Switch 2 utiliza un nuevo formato de almacenamiento que no es compatible con las microSD tradicionales. Esto obliga a adquirir tarjetas microSD Express si se desea ampliar el espacio disponible.

Si bien existen opciones de mayor capacidad, su precio es considerablemente más alto, por lo que el modelo de 256 GB se presenta como un equilibrio adecuado entre costo y almacenamiento. Además, marcas como SanDisk y Samsung ya comercializan tarjetas diseñadas específicamente para la nueva consola, lo que las convierte en una opción segura para estas fiestas.

Tarjeta microSD Express de 256GB.

Finalmente, la lista se completa con una batería externa Belkin, un accesorio pensado para quienes utilizan la consola fuera de casa o pasan largas horas jugando sin acceso a una toma de corriente. Con una capacidad de 20.000 mAh, esta batería permite añadir varias horas extra de juego, lo que resulta ideal para viajes, traslados o jornadas prolongadas. Su compatibilidad con la Switch 2 y su potencia de salida la convierten en un complemento práctico para quienes priorizan la portabilidad.

Batería externa Belkin.

Más allá de la consola en sí, estos accesorios responden a necesidades concretas de los usuarios: mayor comodidad, autonomía, almacenamiento y versatilidad en el uso diario. En un contexto en el que la Nintendo Switch 2 se perfila como uno de los regalos más buscados de la Navidad, acompañarla con alguno de estos complementos puede marcar una diferencia real en la experiencia de juego.

La elección del accesorio adecuado dependerá del perfil del jugador, pero todos los elementos mencionados cumplen una función clara y aportan valor desde el primer día. Ya sea para mejorar el control, evitar interrupciones por batería, ampliar la memoria o facilitar el juego en movimiento, estos cinco accesorios se consolidan como opciones recomendables para quienes buscan un regalo útil y alineado con el nuevo ecosistema de Nintendo.