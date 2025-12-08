Tecno

Aprende a utilizar Google Maps y evita el tráfico pesado

La plataforma ofrece rutas inteligentes, notificaciones de incidentes y herramientas de ahorro de combustible, facilitando desplazamientos seguros y puntuales en la temporada más caótica del año

Congestión navideña: así ayuda Google
Congestión navideña: así ayuda Google Maps a evitar el tráfico y viajar más eficiente en diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre, el tráfico vehicular alcanza niveles críticos en la mayoría de las ciudades. La acumulación de compradores, viajeros y actividades propias de la época (como ferias, reuniones y eventos de fin de año) genera congestiones y hace que recorrer distancias cortas lleve mucho más tiempo del habitual.

Para quienes desean moverse con mayor agilidad y reducir el impacto del tráfico pesado, Google Maps se convierte en una herramienta fundamental para la planificación de rutas, anticipación de incidentes y gestión eficiente del tiempo.

Por qué Google Maps es clave para la movilidad en diciembre

A diferencia de otros momentos del año, la actividad comercial y social de diciembre multiplica el flujo de personas en las calles, centros comerciales y carreteras de salida de las principales ciudades.

Optimiza el tiempo de tus
Optimiza el tiempo de tus viajes gracias a Google Maps - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La plataforma de Google combina datos en tiempo real sobre el estado del tráfico, patrones históricos y reportes ciudadanos para ofrecer rutas personalizadas que pueden evitar retrasos y minimizar el estrés del conductor.

Cómo usar Google Maps para escoger la mejor ruta

El sistema de rutas de Google Maps se adapta a las condiciones dinámicas del tráfico. Para aprovechar estas funciones, sigue estos pasos:

  • Ingresa el destino en la barra de búsqueda de la aplicación.
  • Google Maps calculará automáticamente varias rutas posibles, analizando el tráfico actual.
  • La ruta más rápida aparece destacada en color azul y las alternativas se muestran en gris, cada una con su tiempo estimado de viaje.
  • Si durante el trayecto detecta congestiones, accidentes u obras, la aplicación enviará una notificación recomendando una ruta más rápida.
  • El usuario puede aceptar el cambio o continuar por el camino original, según su preferencia.

Con este sistema, es posible evitar atascos, llegar a tiempo a compromisos importantes y conducir con mayor seguridad, especialmente durante la temporada navideña cuando las condiciones pueden variar de un momento a otro.

Configuración para evitar peajes, autopistas o ferris

Elimina el molesto tráfico que
Elimina el molesto tráfico que hay durante épocas navideñas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función útil consiste en personalizar las rutas para esquivar ciertos tipos de vías, lo que puede representar un ahorro económico o evitar tramos saturados. El proceso es simple:

  • Antes de iniciar la navegación, toca el icono de opciones (⋮) o el apartado “Opciones de viaje”.
  • Marca las casillas correspondientes para “Evitar peajes”, “Evitar autopistas” y/o “Evitar ferris”.
  • Inicia la ruta.

Utiliza Google Maps parahorro de combustible

El precio de la gasolina y la preocupación por el impacto ambiental han llevado a Google Maps a incluir una opción específica para recorridos eficientes. Para activar la función de ahorro de combustible:

  • Selecciona el destino y accede a las opciones de ruta.
  • Activa la casilla “Prefiero ahorrar combustible”.
  • La aplicación recomendará trayectos que optimizan el consumo, analizando la velocidad promedio, cantidad de frenadas, subidas y bajadas, y patrones de tráfico.
  • Compara la estimación de tiempo y combustible entre la ruta más rápida y la más eficiente, eligiendo la que mejor se adapte a tus prioridades.

Esta herramienta resulta útil en desplazamientos largos, visitas a familiares fuera de la ciudad o viajes de vacaciones, donde el ahorro acumulado puede ser significativo.

Cómo planificar tu viaje con antelación

Para organizar mejor tus recorridos y evitar contratiempos de última hora, Google Maps permite programar salidas y calcular tiempos previstos según el tráfico. Para ello:

  • Selecciona el destino y pulsa sobre el menú de configuración de la ruta.
  • Escoge “Establecer hora de salida o de llegada”.
  • Elige la fecha y hora deseadas.
  • La app mostrará cuánto tiempo puede durar el trayecto estimando el tráfico en ese momento.

Esta función ayuda a anticipar los picos de congestión típicos de diciembre y permite programar paradas intermedias en gasolineras, comercios u otros puntos de interés.

Google Maps ofrece ventajas adicionales que optimizan la experiencia de conducción. La aplicación envía alertas sobre incidentes en la ruta, zonas de tráfico lento y controles de velocidad, además permite compartir la ubicación en tiempo real con contactos para facilitar la coordinación de llegadas. También posibilita descargar mapas para usar sin conexión, útil en trayectos por áreas rurales o zonas con cobertura limitada.

Revisar y configurar estas funciones antes de salir de casa puede marcar la diferencia en la experiencia de viaje durante las festividades.

