Tecno

Google Maps trae la solución a olvidar donde quedó el auto parqueado

El sistema marca el sitio de estacionamiento al desconectar el celular del carro por Bluetooth, USB o CarPlay

Guardar
La nueva herramienta de Google
La nueva herramienta de Google Maps utiliza sensores y conectividad del vehículo para detectar el lugar exacto donde se aparca el auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps ha implementado una actualización que elimina una de las preocupaciones más frecuentes entre conductores: olvidar dónde quedó estacionado el auto.

A partir de ahora, los usuarios de iPhone podrán beneficiarse de una herramienta de detección automática que marca y guarda el sitio exacto de estacionamiento, sin necesidad de intervención manual.

En qué consiste la nueva función de Google Maps

La herramienta de Google Maps para detectar el lugar de estacionamiento se basa en el uso de sensores del teléfono y la conectividad del vehículo. Al concluir un viaje y desconectar el móvil del carro, la aplicación reconoce automáticamente que el desplazamiento terminó y coloca un pin en el mapa marcando el sitio del aparcamiento. El marcador permanece dentro de la app durante 48 horas o hasta que el usuario retome la conducción.

El sistema funciona a través de las diferentes opciones de conexión existentes: ya sea al desactivar el Bluetooth, desenchufar el cable USB o cerrar la sesión de CarPlay, Google Maps interpreta ese corte de comunicación como una señal inequívoca de que el viaje terminó y el auto fue aparcado.

El pin de estacionamiento permanece
El pin de estacionamiento permanece visible en Google Maps durante 48 horas o hasta que el usuario retome la conducción. (REUTERS/Dado Ruvic)

Así, se evita la necesidad de abrir la app, buscar la ubicación y guardar el punto manualmente, un proceso que, aunque sencillo, pierde eficacia en situaciones de prisa o distracción.

Cómo activar y utilizar la función en Google Maps

El procedimiento para activar la función automática de estacionamiento es sencillo, pero exige algunos pasos iniciales dentro de la app en iPhone:

  1. Abrir Google Maps en el dispositivo iOS.
  2. Acceder al perfil tocando la foto o inicial en la esquina superior.
  3. Entrar en “Configuración” y luego en el menú de “Navegación”.
  4. Localizar y activar la opción “Guardar automáticamente dónde tenés aparcado el auto” (la denominación puede variar levemente según versión e idioma).
La función de Google Maps
La función de Google Maps para guardar el estacionamiento solo está disponible en dispositivos iOS, no en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la detección funcione, el teléfono debe estar vinculado al vehículo por Bluetooth, USB o CarPlay. Tras aparcar y cortar esa conexión, Google Maps identificará el evento y guardará la última localización registrada del auto como un pin en el mapa.

Si el usuario prefiere, la aplicación sigue ofreciendo la posibilidad de guardar el sitio de manera manual, tocando el punto azul que muestra la ubicación y seleccionando “Estacionamiento guardado”.

Consultar dónde está el auto es igual de simple: al abrir Google Maps, aparecerá un pin acompañado de la leyenda “Has aparcado aquí”. Si este marcador no se visualiza, puede buscarse desde la barra de búsqueda escribiendo “Estacionamiento guardado” o utilizando las opciones de búsqueda de parking incluidos en la app.

Para regresar al vehículo caminando, basta seleccionar “Cómo llegar” y seguir el trayecto sugerido. El marcador desaparecerá de manera automática una vez transcurridas 48 horas o al detectar que el usuario ha comenzado otro viaje.

Google Maps permite personalizar el
Google Maps permite personalizar el ícono del vehículo que marca el lugar de estacionamiento guardado en el mapa.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La actualización también incorpora detalles estéticos que agregan un punto de personalización. Si el conductor ha cambiado el ícono tradicional de Google Maps por uno distinto (como un carro rojo, un SUV amarillo o una furgoneta verde), ese mismo símbolo destacará el lugar de estacionamiento guardado, en vez de la tradicional “P” azul.

Por el momento, la función solo se encuentra disponible para usuarios de iOS dentro de Google Maps. En los dispositivos Android, la opción automatizada sigue ausente y el registro del aparcamiento debe hacerse a mano, aunque existen algunos atajos temporales y sugerencias en modelos recientes.

Existen, asimismo, algunas consideraciones a tener en cuenta. El sistema depende de que el teléfono esté correctamente vinculado al vehículo cada vez que se estaciona.

Si el conductor cambia de auto con frecuencia, no utiliza siempre el Bluetooth o comparte el vehículo con otros usuarios, pueden generarse registros imprecisos. Además, si no se reactiva el sistema de conexión tras mover el automóvil, el pin puede permanecer en la ubicación anterior.

Temas Relacionados

Google MapsAutosCelularesiPhoneAplicacionesTecno autos y movilidadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Siete recomendaciones para un consumo eléctrico seguro y eficiente durante la Navidad de 2025

La adopción de luces LED, temporizadores y un consumo planificado reduce riesgos y minimiza el impacto ambiental durante la temporada navideña

Siete recomendaciones para un consumo

Latinoamérica fue la región con más ciberataques en 2025: estos fueron los cinco países más afectados

Las organizaciones de la región sufrieron un promedio de 3.048 ataques semanales

Latinoamérica fue la región con

Este programa de Microsoft es el único que ha logrado vencer a la IA y sigue siendo uno de los más usados

Excel mantiene su dominio en el entorno laboral pese al avance de la inteligencia artificial, que lejos de reemplazarlo, amplifica su utilidad

Este programa de Microsoft es

Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 ya está disponible en nube, PC y consola

Acceso sin restricciones, personajes icónicos y contenido descargable sitúan a este título como uno de los mayores atractivos del servicio

Xbox Game Pass cierra 2025

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

La histórica alianza permitirá a los usuarios dar vida a sus personajes favoritos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, con la promesa de ver sus creaciones en Disney+ a partir del próximo año

Disney y OpenAI revolucionan el
DEPORTES
Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Las tiernas imágenes de Oriana

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

Coldplay, U2 y Taylor Swift

Coldplay, U2 y Taylor Swift dominan el podio global de ventas de entradas en vivo, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena