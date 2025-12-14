Tecno

Starlink Direct to Cell en Latinoamérica: cómo funciona y qué celulares son compatibles con la cobertura satelital

El despliegue inicial se realiza en Chile y Perú y establece nuevas condiciones técnicas para el acceso y uso de servicios de telefonía móvil

Para aprovechar el servicio, es fundamental que el teléfono cuente con conectividad 4G/LTE. (Imagen ilustrativa)

La conectividad móvil se encuentra ante la implementación de Starlink Direct to Cell (D2C) en Latinoamérica, un proyecto de SpaceX que habilita la cobertura en áreas geográficas donde la señal tradicional no está disponible. Este sistema permite que teléfonos inteligentes se conecten directamente a la red de satélites Starlink, facilitando la comunicación en zonas rurales, marítimas o de difícil acceso para la infraestructura terrestre.

Cómo funciona Starlink Direct to Cell y qué promete

La clave de esta innovación radica en la constelación de cientos de satélites de órbita baja equipados con el módem eNodeB, capaz de replicar el funcionamiento de una torre telefónica terrestre desde el espacio. Cada vez que un celular pierde la señal terrestre —por ejemplo, al adentrarse en áreas fuera del alcance de las antenas convencionales—, el dispositivo busca automáticamente el satélite Starlink más cercano y establece conexión vía LTE.

Es imprescindible localizarse en exteriores con vista despejada al cielo, pues la conexión depende de la línea visual directa con el satélite.

Este proceso resulta transparente para el usuario y destaca por su baja latencia, logrando una fluidez superior a la de los sistemas satelitales geoestacionarios.

El proyecto se implantará en distintas fases. En primer lugar, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto (SMS y plataformas como WhatsApp) en zonas sin cobertura, priorizando la mensajería elemental. Para 2025-2026, se espera incorporar llamadas y transmisión de datos, abriendo la puerta a un acceso cotidiano e incluso al Internet de las Cosas (IoT) sin requerir hardware especial ni aplicaciones adicionales.

Es pertinente señalar que esto convierte a Starlink D2C no solo en una solución de emergencia, sino en una herramienta viable para la vida diaria en regiones apartadas.

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

Requisitos para acceder a la conectividad satelital directa

Para aprovechar el servicio, es fundamental que el teléfono cuente con conectividad 4G/LTE, tecnología estándar en la mayoría de smartphones modernos. Además, el sistema operativo debe mantenerse actualizado (mínimo Android 12 o iOS 16) para garantizar que el dispositivo pueda identificar la señal satelital tal como si fuese una antena convencional.

En Latinoamérica, la llegada de Starlink D2C está marcada por acuerdos estratégicos, como el establecido con Entel en Chile y Perú, lo que anticipa una expansión paulatina en la región.

Cómo funciona el servicio de internet satelital de Starlink

El servicio de Starlink es una propuesta de conectividad satelital desarrollada por SpaceX, orientada a ofrecer acceso a Internet en regiones donde las redes tradicionales de cable y fibra óptica son limitadas o inexistentes. Su funcionamiento se basa en una constelación de miles de satélites de órbita baja que cubren la mayor parte de la superficie terrestre.

El servicio de Starlink es una propuesta de conectividad satelital desarrollada por SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic

Cada satélite está equipado para actuar como repetidor de señal y se comunica tanto con estaciones terrestres como con los terminales de los usuarios.

Para acceder a Starlink, el usuario instala una antena parabólica especial —conocida como “dish”— que recibe la señal transmitida por los satélites en tiempo real. Esta antena se conecta a un router, que distribuye la conexión a dispositivos como computadoras, smartphones o televisores de manera convencional, ya sea por Wi-Fi o cable Ethernet.

Una de las ventajas técnicas de Starlink es la baja latencia, resultado de la cercanía relativa de los satélites en comparación con los sistemas geoestacionarios clásicos. Además, la cobertura global se incrementa a medida que la constelación crece, lo que hace posible brindar servicio en áreas rurales, carreteras y mares.

El sistema opera de manera continua, alternando la conexión entre satélites disponibles según la ubicación del usuario, garantizando así acceso a Internet en una variedad cada vez más amplia de entornos geográficos.

