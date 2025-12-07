La nueva función Touch Up llega a Google Fotos: así podrás editar rasgos faciales uno a uno

Google Fotos estrena edición facial avanzada con la función Touch Up para Android - REUTERS/Dado Ruvic/

La aplicación Google Fotos para Android está a punto de dar un salto significativo en lo que respecta al retoque fotográfico, con la incorporación de la función Touch Up, que permitirá editar rasgos faciales de manera individual.

Hasta ahora, el editor de la plataforma se limitaba a ajustes generales de luz, color y algunos efectos automáticos. Con esta nueva herramienta, será posible modificar aspectos puntuales del rostro de cada persona en la imagen, algo que el entorno de Google aún no ofrecía de forma integrada.

Cómo funciona la edición de fotos de Google

Según el análisis de la versión 7.56.0.839465534, Touch Up se encuentra en la pestaña “Acciones” del editor. Al activarla por primera vez, solicita la descarga de un paquete de modelos de aprendizaje automático de alrededor de 16 MB.

Retoque facial individual en Google Fotos: así podrás ajustar piel, ojos o labios en cada persona por separado

Una vez realizado este paso, el usuario accede a una interfaz dedicada con seis opciones específicas de retoque facial: suavizar piel, eliminar ojeras, realzar el iris, blanquear dientes, redefinir cejas y perfilar labios.

Cada efecto se ajusta mediante un deslizador que permite graduar la intensidad de la modificación para lograr un resultado natural. Esto supone un avance respecto a los filtros genéricos, que aplican cambios uniformes y a menudo excesivos sobre toda la imagen.

Cómo editar fotos grupales con IA

El componente más innovador de Touch Up es su capacidad para gestionar retratos grupales. Mientras otros editores suelen aplicar el mismo filtro al conjunto de los rostros, Google Fotos utiliza inteligencia artificial para identificar hasta seis caras distintas por fotografía.

El usuario puede seleccionar cada una y aplicar ajustes personalizados, logrando que el resultado sea coherente y realista para todos los participantes.

Nueva función de Google Fotos revoluciona la edición móvil: agrupa rostros y permite ajustes granulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una imagen contiene más de seis personas, la aplicación muestra un aviso sobre dicho límite. Aunque no es posible modificar manualmente la detección de caras, el sistema ofrece un nivel de control individual que supone un salto respecto a los editores convencionales.

Un avance respaldado por la tecnología Nano Banana

La llegada de funcionalidades como Touch Up se enmarca en las mejoras previas aportadas por el modelo de inteligencia artificial Nano Banana, que ha permitido incorporar herramientas como la generación dinámica de imágenes, la eliminación de objetos y la composición avanzada.

La edición facial individualizada completa ahora este abanico, haciendo posible transformar la apariencia de cada participante en una foto con precisión.

Google Fotos había mantenido hasta el momento las opciones de retoque más detalladas en la aplicación de cámara de los Google Pixel, limitando los ajustes poscaptura a cambios más bien generales. Con esta actualización, la edición granular se pone al alcance de cualquier dispositivo Android compatible.

Próxima actualización de Google Fotos pondrá la edición facial profesional al alcance de todos - REUTERS/Shannon Stapleton

Proceso de uso de Touch Up: paso a paso

Para utilizar Touch Up, el usuario debe:

Abrir la fotografía y acceder al editor desde la pestaña “Acciones”

Descargar el paquete de aprendizaje automático en caso de que aún no esté instalado

Seleccionar el rostro que se desea modificar (o uno de los detectados en fotos grupales)

Elegir el área: suavidad, ojeras, iris, dientes, cejas o labios

Ajustar el nivel del efecto mediante el deslizador hasta obtener el resultado deseado

Guardar la imagen editada para compartir o archivar

Según las pruebas de Android Authority, la función elimina imperfecciones como ojeras o irregularidades en los dientes sin introducir aberraciones notables, y permite conseguir resultados naturales incluso cuando se aplican varios retoques consecutivos.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

Por el momento, no hay fecha oficial confirmada para el despliegue de Touch Up, aunque los indicios encontrados en la versión 7.56.0.839465534 sugieren que la actualización se encuentra en estado avanzado y podría hacerse pública muy pronto.

La función será especialmente útil para quienes preparan fotos grupales durante las fiestas, reuniones familiares o salidas con amigos, buscando obtener el mejor retrato posible de cada persona antes de compartirlo en redes sociales.

Cuando esté disponible, bastará con tener la última versión de Google Fotos instalada para acceder a esta experiencia de edición personalizada, que eleva el nivel del editor móvil de la compañía por encima de la mayoría de opciones actuales en el entorno Android.