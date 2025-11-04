Tecno

Descubre la gran novedad de iOS 26.1 para iPhone en el ajuste ‘liquid glass’

La actualización incorpora herramientas para adaptar la interfaz y optimizar rutinas cotidianas en los dispositivos de la marca

Apple introduce muchas de las mejoras esperadas por los usuarios desde la actualización a iOS 26. (Apple/Captura)

La actualización de iOS 26.1 ha sido muy esperada por los usuarios de iPhone, ya que pule muchas novedades que llegaron con la nueva versión del sistema operativo. Una de estas mejoras introducidas por Apple es la personalización del efecto liquid glass.

Asimismo, la compañía ha mejorado la experiencia en la gestión de alarmas, la cámara y aplicaciones clave.

Personalización del efecto liquid glass

El cambio más destacado de iOS 26.1 responde a la controversia generada por el rediseño de iOS 26 y su efecto liquid glass. Mientras que algunos usuarios celebraron las transparencias y la estética renovada, otros reclamaron mayor contraste y solidez visual.

Ante estas opiniones divididas, Apple ha incorporado un selector que permite elegir entre el modo Transparente y el modo Tintado, accesible desde Ajustes > Pantalla y brillo > Liquid Glass.

Configuración de Liquid glass. (Apple)
Configuración de Liquid glass. (Apple)

Esta opción otorga a cada usuario el control sobre el nivel de opacidad, adaptando la interfaz a sus preferencias y necesidades visuales.

Mejoras de rendimiento y estabilidad

En cuanto al rendimiento, la actualización representa un avance tangible. Los problemas menores que acompañaron el lanzamiento inicial de iOS 26, como pequeños tirones en las aplicaciones y un consumo de batería ligeramente superior, han sido abordados.

Las animaciones ahora resultan más fluidas y el teclado responde con mayor naturalidad, lo que se traduce en una experiencia de uso más ágil y consistente.

Cambios en alarmas y acceso a la cámara

Otra novedad relevante se encuentra en la gestión de alarmas. Hasta ahora, los botones para detener y posponer la alarma compartían el mismo tamaño, lo que facilitaba apagarlas accidentalmente. Con iOS 26.1, detener una alarma o temporizador requiere deslizar el dedo, un gesto que exige mayor atención y reduce el riesgo de desactivarlas sin querer.

La actualización está disponible para todos los iPhone que cuentan con la versión iOS 26. (Reuters)

Para quienes prefieren el método anterior, existe la posibilidad de restaurarlo desde Ajustes > Accesibilidad > Tocar, activando la opción “Preferir acciones de un solo toque”.

El acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo también ha recibido un ajuste importante. Muchos usuarios se encontraban con fotos accidentales en su galería tras sacar el iPhone del bolsillo.

Ahora, en Ajustes > Cámara, se puede desactivar la función “Acceso deslizando la pantalla de bloqueo”, lo que impide que la cámara se abra con un simple gesto desde la pantalla de inicio. La cámara sigue disponible desde el icono correspondiente o el control de cámara, pero se elimina la posibilidad de activarla por error.

Otras novedades de iOS 26.1

Entre las mejoras adicionales, Apple Music permite ahora cambiar de canción deslizando sobre la carátula, agilizando la navegación musical. El icono de Apple TV adopta un diseño más colorido, anticipando el cambio de nombre previsto para diciembre, cuando dejará de llamarse Apple TV+ para convertirse simplemente en Apple TV.

La actualización iOS 26.1 es lanzada apenas dos meses después de que la gama iPhone 17 viera la luz del mercado. (Reuters)

En la aplicación Fitness, los usuarios pueden crear entrenamientos personalizados sin necesidad de un Apple Watch, siempre que cuenten con AirPods Pro 3, que incorporan sensor de ritmo cardíaco. Esta función permite definir tipo de ejercicio, calorías estimadas, nivel de esfuerzo y duración, adaptando la actividad física a las preferencias individuales.

La expansión de Apple Intelligence a nuevos idiomas como danés, holandés, portugués y turco acerca estas funciones avanzadas a un público cada vez más amplio, facilitando el acceso a las capacidades inteligentes del ecosistema Apple.

