Google estrena función que reconoce y avisa cuando una llamada es realmente urgente

Google presentó una innovadora función para dispositivos Android que permite identificar llamadas urgentes.

Quien realiza la llamada puede marcarla como urgente, y el destinatario verá esta alerta en la pantalla de llamadas entrantes, de modo que sabrá de inmediato la importancia del contacto.

Según explica Google, esta funcionalidad se denomina ‘Call Reason’ y actualmente se encuentra en fase beta.

Esta nueva función solo es compatible con celulares Android. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Estará disponible próximamente en la aplicación Teléfono de Google, y solo funcionará entre teléfonos Android compatibles. Esta herramienta busca mejorar la comunicación en situaciones prioritarias y asegurar que los mensajes importantes reciban la atención necesaria.

En qué momentos puede ser útil esta nueva función de Android

La nueva función de llamadas urgentes de Android puede ser útil en diversas situaciones donde la inmediatez en la comunicación es fundamental.

Por ejemplo, en casos de emergencias familiares, la posibilidad de marcar una llamada como urgente garantiza que el destinatario reciba una alerta en su pantalla, lo que ayuda a diferenciar ese llamado del resto.

Esto puede ser clave ante accidentes, problemas de salud inesperados o eventos que requieran una acción rápida.

La función de llamadas urgentes en Android resulta práctica en distintos contextos donde es esencial comunicarse de manera rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito laboral, esta herramienta permite a los empleados o jefes señalar llamadas importantes en situaciones críticas, como la necesidad de tomar decisiones inmediatas, resolver inconvenientes durante una reunión o coordinar tareas urgentes que no pueden esperar.

Además, la función puede ser de ayuda para personas que suelen mantener su teléfono en silencio o en modo “no molestar”, ya que la notificación de urgencia permanece visible en el historial de llamadas, facilitando que el destinatario identifique rápidamente la importancia y se comunique lo antes posible.

Qué otras nuevas funciones llegan a Android

Además de la etiqueta de llamadas urgentes, Android llega con nuevas funciones como:

Subtítulos expresivos en vivo.

Esta función genera subtítulos en tiempo real capaces de reflejar la emoción con la que una persona se comunica, ya sea resaltando la intensidad en el habla o identificando sonidos del entorno como aplausos y vítores.

Estos subtítulos buscan que la interacción sea más reales al describir las emociones. (Google)

Ahora, estas etiquetas también indicarán emociones como alegría o tristeza, brindando un contexto más completo.

Así, podrás comprender el sentido total de lo que ocurre, incluso con el sonido desactivado, ya sea al ver mensajes de video de amigos, transmisiones en vivo o historias en redes sociales.

Emoji Kitchen.

Gboard, el teclado de Google, ahora permite que los usuario agreguen movimiento cuando mezclan dos emojis.

Abandona y denuncia chats grupales no deseados de manera más sencilla.

Identifica y abandona rápidamente los chats grupales no deseados en Mensajes de Google.

Si recibes una invitación a un grupo desde un número desconocido, verás una notificación con detalles relevantes sobre el grupo y recomendaciones de seguridad.

Esta nueva función permite que los usuarios abandonen chats grupales de manera más sencilla. (Google)

Así, podrás decidir de inmediato si quieres interactuar o bien optar, con un solo toque, por salir del grupo, bloquear al remitente y reportar el chat como spam.

Comprobar si hay estafas de forma más rápida.

Gracias a Circle to Search, puedes obtener de forma inmediata información adicional sobre lo que aparece en tu pantalla, incluso si tienes dudas sobre un posible intento de estafa.

La herramienta proporciona una visión general impulsada por inteligencia artificial, recopilando datos de diferentes sitios web para ayudarte a determinar si un mensaje es probablemente fraudulento.

Esta nueva función de Google Chrome para Android facilita la navegación en internet. (Google)

Además, esta vista general de IA te brinda orientación útil y recomendaciones sobre los pasos a seguir.

Fijar pestañas en Google Chrome.

Puedes anclar en Chrome, desde tu teléfono Android, las pestañas que consideras imprescindibles.

Ya sea para tus lecturas habituales o para planificar un viaje, guarda las páginas relevantes y mantenlas siempre a mano, como lo harías en tu computadora. Las pestañas fijadas permanecen al frente del navegador, facilitando que las retomes exactamente en el punto donde las dejaste.