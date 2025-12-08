Tecno

Ver la serie de Netflix ‘Estado de Fuga 1986’ en Magis TV o XUPER TV, el peor error en Navidad: por qué

El estreno exclusivo en Netflix ha llevado a un auge de plataformas ilegales que amenazan la seguridad, privacidad y finanzas de los usuarios

Guardar
Magis TV y XUPER TV
Magis TV y XUPER TV bajo lupa: ver series navideñas en apps piratas expone datos personales y bancarios

‘Estado de fuga 1986’ es la nueva producción de Netflix que explora uno de los episodios más impactantes en la historia de Colombia. Inspirada en la masacre perpetrada en Bogotá en 1986 por Campo Elías Delgado, la miniserie relata el vínculo entre el asesino (en pantalla, Jeremías Salgado) y Camilo León, un joven escritor que sufre las consecuencias emocionales del crimen y la culpa por no haber previsto el desenlace fatal.

El elenco incluye a Andrés Parra, José Restrepo y Carolina Gómez, bajo la dirección de Mario Mendoza y guion de Ana María Parra. El estreno ha captado la atención de miles de usuarios en Latinoamérica.

Por qué es peligroso ver contenidos en aplicaciones piratas

El fenómeno ha impulsado a muchos a buscar alternativas ilegales para acceder a la serie fuera de Netflix, ante lo cual proliferan aplicaciones como Magis TV y XUPER TV. Aunque estas plataformas ofrecen ser una solución gratuita y “sin restricciones”, su instalación implica riesgos severos tanto para el dispositivo como para la información personal del usuario.

Descargar apps piratas pone en
Descargar apps piratas pone en riesgo documentos, imágenes, audio y cuentas bancarias mientras la demanda de entretenimiento navideño legitima a ciberdelincuentes con estrategias de ingeniería social y robo de información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones no están presentes en Google Play Store ni App Store, obligando a descargar archivos desde sitios no verificados, donde es común la distribución de software malicioso.

El usuario pierde, de inmediato, la protección que brindan las tiendas oficiales, exponiéndose a fraudes, pérdida de datos y posibles demandas por infringir derechos de autor.

Magis TV y XUPER TV, un riesgo para tu información en Navidad

Expertos en ciberseguridad, como profesionales de ESET, han demostrado que apps tipo Magis TV y XUPER TV solicitan permisos críticos e inusuales para una plataforma de streaming. Entre los más graves figura la autorización para acceder a información sobre otras aplicaciones instaladas, lo que permite monitorear el uso del dispositivo y recolectar datos privados sin conocimiento del usuario.

Otro permiso otorga a la app la capacidad de montar y desmontar sistemas de almacenamiento externo, abriendo la puerta tanto al acceso a datos personales como a la manipulación del sistema operativo.

En el caso de Magis TV, el permiso para enviar notificaciones también se puede emplear para distribuir spam o intentos de phishing. Además, ciertas variantes permiten instalar paquetes adicionales sin supervisión, lo que podría usarse para introducir malware bajo la apariencia de una actualización o funcionalidad extra.

Por qué el riesgo es mayor en diciembre

Fuera de Netflix, mirar la
Fuera de Netflix, mirar la serie expone al usuario a software malicioso, pérdidas económicas y daño irreparable, evidenciando la necesidad de fortalecer hábitos responsables durante la alta demanda navideña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre representa un periodo especialmente delicado para los usuarios digitales. El cobro de primas, bonificaciones y aguinaldos se traduce en mayor flujo de dinero móvil y un incremento en transacciones en línea y compras navideñas. En este contexto, el robo de información bancaria o personal (a través de apps inseguras) se vuelve un objetivo prioritario para ciberdelincuentes.

El acceso de Magis TV y XUPER TV a archivos de audio, imágenes y documentos, junto con la capacidad de instalar paquetes maliciosos o redirigir conexiones, facilita la captura de datos sensibles.

El daño potencial abarca desde la suplantación de identidad hasta vaciados de cuentas bancarias, pérdidas económicas o chantajes, y todo ello puede ocurrir sin que el afectado lo advierta a tiempo.

Especialistas recomiendan analizar cuidadosamente los permisos solicitados por cualquier aplicación y evitar la descarga de software desde sitios desconocidos. El atractivo de “ver gratis” una serie puede derivar en pérdidas de datos, acceso remoto a cuentas personales o bancarias y problemas legales por el uso de contenido sin licencias.

Dónde puedo ver online ‘Estado de Fuga 1986’

El título, estado de fuga,
El título, estado de fuga, alude al trastorno de la memoria en el que una persona olvida hechos recientes, condición que en este caso afecta al joven escritor - (Netflix)

La miniserie ‘Estado de fuga 1986’ es exclusiva de Netflix y su distribución fuera de la plataforma es ilegal. Solo con una suscripción activa se puede acceder a los ocho episodios de esta producción, que aborda temáticas como memoria, salud mental y violencia social en Colombia. El reparto reúne nombres destacados como Consuelo Luzardo y César Mora, aportando profundidad a una historia de gran carga emocional.

Para protegerse durante esta temporada de alta exposición digital, los usuarios deben evitar aplicaciones piratas y acceder solo a plataformas legales. Especialmente en diciembre, cuando aumenta la circulación digital de dinero, el uso de servicios fiables es fundamental para preservar la seguridad financiera y de datos personales.

Temas Relacionados

Magis TVNetflixXuper TVEstado de Fuga 1986Ver onlineLo último en tecnologíaNavidad

Últimas Noticias

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Donald Trump limitará las regulaciones

La forma más fácil de tener internet en el hogar cuando se va la electricidad

El uso de baterías de respaldo, el ahorro energético y la preparación previa son estrategias que marcan la diferencia para seguir conectado y evitar interrupciones molestas

La forma más fácil de

Konami guardó un juego por 35 años y alguien lo compró por 16.000 dólares

Los motivos por los que el juego estuvo oculta nunca se han conocido, pero estaba casi listo para ser lanzado antes de ser cancelado

Konami guardó un juego por

WhatsApp refuerza tu privacidad: cómo activar en iOS el nuevo modo con medidas automáticas

El nuevo modo estricto activa un entorno seguro al limitar interacciones, proteger datos personales y enmascarar la IP del usuario frente a posibles ataques o fraudes

WhatsApp refuerza tu privacidad: cómo

Encuesta reveló que la Generación Z de países como Brasil e India adoptan más rápido la IA que los europeos

Un estudio de la OCDE revela que la mayoría de los jóvenes europeos carece de capacitación en inteligencia artificial, mientras que en países del sur global el uso y la percepción positiva de estas tecnologías es más alto

Encuesta reveló que la Generación
DEPORTES
DJ, mesas VIP y la

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

TELESHOW
Nicole Neumann tajante sobre el

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

INFOBAE AMÉRICA

“Tuve mi propia crucifixión”: los

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense

¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí