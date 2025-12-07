ChatGPT desacelera su crecimiento mientras Gemini gana usuarios y extiende el tiempo de uso diario

ChatGPT pierde impulso en móviles mientras Google Gemini acelera y gana terreno en IA

Un informe de Sensor Tower indica que ChatGPT comienza a experimentar una desaceleración en el crecimiento de descargas y usuarios activos mensuales dentro del ecosistema móvil global.

Aunque la solución de OpenAI mantiene un liderazgo mundial, con el 50% de las descargas móviles y el 55% del total de usuarios activos mensuales, el ritmo reciente apunta hacia una estabilización y una creciente presión competitiva, en especial por el avance de Google Gemini.

Google Gemini supera a ChatGPT en descargas

Durante el periodo de agosto a noviembre de 2025, Gemini incrementó sus usuarios activos un 30%, motivado en parte por el lanzamiento del modelo de generación de imágenes Nano Banana. En contraste, ChatGPT solo aumentó un 6% y alcanzó aproximadamente 810 millones de usuarios activos mensuales, situación que sugiere un punto de saturación en su base instalada.

ChatGPT se estanca y Gemini amplía su dominio: el futuro de la IA será multimodal y competitivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El informe subraya que, en Estados Unidos, los usuarios de Android acceden a Gemini desde el sistema operativo el doble de veces que desde la aplicación, otorgando a Google una ventaja al integrarse profundamente con la experiencia móvil nativa.

Gemini lidera el avance en inteligencia artificial multimodal

Entre los factores que explican el ascenso de Gemini, destaca su naturaleza nativamente multimodal: se entrena desde cero para comprender y generar texto, imágenes, audio, video y código de manera integrada.

Funciones como Gemini Live permiten mantener conversaciones expresivas por voz y procesar imágenes en tiempo real, además de resolver tareas complejas mediante el análisis conjunto de múltiples fuentes de información.

Gemini dispone de una ventana de contexto que puede alcanzar hasta dos millones de tokens, proporcionando una “memoria” superior en tareas de análisis de documentos extensos, videos largos y proyectos con grandes volúmenes de datos. Esta ventaja posiciona a la herramienta de Google como una solución de referencia en ámbitos profesionales y técnicos.

El informe de Sensor Tower revela que, aunque ChatGPT mantiene su liderazgo global, su crecimiento se estanca ante la subida de Gemini, que destaca con integración nativa y funciones multimodales avanzadas

El mercado de inteligencia artificial móvil evidencia una diversificación constante. Perplexity y Claude, otros dos actores destacados, han registrado aumentos interanuales del 215% y 190%, respectivamente, en descargas globales. Según Sensor Tower, la expansión de estos modelos refuerza la competencia y obliga a los líderes del sector a acelerar la evolución de sus plataformas y servicios.

El crecimiento interanual de ChatGPT en descargas fue del 85%, quedando por debajo del promedio del sector, fijado en el 110%. En cambio, Gemini alcanzó un crecimiento interanual del 190%.

El ascenso de Gemini se apoya tanto en su capacidad multimodal como en la integración con herramientas como Google Workspace, YouTube y Maps, componentes presentes ya en la vida diaria de miles de millones de usuarios.

Mayor tiempo de uso y cambios en la dinámica del mercado

Uno de los datos más relevantes del estudio de Sensor Tower es el incremento del tiempo de uso diario. Gemini duplicó su promedio, alcanzando los 11 minutos diarios por usuario. En cambio, ChatGPT solo aumentó un 6% y mostró una caída del 10% entre julio y noviembre de 2025. Esta tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo y una potencial reconfiguración del liderazgo entre las plataformas de IA conversacional.

El auge de competidores ha diversificado el acceso a la inteligencia artificial conversacional, obligando a OpenAI y otros desarrolladores a innovar para no perder protagonismo en descargas y tiempo de uso

Entre mayo y noviembre de 2025, Gemini amplió su cuota de mercado en chatbots de IA en tres puntos porcentuales, mientras que ChatGPT perdió esa misma proporción. El propio equipo de OpenAI habría emitido un memorando interno orientando sus esfuerzos a la mejora del producto, priorizando la personalización, la fiabilidad y la generación de imágenes como ejes estratégicos para afrontar el reto.

Versatilidad y futuro de la inteligencia artificial aplicada

El éxito de Gemini se consolida sobre una familia de modelos específicos: desde Gemini Flash, enfocado en respuestas inmediatas y movilidad, hasta Gemini Pro, diseñado para razonamiento complejo en entornos profesionales, y Gemini Ultra, la solución avanzada dirigida a problemas de alta dificultad científica y matemática.

Esta versatilidad y capacidad de integración diferenciada potencian el atractivo de la plataforma, que continúa sumando usuarios y extendiendo el uso diario en un ecosistema cada vez más competitivo.

Mientras la carrera tecnológica avanza, la dinámica entre ChatGPT, Gemini y el resto de competidores anticipa cambios de liderazgo y una aceleración en la incorporación de nuevas funciones multimodales y personalización para todos los usuarios.