Microsoft confirma fallos en el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo, tras actualizar Windows 11

Usuarios de Windows 11 han detectado que, al abrir el Explorador de archivos en modo oscuro, aparece rápidamente un destello blanco en la pantalla antes de que los archivos y carpetas se muestren con normalidad. La situación fue confirmada por Microsoft a través de su página de soporte, donde la empresa también informó sobre un segundo inconveniente: la desaparición del icono para ingresar contraseñas en la pantalla de bloqueo tras la última actualización del sistema operativo. Estas interrupciones afectan directamente la experiencia diaria de quienes utilizan estos equipos.

Según informó Microsoft, las anomalías comenzaron luego de la distribución de la actualización de diciembre, identificada como KB5070311, lanzada el lunes más reciente. A pesar de que la actualización buscaba aportar mejoras en funcionalidad, rendimiento y fiabilidad, y no abordaba temas de seguridad, los usuarios denunciaron comportamientos inusuales en dos elementos fundamentales del software: el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo. Tal como consignó la compañía, al trabajar con el Explorador de archivos bajo el modo oscuro, algunos usuarios observaron que el sistema exhibe una breve pantalla blanca antes de cargar completamente el contenido.

El medio detalló que este destello blanco puede surgir también al ejecutar distintas acciones dentro del Explorador de archivos, tales como desplazarse entre la pestaña de Inicio o Galería, crear una nueva pestaña, activar o desactivar el panel de Detalles, o acceder a la opción 'Más detalles' al copiar archivos. Aunque la alteración visual dura solo unos segundos, Microsoft reconoció que puede interrumpir el trabajo de los usuarios con sus documentos y carpetas.

En cuanto al acceso al sistema, la actualización desencadenó un fallo que afecta el icono de la opción de contraseña en la pantalla de bloqueo. Según publicó Microsoft, este elemento deja de mostrarse en aquellos dispositivos cuyo inicio de sesión acepta varios métodos de autenticación. Aunque el icono visual no aparece, el área donde suele estar permanece funcional; los usuarios pueden posicionar el cursor sobre ese espacio y hacer clic para activar el campo de texto para introducir la contraseña manualmente. Esta solución temporal permite continuar utilizando el equipo, aunque el proceso pueda resultar menos intuitivo para quienes dependen de dicha referencia visual.

Microsoft señaló que el fallo relacionado con la contraseña se identificó desde la actualización previa de agosto, conocida como KB5064081, o en versiones posteriores. Tanto este error como el del destello blanco se mantienen bajo investigación, y la tecnológica aseguró que trabaja en el desarrollo de una solución para ambos contratiempos, comprometiéndose a informar a los usuarios tan pronto como se encuentre disponible una actualización correctiva.

Durante el despliegue de la actualización de diciembre, Microsoft enfatizó las mejoras introducidas en el rendimiento general y la estabilidad del sistema operativo, sin anticipar la aparición de estos incidentes. Tras las denuncias recibidas, la compañía amplió los detalles técnicos en sus documentos de soporte, reconociendo la relevancia de garantizar una experiencia fluida y sin interrupciones en el uso cotidiano del sistema.

Además de las situaciones ya descritas, el problema con el Explorador de archivos se extiende a la visualización de elementos al interactuar con los paneles y opciones avanzadas dentro del software, lo que implica que las anomalías no se limitan solamente al acceso inicial, sino también a la interacción continua con los archivos. Microsoft reiteró en distintas comunicaciones recogidas por el medio que tiene como prioridad resolver las incidencias reportadas y mantener informados a los usuarios sobre los avances y la disponibilidad de parches o actualizaciones que restauren la normalidad en el sistema operativo.