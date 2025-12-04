Tecno

‘Estado de fuga 1986′: todo sobre la nueva serie de Netflix inspirada en la masacre de Pozzetto

Este thriller psicológico, protagonizado por Andrés Parra y José Restrepo, explora la relación entre dos amigos atravesados por la oscuridad, trastornos de salud mental y secretos

Ana María Parra, guionista de 'Estado de fuga 1986' expuso que uno de sus desafíos fue llevar un buen ritmo en la serie. (Infobae)

‘Estado de fuga 1986′ es la nueva serie de Netflix producida en Colombia. Este thriller psicológico se inspira en una masacre ocurrida en Bogotá en 1986, cuando Campo Elías Delgado, un excombatiente, disparó contra los clientes del restaurante italiano Pozzetto y mató a entre veinte y treinta personas.

La producción retrata al asesino, presentado como Jeremías Salgado y encarnado por Andrés Parra, y explora su vínculo con Camilo León, un joven escritor a quien da vida José Restrepo.

La narrativa profundiza en la compleja amistad entre ambos y en la culpa e inquietud que invade a León, que se enfrenta a la duda de si pudo haber advertido o cambiado el desenlace que tuvieron los comensales que aquel restaurante.

Jeremías y Camilo inician su amistad por su pasión por la literatura. (Netflix)

El título, estado de fuga, alude al trastorno de la memoria en el que una persona olvida hechos recientes, condición que en este caso afecta al joven escritor.

‘Estado de fuga 1986′ y salud mental

La serie Estado de fuga 1986, disponible en Netflix, toma su nombre de un trastorno de salud mental que afecta a Camilo León, su protagonista.

Esta condición sirve como eje narrativo y también como punto de reflexión sobre el bienestar mental, especialmente en una era dominada por la inmediatez y la sobreexposición en redes sociales.

En entrevista con Infobae Tecno, el actor Andrés Parra, el productor ejecutivo Mario Mendoza y la guionista Ana María Parra destacaron el desafío de contar historias profundas para un público acostumbrado al contenido fugaz.

La historia sigue a León, un joven escritor que entabla una amistad con Jeremías. (Netflix)

Ana María Parra expuso la dificultad de conectar emocionalmente con las nuevas generaciones, donde el ritmo acelerado obliga a repensar la duración de episodios y el desarrollo de personajes. Aun así, considera que la serie logra capturar el interés gracias a conflictos humanos, complejos y personajes que invitan a la reflexión.

Por su parte, Andrés Parra explicó que enfrentó este proyecto de manera introspectiva, alejándose del ruido cotidiano y buscando una conexión más profunda con su papel, lo que implicó cambios en su estilo de vida y una mayor apertura mental.

Mario Mendoza recalcó que la producción invita a pensar en las microviolencias sociales y en la importancia de cultivar conductas positivas, incluso en entornos tan hostiles, según el escritor, como las redes sociales.

Carolina Gómez interpreta a una periodista que sigue a León luego de la masacre. (Netflix)

Quiénes conforman el reparto de ‘Estado de fuga 1986′

El elenco de ‘Estado de fuga 1986‘ está encabezado por Andrés Parra y José Restrepo, quienes dan vida a Jeremías Salgado y Camilo León.

Carolina Gómez interpreta a una periodista que sigue el rastro de León tras la masacre. Consuelo Luzardo encarna a la madre del asesino, mientras que Camila Jurado asume el papel de Helena.

La serie cuenta además con la participación de Cesar Mora, Jorge Enrique Abello, Julio Correal, Valentina Acosta, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea y Héctor García ‘Pecas’, quien representa a uno de los meseros sobrevivientes.

Consuelo Luzardo interpreta a la mamá de Jeremías Salgado. (Netflix)

Los guiones de la serie fueron escritos por Ana María Parra, con Mario Mendoza como asesor, quien además sirvió de inspiración para el personaje principal, León.

El escritor bogotano ha destacado que la perspectiva de la serie difiere por completo de la vista en la película ‘Satanás‘. En esta ocasión, el relato presenta al asesino como estudiante de literatura, mostrando su vida en la universidad y su vínculo con la lectura. Además, Mendoza tuvo un papel activo como productor.

Dónde ver ‘Estado de Fuga 1896‘

Esta nueva miniserie ‘Estado de Fuga 1896‘ se puede ver en Netflix, siempre que se cuente con una suscripción. La miniserie se encuentra conformada por ocho capítulos de 45 minutos.

Cuál es la sinopsis de ‘Estado de Fuga 1896‘

En ‘Estado de fuga 1986‘, León enfrenta el horror al descubrir que su amigo Jeremías es el autor de una masacre en Bogotá. La serie explora cómo su vínculo, nacido del amor por la literatura, deriva en inquietantes complicidades y dilemas morales.

