Spotify Wrapped 2025: cómo tener el resumen de tus cantantes y podcast preferidos

Este año, Spotify saca Wrapped del mundo digital y lo lleva a las calles con unas 50 experiencias temporales en ciudades principales. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Ya está disponible el Spotify Wrapped 2025, el resumen musical y de podcast anual que puedes consultar tanto en la aplicación móvil como en la página web de la plataforma.

Para acceder a una experiencia personalizada de Wrapped, es necesario haber reproducido al menos treinta canciones durante más de treinta segundos cada una y escuchar a un mínimo de cinco artistas distintos a lo largo del año.

Las reproducciones realizadas en Modo Privado, así como las canciones o listas excluidas de tu Perfil de Gustos, no se consideran para la elegibilidad. Ten en cuenta que no requieres una suscripción paga para acceder a esta función.

Esta experiencia se encuentra disponible para usuarios premium y gratuitos. (Spotify)

Paso a paso para ver el Spotify Wrapped 2025

El proceso para ver el Spotify Wrapped 2025 consta de los siguientes pasos:

Ingresa a Spotify, puede ser desde la aplicación móvil o página web. Selecciona la pestaña ‘Wrapped’ y luego ‘Descubrir’. Para ver toda la experiencia, desliza hacia arriba.

Qué novedades trae el Spotify Wrapped 2025

Las novedades que presenta el Spotify Wrapped 2025 incluyen nuevas funciones y secciones diseñadas para ofrecer una experiencia más personalizada y entretenida:

Edad de escucha: Compara tus preferencias musicales con las de otras personas de tu grupo etario, según los años de lanzamiento de las canciones que más reprodujiste.

Este año, la experiencia incluye juegos para los usuarios. (Spotify)

Cuestionario de las mejores canciones: Te invita a adivinar qué canción acompañó tu año a través de un cuestionario interactivo.

Mejores álbumes: Por primera vez, el resumen destaca los álbumes que escuchaste de forma reiterada a lo largo del año.

Género de audiolibro principal: Este apartado resalta tu género de audiolibro más escuchado y el título al que dedicaste más tiempo dentro de esa categoría.

Tu clip de autor: Incluye mensajes exclusivos de autores, para que puedas escuchar a los escritores de tus audiolibros favoritos. Entre ellos se encuentran Dan Brown, James Patterson y Abby Jiménez, entre otros.

Tu clip de podcast: Permite escuchar saludos de algunos de tus creadores de podcast favoritos, directamente en tu experiencia Wrapped. Encontrarás fragmentos de presentadores de programas como El Diario de un CEO con Steven Bartlett, El Podcast de Mel Robbins y Buena Suerte con Amy Poehler.

Esta experiencia también incluye datos sobre la reproducción de podcast. (Spotify)

Top Artist Sprint: Visualiza la evolución de tus cinco artistas favoritos a lo largo del año, mes a mes, y observa cómo llegaron a ocupar los primeros puestos de tu ranking personal.

Clasificación de fans: Si crees que eres uno de los mayores fanáticos de un artista específico, este apartado te muestra tu posición entre sus oyentes a nivel mundial, de acuerdo al total de minutos escuchados.

Clubes: Celebra tus hábitos de reproducción ingresando a uno de los seis Clubes, cada uno diseñado para representar diferentes estilos de escucha y el rol que desempeñas en esa comunidad.

Archivo de escucha: Recibe hasta cinco informes únicos que registran tus días de reproducción más significativos, gracias a una función potenciada por inteligencia artificial. Actualmente, este apartado está disponible solo en inglés y en mercados seleccionados.

Las tarjetas del Wrapped se pueden compartir en redes sociales. (Spotify)

Además de estas novedades, el Spotify Wrapped mantiene la información clásica a la que los usuarios ya están acostumbrados:

Minutos escuchados: Consulta el tiempo total que dedicaste a la música, podcasts y audiolibros durante el año.

Mejores canciones y lista personalizada: Revisa tus cinco canciones más escuchadas y accede a tu lista personalizada Tus mejores canciones 2025, que ahora incorpora la cantidad de reproducciones en streaming de cada uno de tus cien temas principales.

Mejores artistas: Descubre hasta tus cinco artistas favoritos del año.

Géneros principales: Este apartado regresa para mostrar los géneros musicales que más influyeron en tu perfil sonoro durante el año.

Tu videoclip: Recibe un mensaje especial de agradecimiento de alguno de tus artistas favoritos directamente en la experiencia Wrapped. Entre los músicos destacados se encuentran Bad Bunny, Chappell Roan, SabrinaCarpenter y Sombr, entre otros.

Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify durante el año. REUTERS/Erika Santelices

Los mejores podcasts: Consulta hasta tus cinco podcasts favoritos del año y revive los momentos que definieron tus preferencias de escucha.

Este año, Spotify lleva Wrapped al mundo real con alrededor de 50 experiencias temporales en ciudades clave. Los fans pueden buscar activaciones que destacan a artistas como Oasis en Manchester, JENNIE en Seúl, Bad Bunny en Ciudad de México, Chappell Roan en Nueva York y muchos más.