Tecno

ChatGPT desacelera su crecimiento mientras Gemini gana usuarios y extiende el tiempo de uso diario

La integración con herramientas de Google y la posibilidad de comprender texto, imágenes, audio y video impulsan el atractivo y el uso intensivo de Gemini

Guardar
ChatGPT pierde impulso en móviles
ChatGPT pierde impulso en móviles mientras Google Gemini acelera y gana terreno en IA

Un informe de Sensor Tower indica que ChatGPT comienza a experimentar una desaceleración en el crecimiento de descargas y usuarios activos mensuales dentro del ecosistema móvil global.

Aunque la solución de OpenAI mantiene un liderazgo mundial, con el 50% de las descargas móviles y el 55% del total de usuarios activos mensuales, el ritmo reciente apunta hacia una estabilización y una creciente presión competitiva, en especial por el avance de Google Gemini.

Google Gemini supera a ChatGPT en descargas

Durante el periodo de agosto a noviembre de 2025, Gemini incrementó sus usuarios activos un 30%, motivado en parte por el lanzamiento del modelo de generación de imágenes Nano Banana. En contraste, ChatGPT solo aumentó un 6% y alcanzó aproximadamente 810 millones de usuarios activos mensuales, situación que sugiere un punto de saturación en su base instalada.

ChatGPT se estanca y Gemini
ChatGPT se estanca y Gemini amplía su dominio: el futuro de la IA será multimodal y competitivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El informe subraya que, en Estados Unidos, los usuarios de Android acceden a Gemini desde el sistema operativo el doble de veces que desde la aplicación, otorgando a Google una ventaja al integrarse profundamente con la experiencia móvil nativa.

Gemini lidera el avance en inteligencia artificial multimodal

Entre los factores que explican el ascenso de Gemini, destaca su naturaleza nativamente multimodal: se entrena desde cero para comprender y generar texto, imágenes, audio, video y código de manera integrada.

Funciones como Gemini Live permiten mantener conversaciones expresivas por voz y procesar imágenes en tiempo real, además de resolver tareas complejas mediante el análisis conjunto de múltiples fuentes de información.

Gemini dispone de una ventana de contexto que puede alcanzar hasta dos millones de tokens, proporcionando una “memoria” superior en tareas de análisis de documentos extensos, videos largos y proyectos con grandes volúmenes de datos. Esta ventaja posiciona a la herramienta de Google como una solución de referencia en ámbitos profesionales y técnicos.

El informe de Sensor Tower
El informe de Sensor Tower revela que, aunque ChatGPT mantiene su liderazgo global, su crecimiento se estanca ante la subida de Gemini, que destaca con integración nativa y funciones multimodales avanzadas

El mercado de inteligencia artificial móvil evidencia una diversificación constante. Perplexity y Claude, otros dos actores destacados, han registrado aumentos interanuales del 215% y 190%, respectivamente, en descargas globales. Según Sensor Tower, la expansión de estos modelos refuerza la competencia y obliga a los líderes del sector a acelerar la evolución de sus plataformas y servicios.

El crecimiento interanual de ChatGPT en descargas fue del 85%, quedando por debajo del promedio del sector, fijado en el 110%. En cambio, Gemini alcanzó un crecimiento interanual del 190%.

El ascenso de Gemini se apoya tanto en su capacidad multimodal como en la integración con herramientas como Google Workspace, YouTube y Maps, componentes presentes ya en la vida diaria de miles de millones de usuarios.

Mayor tiempo de uso y cambios en la dinámica del mercado

Uno de los datos más relevantes del estudio de Sensor Tower es el incremento del tiempo de uso diario. Gemini duplicó su promedio, alcanzando los 11 minutos diarios por usuario. En cambio, ChatGPT solo aumentó un 6% y mostró una caída del 10% entre julio y noviembre de 2025. Esta tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo y una potencial reconfiguración del liderazgo entre las plataformas de IA conversacional.

El auge de competidores ha
El auge de competidores ha diversificado el acceso a la inteligencia artificial conversacional, obligando a OpenAI y otros desarrolladores a innovar para no perder protagonismo en descargas y tiempo de uso

Entre mayo y noviembre de 2025, Gemini amplió su cuota de mercado en chatbots de IA en tres puntos porcentuales, mientras que ChatGPT perdió esa misma proporción. El propio equipo de OpenAI habría emitido un memorando interno orientando sus esfuerzos a la mejora del producto, priorizando la personalización, la fiabilidad y la generación de imágenes como ejes estratégicos para afrontar el reto.

Versatilidad y futuro de la inteligencia artificial aplicada

El éxito de Gemini se consolida sobre una familia de modelos específicos: desde Gemini Flash, enfocado en respuestas inmediatas y movilidad, hasta Gemini Pro, diseñado para razonamiento complejo en entornos profesionales, y Gemini Ultra, la solución avanzada dirigida a problemas de alta dificultad científica y matemática.

Esta versatilidad y capacidad de integración diferenciada potencian el atractivo de la plataforma, que continúa sumando usuarios y extendiendo el uso diario en un ecosistema cada vez más competitivo.

Mientras la carrera tecnológica avanza, la dinámica entre ChatGPT, Gemini y el resto de competidores anticipa cambios de liderazgo y una aceleración en la incorporación de nuevas funciones multimodales y personalización para todos los usuarios.

Temas Relacionados

GeminiChatGPTOpenAIGoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Steve Jobs seleccionó a 5.000 trabajadores que llevaron a Apple al éxito: cómo los seleccionó

Uno de los métodos de contratación era realizar caminatas para hablar y evaluar el tiempo en que se tardaban

Steve Jobs seleccionó a 5.000

La inteligencia artificial revoluciona la previsión de huracanes y supera las expectativas en 2025

Por primera vez, meteorólogos anticiparon intensidades y trayectorias con una precisión inédita durante la temporada. Cómo este avance permitirá mejorar los planes de prevención y aumentar la seguridad de comunidades costeras ante fenómenos extremos

La inteligencia artificial revoluciona la

WhatsApp permitirá a los recién llegados a grupos ponerse al día con los mensajes de las últimas 24

Los administradores podrán activar o desactivar esta opción para que cada usuario recién llegado consulte los debates clave, mejorando la adaptación sin comprometer la seguridad del grupo

WhatsApp permitirá a los recién

Recupera tu cuenta de Instagram ya mismo con esta nueva opción de Meta

Usando IA será posible detectar intentos de acceso sospechosos y previene ataques de phishing en tiempo real

Recupera tu cuenta de Instagram

Lando Norris, nuevo campeón de F1: qué tuvo que ver Google en el título con McLaren

La inteligencia artificial y el análisis de datos impulsan el rendimiento del equipo, que el mejor de la temporada 2025

Lando Norris, nuevo campeón de
DEPORTES
El gesto de Colapinto por

El gesto de Colapinto por radio con el equipo y el cálido saludo de su ingeniero en Alpine durante el GP de Abu Dhabi de F1

Flavio Briatore hizo un balance de la temporada de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un particular mensaje para 2026

La polémica maniobra de Norris para sobrepasar a Tsunoda que fue clave para su consagración en la F1: por qué no fue sancionado

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La emoción de Lando Norris luego de conquistar su primer título en la Fórmula 1: “Hace tiempo que no lloraba”

TELESHOW
El emotivo mensaje del Indio

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo escándalo en el Louvre:

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas