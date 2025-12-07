Tecno

Apple busca renovar su liderazgo: cambios en inteligencia artificial, diseño y sostenibilidad marcan un nuevo rumbo

La salida de figuras históricas y la llegada de nuevos referentes en áreas estratégicas tienen por objetivo adaptarse al entorno competitivo actual, acelerar la innovación y consolidar sus valores en una etapa clave para el sector tecnológico

Apple anuncia la salida de cuatro altos ejecutivos en áreas clave como inteligencia artificial, diseño, asuntos legales y sostenibilidad (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Apple atraviesa una de las mayores reestructuraciones de su cúpula directiva en años, tras el anuncio de la salida de cuatro altos ejecutivos responsables de áreas clave como inteligencia artificial, diseño, asuntos legales y sostenibilidad.

Estos movimientos, que se producen en medio de críticas y desafíos estratégicos, marcan un momento de inflexión para la compañía, que busca redefinir su liderazgo y responder a la presión creciente en el sector tecnológico global.

Además, la llegada de Jennifer Newstead, procedente de Meta, como nueva consejera general, añade un elemento relevante a la transformación en curso, según informaron The Rundown AI y TechCrunch.

La llegada de Jennifer Newstead, ex Meta, como consejera general, refuerza la transformación interna de Apple (REUTERS/Nathan Howard)

Impacto en el área de inteligencia artificial

El área de inteligencia artificial (IA) ha sido una de las más afectadas por los recientes cambios. John Giannandrea, quien lideraba la estrategia de IA de Apple, dejó su cargo tras una serie de retrasos en el desarrollo de productos clave, como la hoja de ruta de Siri y otras iniciativas de IA, según The Rundown AI.

La salida de Giannandrea se produce en un contexto en el que Apple ha pospuesto el lanzamiento de una versión avanzada de Siri, que ahora funcionará con modelos desarrollados por Google, de acuerdo con TechCrunch.

Además, la compañía ha perdido a otros ejecutivos en IA, como Ke Yang, responsable de la búsqueda web impulsada por inteligencia artificial, y Ruoming Pang, exjefe de modelos de IA, quienes se incorporaron recientemente a Meta.

La salida de John Giannandrea marca un cambio clave en la estrategia de inteligencia artificial de Apple (Bloomberg)

En paralelo, Mike Rockwell, antes vicepresidente del Vision Products Group, asumió la dirección del equipo de Siri, en un intento por acelerar la innovación en este campo.

El diseño, uno de los pilares históricos de la identidad de Apple, también experimenta una transición significativa. Alan Dye, hasta ahora jefe de diseño, abandonó la empresa tras recibir críticas por el rediseño “Liquid Glass” y se unirá a Meta como director de diseño, según The Rundown AI y TechCrunch.

La salida de Dye ha generado reacciones diversas dentro de la compañía. De acuerdo con un reporte citado por TechCrunch, algunos empleados celebraron su marcha, valorando la llegada de Stephen Lemay, un diseñador de interfaces e interacción con una larga trayectoria en la empresa, como nuevo responsable del área.

Este relevo busca recuperar la atención al detalle y la excelencia en diseño que caracterizaron a Apple en el pasado.

Alan Dye, exjefe de diseño de Apple, se incorpora a Meta como director de diseño, según informes de The Rundown AI y TechCrunch (appleworld.today)

Renovación en asuntos legales

En el ámbito legal, Kate Adams, consejera general de Apple desde 2017, anunció su retiro para finales de 2025, tras casi una década al frente de los asuntos legales y gubernamentales de la compañía.

Durante su gestión, Apple enfrentó un aumento de la presión regulatoria y diversas demandas, especialmente relacionadas con la competencia en el mercado de aplicaciones, según TechCrunch.

Para sucederla, la empresa ha fichado a Jennifer Newstead, quien asumirá el cargo el 1 de marzo de 2026. Newstead llega desde Meta, donde ejercía como directora jurídica, y cuenta con una amplia experiencia en el sector público estadounidense, incluyendo cargos en el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

Kate Adams, consejera general de Apple, anuncia su retiro tras liderar el área legal desde 2017

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, destacó en declaraciones recogidas por TechCrunch: “No podríamos estar más satisfechos de que Jennifer se una a nuestro equipo. Aporta una extraordinaria profundidad de experiencia y habilidades al puesto, y contribuirá a impulsar el trabajo de Apple en todo el mundo”.

Newstead supervisará tanto las áreas legales como de asuntos gubernamentales, consolidando la estrategia jurídica de la compañía en un momento de alta exigencia regulatoria.

Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales, dejará su puesto en enero de 2026, tras más de una década liderando los esfuerzos de Apple en sostenibilidad y responsabilidad social.

Jackson, quien se incorporó a la empresa en 2013 tras su paso por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, impulsó iniciativas clave en reducción de emisiones, impacto ambiental y equidad racial, como la Racial Equity and Justice Initiative, según TechCrunch.

La salida de Lisa Jackson marca el fin de una etapa en la política ambiental y social de Apple (REUTERS/Bonnie Cash)

Bajo su liderazgo, Apple logró avances notables en la reducción de emisiones globales y en la promoción de valores corporativos relacionados con la educación, la accesibilidad, la privacidad y la seguridad. Cook subrayó la importancia de su papel como socia estratégica en la interlocución con gobiernos y en la defensa de los intereses de los usuarios en múltiples ámbitos.

Estos cambios se suman a otras salidas recientes en la cúpula de Apple, como la del director de operaciones Jeff Williams, quien será reemplazado por Sabih Khan, según TechCrunch. La compañía enfrenta una competencia cada vez más intensa por el talento en el sector tecnológico, especialmente con Meta, que ha incorporado a varios ex-ejecutivos de Apple en áreas clave como IA y diseño.

Además, la empresa se encuentra bajo escrutinio por la percepción de que ha perdido parte de su liderazgo en innovación, tanto en inteligencia artificial como en diseño de productos, lo que ha motivado la reorganización de equipos y la búsqueda de nuevos perfiles directivos.

Legado ambiental y social

El legado de Lisa Jackson en materia ambiental y social queda como uno de los hitos recientes de la compañía, tras haber impulsado una reducción sustancial de las emisiones globales de Apple y consolidado su compromiso con la sostenibilidad.

