Tecno

La primera respuesta que debes dar cuando te llaman de número desconocido: positivo para llamada spam

Los sistemas automáticos de spam utilizan IA para registrar la reacción y duración de cada llamada recibida

Guardar
Las llamadas de spam y
Las llamadas de spam y números desconocidos representan un riesgo de fraude y robo de datos para los usuarios de teléfonos móviles.(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las llamadas de números desconocidos y de spam se han convertido en una molestia frecuente en la vida diaria de quienes utilizan teléfonos móviles. Más allá de resultar irritantes, estas comunicaciones pueden esconder fraudes y sistemas para robar datos a los usuarios.

La decisión sobre qué responder, o cómo afrontar la comunicación, será una diferencia frente a la molesta o peligrosa situación, ya que en el proceso nuestra voz corre el riesgo de ser grabada buscando ciertas respuestas.

Qué hacer ante una llamada spam o de un número desconocido

Ante la irrupción de una llamada indeseada, lo instintivo para mucha gente suele ser colgar en cuanto visualizan un número desconocido. No obstante, esta reacción desapercibida comunica información relevante para los sistemas automáticos de marcación impulsados por inteligencia artificial.

Estos algoritmos almacenan cada interacción, incluyendo la duración y la reacción del usuario ante la llamada. Cuando una línea cuelga sin responder ninguna palabra, el sistema interpreta que el número está vigente y disponible, incrementando la probabilidad de que el mismo usuario sea contactado nuevamente, ya sea desde otra numeración o en un horario distinto.

La mejor estrategia ante una
La mejor estrategia ante una llamada de spam es responder con un saludo neutro como '¿Aló?' y evitar compartir información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de estos datos permite ajustar estrategias con alta precisión: se identifican franjas horarias de respuesta, se determinan patrones de conducta del usuario y se optimizan los futuros intentos para aumentar la tasa de contacto efectivo.

Cuál debe ser la respuesta ante esta situación

La recomendación de ChatGPT, basada en conceptos de seguridad dados por la FCC (Federal Communications Commission – EE. UU.), consiste en iniciar cada llamada de número desconocido con una palabra neutra que no involucre información personal, ni siquiera un mínimo nivel de confirmación sobre la identidad.

El ejemplo más aconsejado es responder únicamente con un “¿Aló?”, permaneciendo en silencio unos segundos a continuación para escuchar la reacción de la otra parte. Este saludo tradicional es suficientemente neutral como para no aportar datos a sistemas automáticos ni brindar material útil para estafadores que graban la interacción.

A menudo, los sistemas de spam programan el corte automático cuando no reciben la respuesta clara que esperan (como el propio nombre o una afirmación explícita). Incluso en el caso de hablar con un operador, el saludo neutro permite recabar pistas sobre el objetivo de la llamada antes de ofrecer cualquier información.

Bloquear el número de origen
Bloquear el número de origen y cortar la comunicación ante señales sospechosas ayuda a proteger la privacidad y seguridad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante señales sospechosas —como grabaciones, silencios prolongados, insistencia por obtener datos o el uso de frases de urgencia— lo más recomendable es cortar la comunicación de inmediato y bloquear el número de origen.

Si la voz al otro lado de la línea corresponde a un operador, el siguiente paso consiste en utilizar frases que limiten la exposición sin perder la cortesía. Las opciones seguras incluyen:

  • “¿Con quién hablo?“.
  • “¿De parte de quién?“.
  • “¿Cuál es el motivo de la llamada?“.

Las anteriores consultas invierten la presión sobre el interlocutor, obligándolo a identificarse y exponer la razón de su comunicación, al tiempo que el usuario preserva sus datos y control sobre la conversación.

Si se confirma que la llamada proviene de una empresa que ofrece productos o servicios no deseados, es preferible una negativa breve como “no estoy interesado, gracias”, o frases aún más firmes, por ejemplo: “No autorizo esta llamada” o “Elimine este número de su base de datos”.

Esta respuesta suele bastar para que los sistemas automáticos o incluso operadores humanos marquen el número como negativa definitiva, reduciendo la probabilidad de nuevas comunicaciones.

Negarse de forma breve y
Negarse de forma breve y firme a ofertas comerciales reduce la probabilidad de recibir nuevas llamadas de spam o telemarketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción efectiva ante insistencia comercial es afirmar que ya se posee el servicio u oferta que proponen o, en el caso de cambios de empresa proveedora, mencionar que reside en una vivienda alquilada sin autorización para efectuar modificaciones.

Lo que nunca debería decirse al contestar una llamada de spam

Existen frases y respuestas que incrementan notablemente el riesgo al responder una llamada de spam. El INCIBE recomienda evitar las siguientes:

  • Nunca decir “Sí”.
  • No proporcionar el propio nombre ni apellido.
  • No pronunciar frases como “¿Quién habla?”, ya que puede activar respuestas automáticas en algunos sistemas de inteligencia artificial.
  • No compartir datos de identificación personal, números de cédula, detalles bancarios o cualquier información sensible de carácter privado.

Temas Relacionados

LlamadasEstafasCiberseguridadDatos personalesTecnologíaLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Los 18 celulares de Xiaomi que se actualizan a HyperOS 3 desde este 17 de diciembre de 2025

La nueva versión del sistema operativo también llegará a teléfonos de Redmi y POCO con mejoras de interfaz

Los 18 celulares de Xiaomi

Cómo desactivar Meta AI, el círculo azul de WhatsApp

Se aconseja habilitar la opción ‘privacidad avanzada del chat‘ en conversaciones que requieran mayor confidencialidad, ya que impide que Meta AI acceda o interactúe con los mensajes

Cómo desactivar Meta AI, el

WhatsApp estrena efectos de confeti y composiciones visuales festivas para recibir 2026 en chats y estados

Las novedades permiten personalizar chats, estados y canales, con efectos de celebración y opciones gráficas adaptadas a la temporada

WhatsApp estrena efectos de confeti

OpenAI ya está disponible en Colombia: anuncian plan económico para ChatGPT premium

ChatGPT Go se posiciona como una mejor alternativa a la versión gratuita del chatbot, pues tiene mayor capacidad de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria

OpenAI ya está disponible en

Estos son las ratas gamer que juegan Doom, usan pantallas curvas y ya saben disparar

Los animales obtienen agua azucarada como recompensa cada vez que ejecutan correctamente una acción dentro del videojuego

Estos son las ratas gamer
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

Una de las figuras de Estudiantes contó detalles desconocidos del pasillo a Central: “Que regalan un título te toca el corazón”

“¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”: el sueño intacto de Thiago Silva a los 41 años

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

INFOBAE AMÉRICA

El Coliseo de Roma estrena

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad