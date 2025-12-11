Los 10 celulares más vendidos de 2025 en el mundo: dominio de Apple y Samsung

El iPhone 16 se consolidó como el smartphone más vendido del mundo durante todo 2025, con un 4% del mercado global. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Durante 2025, el duelo entre Apple y Samsung fue el que marcó el dominio de las ventas de celulares a nivel mundial. Counterpoint Research y Omdia dieron a conocer los datos del movimiento del mercado en el último trimestre, lo que permite hacer un balance de todo lo visto en el año.

Cada una de las dos marcas tiene cinco celulares dentro del top 10 de ventas del año, desplazando a competidores tradicionales del universo Android como Xiaomi, OPPO y vivo.

Cuáles fueron los celulares más vendidos en 2025

Apple repitió el liderazgo, con el iPhone 16 como el móvil más vendido del mundo en el tercer trimestre y a lo largo de todo 2025, logrando un 4% del mercado global de smartphones. Parte del éxito de este dispositivo se debe a un notorio aumento de ventas en India, alentado por agresivas promociones de temporada y la recuperación del sector en Japón, dos mercados clave para Apple.

Aunque históricamente la llegada de una nueva generación de iPhone suele desplazar rápidamente a la anterior, la familia iPhone 16, incluyendo las variantes Pro y Pro Max, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, y el modelo 16e, cuarto en el ranking, logró mantener un enorme dinamismo a pesar del lanzamiento del iPhone 17.

El Galaxy A16 5G fue el Android más vendido del año, superando a modelos de marcas tradicionales como Xiaomi y OPPO. (samsung.com)

Por otro lado, Samsung destacó por articular su estrategia en la gama media y de entrada, consolidando cinco modelos de la línea Galaxy A en la tabla global. El Galaxy A16 5G se coronó como el Android más vendido del año, alcanzando el quinto puesto absoluto, y superó incluso en cantidades a modelos superiores de fabricantes que tradicionalmente pelean por este lugar.

El ranking de los diez móviles más exitosos durante 2025, según el Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, quedó conformado así:

iPhone 16. iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro Max. iPhone 16e. Samsung Galaxy A16 5G. Samsung Galaxy A06. Samsung Galaxy A36. Samsung Galaxy A56. Samsung Galaxy A16 4G. iPhone 17 Pro Max.

Cuál fueron las marcas de celulares más vendidas en 2025

El crecimiento global de ventas de smartphones en 2025 fue del 3% frente al año anterior, con un total de 320,1 millones de unidades despachadas en el tercer trimestre, de acuerdo con cifras de la consultora Omdia.

Samsung lideró el mercado con un 19% de cuota y 60,6 millones de teléfonos vendidos, seguido de cerca por Apple con 18%. (REUTERS/Abdul Saboor)

Samsung cerró la temporada con un 19% de cuota de mercado (60,6 millones de teléfonos vendidos en ese periodo), mientras Apple lo siguió de cerca con un 18% (56,5 millones de unidades). Xiaomi ocupó el tercer puesto con 14% de cuota y 43,4 millones de aparatos, aunque ninguno de sus modelos logró colarse en el listado de los diez más vendidos.

La firma Transsion, responsable de marcas como Infinix, iTel y Tecno, fue una de las sorpresas del año al alcanzar el 9% de participación en el tercer trimestre, con un crecimiento anual del 12%, especialmente por su presencia en África y Asia.

Samsung pide a sus usuarios que actualicen sus celulares

Samsung ha lanzado la actualización de seguridad para una amplia gama de dispositivos Galaxy. El parche corrige más de 25 vulnerabilidades, incluyendo dos consideradas críticas que permitían potenciales accesos remotos no autorizados a datos personales, contraseñas e información sensible.

Modelos recientes como el Galaxy A17 5G incorporan hasta 45 mejoras de seguridad, mientras que las series plegables y Galaxy S reciben cerca de 40 soluciones.

Samsung lanzó una actualización de seguridad para dispositivos Galaxy que corrige más de 25 vulnerabilidades, incluyendo dos críticas de acceso remoto. (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

La compañía enfatiza la urgencia de instalar esta actualización, que se centra exclusivamente en fortalecer la protección y la estabilidad de los equipos, a diferencia de otros parches dedicados a nuevas funciones.

La actualización aborda diversos niveles de riesgos: desde errores críticos en el sistema Android, hasta vulnerabilidades específicas detectadas en los chips Exynos y en el software propio de Samsung.

El archivo de instalación tiene un peso de entre 350 MB y 500 MB. Para aplicar el parche, basta con acceder al menú de Configuración, entrar en “Actualización de software” y seleccionar “Descargar e instalar”. Tras reiniciar, el dispositivo quedará protegido frente a las amenazas más recientes.