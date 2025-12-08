Ver la serie de Netflix ‘Estado de Fuga 1986’ en Magis TV o XUPER TV, el peor error en Navidad: por qué

Magis TV y XUPER TV bajo lupa: ver series navideñas en apps piratas expone datos personales y bancarios

‘Estado de fuga 1986’ es la nueva producción de Netflix que explora uno de los episodios más impactantes en la historia de Colombia. Inspirada en la masacre perpetrada en Bogotá en 1986 por Campo Elías Delgado, la miniserie relata el vínculo entre el asesino (en pantalla, Jeremías Salgado) y Camilo León, un joven escritor que sufre las consecuencias emocionales del crimen y la culpa por no haber previsto el desenlace fatal.

El elenco incluye a Andrés Parra, José Restrepo y Carolina Gómez, bajo la dirección de Mario Mendoza y guion de Ana María Parra. El estreno ha captado la atención de miles de usuarios en Latinoamérica.

Por qué es peligroso ver contenidos en aplicaciones piratas

El fenómeno ha impulsado a muchos a buscar alternativas ilegales para acceder a la serie fuera de Netflix, ante lo cual proliferan aplicaciones como Magis TV y XUPER TV. Aunque estas plataformas ofrecen ser una solución gratuita y “sin restricciones”, su instalación implica riesgos severos tanto para el dispositivo como para la información personal del usuario.

Descargar apps piratas pone en riesgo documentos, imágenes, audio y cuentas bancarias mientras la demanda de entretenimiento navideño legitima a ciberdelincuentes con estrategias de ingeniería social y robo de información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones no están presentes en Google Play Store ni App Store, obligando a descargar archivos desde sitios no verificados, donde es común la distribución de software malicioso.

El usuario pierde, de inmediato, la protección que brindan las tiendas oficiales, exponiéndose a fraudes, pérdida de datos y posibles demandas por infringir derechos de autor.

Magis TV y XUPER TV, un riesgo para tu información en Navidad

Expertos en ciberseguridad, como profesionales de ESET, han demostrado que apps tipo Magis TV y XUPER TV solicitan permisos críticos e inusuales para una plataforma de streaming. Entre los más graves figura la autorización para acceder a información sobre otras aplicaciones instaladas, lo que permite monitorear el uso del dispositivo y recolectar datos privados sin conocimiento del usuario.

Otro permiso otorga a la app la capacidad de montar y desmontar sistemas de almacenamiento externo, abriendo la puerta tanto al acceso a datos personales como a la manipulación del sistema operativo.

En el caso de Magis TV, el permiso para enviar notificaciones también se puede emplear para distribuir spam o intentos de phishing. Además, ciertas variantes permiten instalar paquetes adicionales sin supervisión, lo que podría usarse para introducir malware bajo la apariencia de una actualización o funcionalidad extra.

Por qué el riesgo es mayor en diciembre

Fuera de Netflix, mirar la serie expone al usuario a software malicioso, pérdidas económicas y daño irreparable, evidenciando la necesidad de fortalecer hábitos responsables durante la alta demanda navideña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre representa un periodo especialmente delicado para los usuarios digitales. El cobro de primas, bonificaciones y aguinaldos se traduce en mayor flujo de dinero móvil y un incremento en transacciones en línea y compras navideñas. En este contexto, el robo de información bancaria o personal (a través de apps inseguras) se vuelve un objetivo prioritario para ciberdelincuentes.

El acceso de Magis TV y XUPER TV a archivos de audio, imágenes y documentos, junto con la capacidad de instalar paquetes maliciosos o redirigir conexiones, facilita la captura de datos sensibles.

El daño potencial abarca desde la suplantación de identidad hasta vaciados de cuentas bancarias, pérdidas económicas o chantajes, y todo ello puede ocurrir sin que el afectado lo advierta a tiempo.

Especialistas recomiendan analizar cuidadosamente los permisos solicitados por cualquier aplicación y evitar la descarga de software desde sitios desconocidos. El atractivo de “ver gratis” una serie puede derivar en pérdidas de datos, acceso remoto a cuentas personales o bancarias y problemas legales por el uso de contenido sin licencias.

Dónde puedo ver online ‘Estado de Fuga 1986’

El título, estado de fuga, alude al trastorno de la memoria en el que una persona olvida hechos recientes, condición que en este caso afecta al joven escritor - (Netflix)

La miniserie ‘Estado de fuga 1986’ es exclusiva de Netflix y su distribución fuera de la plataforma es ilegal. Solo con una suscripción activa se puede acceder a los ocho episodios de esta producción, que aborda temáticas como memoria, salud mental y violencia social en Colombia. El reparto reúne nombres destacados como Consuelo Luzardo y César Mora, aportando profundidad a una historia de gran carga emocional.

Para protegerse durante esta temporada de alta exposición digital, los usuarios deben evitar aplicaciones piratas y acceder solo a plataformas legales. Especialmente en diciembre, cuando aumenta la circulación digital de dinero, el uso de servicios fiables es fundamental para preservar la seguridad financiera y de datos personales.