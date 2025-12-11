Google Maps trae la solución a olvidar donde quedó el auto parqueado

La nueva herramienta de Google Maps utiliza sensores y conectividad del vehículo para detectar el lugar exacto donde se aparca el auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps ha implementado una actualización que elimina una de las preocupaciones más frecuentes entre conductores: olvidar dónde quedó estacionado el auto.

A partir de ahora, los usuarios de iPhone podrán beneficiarse de una herramienta de detección automática que marca y guarda el sitio exacto de estacionamiento, sin necesidad de intervención manual.

En qué consiste la nueva función de Google Maps

La herramienta de Google Maps para detectar el lugar de estacionamiento se basa en el uso de sensores del teléfono y la conectividad del vehículo. Al concluir un viaje y desconectar el móvil del carro, la aplicación reconoce automáticamente que el desplazamiento terminó y coloca un pin en el mapa marcando el sitio del aparcamiento. El marcador permanece dentro de la app durante 48 horas o hasta que el usuario retome la conducción.

El sistema funciona a través de las diferentes opciones de conexión existentes: ya sea al desactivar el Bluetooth, desenchufar el cable USB o cerrar la sesión de CarPlay, Google Maps interpreta ese corte de comunicación como una señal inequívoca de que el viaje terminó y el auto fue aparcado.

El pin de estacionamiento permanece visible en Google Maps durante 48 horas o hasta que el usuario retome la conducción. (REUTERS/Dado Ruvic)

Así, se evita la necesidad de abrir la app, buscar la ubicación y guardar el punto manualmente, un proceso que, aunque sencillo, pierde eficacia en situaciones de prisa o distracción.

Cómo activar y utilizar la función en Google Maps

El procedimiento para activar la función automática de estacionamiento es sencillo, pero exige algunos pasos iniciales dentro de la app en iPhone:

Abrir Google Maps en el dispositivo iOS. Acceder al perfil tocando la foto o inicial en la esquina superior. Entrar en “Configuración” y luego en el menú de “Navegación”. Localizar y activar la opción “Guardar automáticamente dónde tenés aparcado el auto” (la denominación puede variar levemente según versión e idioma).

La función de Google Maps para guardar el estacionamiento solo está disponible en dispositivos iOS, no en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la detección funcione, el teléfono debe estar vinculado al vehículo por Bluetooth, USB o CarPlay. Tras aparcar y cortar esa conexión, Google Maps identificará el evento y guardará la última localización registrada del auto como un pin en el mapa.

Si el usuario prefiere, la aplicación sigue ofreciendo la posibilidad de guardar el sitio de manera manual, tocando el punto azul que muestra la ubicación y seleccionando “Estacionamiento guardado”.

Consultar dónde está el auto es igual de simple: al abrir Google Maps, aparecerá un pin acompañado de la leyenda “Has aparcado aquí”. Si este marcador no se visualiza, puede buscarse desde la barra de búsqueda escribiendo “Estacionamiento guardado” o utilizando las opciones de búsqueda de parking incluidos en la app.

Para regresar al vehículo caminando, basta seleccionar “Cómo llegar” y seguir el trayecto sugerido. El marcador desaparecerá de manera automática una vez transcurridas 48 horas o al detectar que el usuario ha comenzado otro viaje.

Google Maps permite personalizar el ícono del vehículo que marca el lugar de estacionamiento guardado en el mapa.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La actualización también incorpora detalles estéticos que agregan un punto de personalización. Si el conductor ha cambiado el ícono tradicional de Google Maps por uno distinto (como un carro rojo, un SUV amarillo o una furgoneta verde), ese mismo símbolo destacará el lugar de estacionamiento guardado, en vez de la tradicional “P” azul.

Por el momento, la función solo se encuentra disponible para usuarios de iOS dentro de Google Maps. En los dispositivos Android, la opción automatizada sigue ausente y el registro del aparcamiento debe hacerse a mano, aunque existen algunos atajos temporales y sugerencias en modelos recientes.

Existen, asimismo, algunas consideraciones a tener en cuenta. El sistema depende de que el teléfono esté correctamente vinculado al vehículo cada vez que se estaciona.

Si el conductor cambia de auto con frecuencia, no utiliza siempre el Bluetooth o comparte el vehículo con otros usuarios, pueden generarse registros imprecisos. Además, si no se reactiva el sistema de conexión tras mover el automóvil, el pin puede permanecer en la ubicación anterior.