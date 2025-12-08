Cuál es el peor regalo de tecnología para esta Navidad 2025 y por qué

Los wearables de IA sin pantalla: el fiasco tecnológico que encabeza las malas decisiones navideñas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peor regalo tecnológico para la Navidad 2025, según el análisis de los sistemas de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT, son los dispositivos inteligentes cuya utilidad real es discutible o su desarrollo todavía resulta inmaduro.

Ambos sistemas coinciden en advertir sobre el riesgo de obsequiar gadgets que prometen innovación, pero generan decepciones rápidas, gastos inesperados y problemas de privacidad o durabilidad.

Que no recomienda regalar Gemini en Navidad

Gemini advierte que muchos gadgets requieren de suscripción mensual y generan incomodidad en temas de privacidad, provocando que el entusiasmo inicial por la novedad se transforme rápidamente en decepción - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De acuerdo con Gemini, los AI wearables de primera generación sin pantalla encabezan la lista de productos a evitar. Este tipo de dispositivos, como pines, colgantes o anillos que funcionan solo con comandos de voz, buscan reemplazar al smartphone, aunque las tareas que cumplen ya están disponibles mediante aplicaciones en los teléfonos móviles, incluso de forma más eficiente y visual.

Según la inteligencia artificial de Google, estas funciones incluyen traducciones en tiempo real, recordatorios o resúmenes de voz, todas presentes en la mayoría de los móviles actuales.

Gemini advierte sobre la redundancia extrema y resalta que muchos de estos gadgets requieren una suscripción mensual que suele oscilar entre 15 y 30 dólares. “Regalar un dispositivo que obliga al destinatario a asumir un cargo mensual es, en esencia, regalar una factura”, plantea el análisis del sistema.

Además, estos equipos suelen depender de micrófonos permanentemente activos, lo que incrementa el nivel de incomodidad en usuarios sensibles a temas de privacidad.

Entre los dispositivos a evitar en esta Navidad, los sistemas inteligentes ponen el foco en productos costosos, poco prácticos y de rápida obsolescencia, además de incrementar riesgos de privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de usuario en los AI wearables también se ve limitada por problemas de autonomía. La necesidad de cargar un dispositivo extra que ofrece menos prestaciones que un smartwatch o un teléfono inteligente potencia la llamada fatiga tecnológica.

La respuesta de Gemini, recogió que es frecuente que estos regalos queden almacenados poco después de las fiestas, sin alcanzar la integración prometida con la vida cotidiana.

Cuáles son los gadgets que no son buenos regalos

Gemini enumera en su análisis otros regalos poco recomendables para esta temporada. Entre ellos sobresalen los marcos de fotos digitales de bajo coste, que suelen ofrecer resolución y software deficientes y aplicaciones sin soporte.

Los gadgets genéricos de smart home que carecen de compatibilidad con estándares como Matter o Thread también generan dificultades de configuración y ponen en riesgo la seguridad digital del hogar.

Al mismo tiempo, las consolas retro de imitación incluidas en catálogos navideños pueden contener miles de juegos que no funcionan correctamente, acompañados por materiales poco resistentes.

Cuáles son lo peores regalos de Navidad según ChatGPT

Gadgets “inteligentes” que decepcionan: la advertencia de ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por otro lado, ChatGPT, sistema desarrollado por OpenAI, consideró que el peor regalo de tecnología es cualquier dispositivo inteligente cuya función no justifica el precio ni la complejidad añadida.

Este sistema agrupa en la categoría de “gadgets innecesarios” artículos como tazas inteligentes, espejos interactivos o cualquier objeto cotidiano que añade sensores y conexión sin mejorar sustancialmente la experiencia del usuario.

Desde el sistema de ChatGPT, se sostuvo que estos regalos presentan una utilidad muy limitada y una alta dependencia de aplicaciones, cuentas, y actualizaciones continuas. Este tipo de dispositivos suele acabar en desuso, mientras que los problemas de durabilidad y soporte técnico aceleran su obsolescencia.

“La experiencia de usuario suele frustrar y el balance costo-beneficio resulta desfavorable, porque se invierte dinero en productos que rara vez se aprovechan más allá de las primeras semanas”, resumió el sistema desarrollado por OpenAI.

Ambos sistemas de inteligencia artificial coinciden en que, para la Navidad 2025, las mejores opciones tecnológicas siguen estando en los productos establecidos y sostenibles, que permiten ahorrar tiempo o resolver necesidades concretas, sin añadir gastos ni complejidad inesperada. Elegir un gadget por novedad antes que por utilidad concreta aumenta las probabilidades de insatisfacción tanto para quien regala como para quien recibe.

La esencia de la Navidad reside en compartir tiempo de calidad y compañía genuina con seres queridos. Las herramientas de inteligencia artificial, aunque no reemplazan los vínculos humanos, pueden aportar ideas útiles y recomendaciones que facilitan la organización, ayudando a crear recuerdos más memorables durante la celebración de Nochebuena.