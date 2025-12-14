Tecno

Por qué no se debería colgar una llamada spam sin antes hablar

Los sistemas automáticos de marcación utilizan inteligencia artificial para registrar la duración y reacción ante llamadas no deseadas

Colgar una llamada spam sin responder confirma a los algoritmos que el número está activo y disponible para futuras campañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas spam se han transformado en una presencia cotidiana para millones de usuarios de telefonía móvil en todo el mundo. Frente a la molestia que supone recibir a diario comunicaciones no deseadas, la reacción instintiva de muchos consiste en colgar inmediatamente al visualizar un número desconocido. Sin embargo, esa respuesta automática puede resultar contraproducente y terminar amplificando el problema.

Por eso, ante este caso de llamadas desconocidas, es fundamental saber cómo reaccionar para cuidar la seguridad y los datos personales, ya que esta práctica sigue vigente y es un método de robo en el que las personas suelen caer por la estafa que se crea al rededor de esa comunicación.

Por qué no se debe colgar una llamada spam sin antes responder

Colgar una llamada sin mediar palabra transmite una señal inadvertida, pero clara: el número está activo y disponible. Esta simple acción, que muchas personas realizan por impulso, alimenta las listas de contactos de los sistemas automáticos de marcación cuya gestión, lejos de ser manual o aleatoria, funciona basada en algoritmos de inteligencia artificial que supervisan cada detalle de la interacción.

Estos algoritmos registran tanto la duración de la llamada como el hecho de que se haya cortado sin respuesta. El sistema interpreta que el usuario no contestó, pero la línea es válida, por lo que probablemente intente comunicarse nuevamente en otro momento o desde otra numeración. Así, se perfecciona el ciclo que convierte un número de teléfono en objetivo recurrente para futuras campañas de spam telefónico.

Los sistemas automáticos de marcación utilizan inteligencia artificial para registrar la duración y reacción ante llamadas no deseadas. (Imagen ilustrativa)

La duración mínima de la llamada e incluso la reacción del usuario no pasan inadvertidas para estos sistemas. Todo dato se almacena y se utiliza para ajustar estrategias: los algoritmos identifican horarios más frecuentes de atención, determinan patrones y optimizan sus intentos posteriores.

Por tanto, un simple gesto puede tener efectos inesperados, ampliando la exposición al spam en lugar de disminuirla.

Qué se debe hacer ante llamadas spam

Para reducir la posibilidad de ser reincorporado en las listas de marcación automática, los expertos recomiendan evitar colgar en silencio. La práctica más efectiva consiste en atender la llamada y, antes de cortar, pronunciar una frase breve como “no estoy interesado, gracias”.

A menudo, esa negativa concisa basta para que el sistema registre la respuesta y elimine el número de la base de datos destinada a futuras campañas.

Nunca se debe compartir información personal o bancaria durante una llamada sospechosa, aunque la voz parezca humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de esta táctica es que el sistema marque la línea como una negativa definitiva, evitando volver a insistir. Es fundamental recordar que nunca debe compartirse información personal, bancaria o sensible durante estas comunicaciones. Incluso si la voz que se escucha al otro lado parece humana, puede tratarse de una grabación sofisticada o de un operador con intenciones dudosas.

Estrategias y herramientas para reducir las llamadas spam

La proliferación de llamadas spam ha impulsado el desarrollo y perfeccionamiento de herramientas tecnológicas incorporadas de serie en los dispositivos móviles actuales. Tanto teléfonos Android como iOS integran funciones de detección y bloqueo de llamadas no deseadas, con opciones que permiten activar filtros automáticos, silenciar números desconocidos o programar alertas ante comunicaciones sospechosas.

De manera complementaria, aplicaciones específicas como Truecaller o Hiya refuerzan el control del usuario sobre la recepción de llamadas. Estas apps identifican números dudosos, clasifican comunicaciones según su origen y facilitan el bloqueo inmediato de líneas reconocidas por múltiples denuncias de usuarios.

Aplicaciones como Truecaller y Hiya permiten identificar y bloquear números asociados a campañas de spam telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación frecuente de los expertos radica en la revisión de permisos y políticas de privacidad al navegar sitios web o completar formularios online. Muchos usuarios, sin leer el detalle de las condiciones, aceptan que sus datos puedan ser compartidos con terceros.

Este descuido alimenta las bases de datos de marketing, incrementando la exposición a campañas de spam. Minimizar el uso del número telefónico en páginas web no fiables y evitar marcar casillas de aceptación de comunicaciones comerciales reduce el riesgo de ser objetivo de las plataformas de marcación automática.

