La primera respuesta que debes dar cuando te llaman de número desconocido: positivo para llamada spam

Las llamadas de spam y números desconocidos representan un riesgo de fraude y robo de datos para los usuarios de teléfonos móviles.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión sobre qué responder, o cómo afrontar la comunicación, será una diferencia frente a la molesta o peligrosa situación, ya que en el proceso nuestra voz corre el riesgo de ser grabada buscando ciertas respuestas.

Qué hacer ante una llamada spam o de un número desconocido

Ante la irrupción de una llamada indeseada, lo instintivo para mucha gente suele ser colgar en cuanto visualizan un número desconocido. No obstante, esta reacción desapercibida comunica información relevante para los sistemas automáticos de marcación impulsados por inteligencia artificial.

Estos algoritmos almacenan cada interacción, incluyendo la duración y la reacción del usuario ante la llamada. Cuando una línea cuelga sin responder ninguna palabra, el sistema interpreta que el número está vigente y disponible, incrementando la probabilidad de que el mismo usuario sea contactado nuevamente, ya sea desde otra numeración o en un horario distinto.

La mejor estrategia ante una llamada de spam es responder con un saludo neutro como '¿Aló?' y evitar compartir información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de estos datos permite ajustar estrategias con alta precisión: se identifican franjas horarias de respuesta, se determinan patrones de conducta del usuario y se optimizan los futuros intentos para aumentar la tasa de contacto efectivo.

Cuál debe ser la respuesta ante esta situación

La recomendación de ChatGPT, basada en conceptos de seguridad dados por la FCC (Federal Communications Commission – EE. UU.), consiste en iniciar cada llamada de número desconocido con una palabra neutra que no involucre información personal, ni siquiera un mínimo nivel de confirmación sobre la identidad.

El ejemplo más aconsejado es responder únicamente con un “¿Aló?”, permaneciendo en silencio unos segundos a continuación para escuchar la reacción de la otra parte. Este saludo tradicional es suficientemente neutral como para no aportar datos a sistemas automáticos ni brindar material útil para estafadores que graban la interacción.

A menudo, los sistemas de spam programan el corte automático cuando no reciben la respuesta clara que esperan (como el propio nombre o una afirmación explícita). Incluso en el caso de hablar con un operador, el saludo neutro permite recabar pistas sobre el objetivo de la llamada antes de ofrecer cualquier información.

Bloquear el número de origen y cortar la comunicación ante señales sospechosas ayuda a proteger la privacidad y seguridad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante señales sospechosas —como grabaciones, silencios prolongados, insistencia por obtener datos o el uso de frases de urgencia— lo más recomendable es cortar la comunicación de inmediato y bloquear el número de origen.

Si la voz al otro lado de la línea corresponde a un operador, el siguiente paso consiste en utilizar frases que limiten la exposición sin perder la cortesía. Las opciones seguras incluyen:

“¿Con quién hablo?“.

“¿De parte de quién?“.

“¿Cuál es el motivo de la llamada?“.

Las anteriores consultas invierten la presión sobre el interlocutor, obligándolo a identificarse y exponer la razón de su comunicación, al tiempo que el usuario preserva sus datos y control sobre la conversación.

Si se confirma que la llamada proviene de una empresa que ofrece productos o servicios no deseados, es preferible una negativa breve como “no estoy interesado, gracias”, o frases aún más firmes, por ejemplo: “No autorizo esta llamada” o “Elimine este número de su base de datos”.

Esta respuesta suele bastar para que los sistemas automáticos o incluso operadores humanos marquen el número como negativa definitiva, reduciendo la probabilidad de nuevas comunicaciones.

Negarse de forma breve y firme a ofertas comerciales reduce la probabilidad de recibir nuevas llamadas de spam o telemarketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción efectiva ante insistencia comercial es afirmar que ya se posee el servicio u oferta que proponen o, en el caso de cambios de empresa proveedora, mencionar que reside en una vivienda alquilada sin autorización para efectuar modificaciones.

Lo que nunca debería decirse al contestar una llamada de spam

Existen frases y respuestas que incrementan notablemente el riesgo al responder una llamada de spam. El INCIBE recomienda evitar las siguientes:

Nunca decir “Sí”.

No proporcionar el propio nombre ni apellido.

No pronunciar frases como “¿Quién habla?”, ya que puede activar respuestas automáticas en algunos sistemas de inteligencia artificial.

No compartir datos de identificación personal, números de cédula, detalles bancarios o cualquier información sensible de carácter privado.